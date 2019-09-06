 Украина исключила террориста Гаджиева из списка на обмен, - пророссийский адвокат Рыбин

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45 в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - сказал Рыбин.
По данным Рыбина, президент Украины Владимир Зеленский помиловал не менее 12 граждан России, которых планируют обменять.
"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - рассказал адвокат.
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При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.
"Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет", - сказал Рыбин.
"Говорят, Украина исключила его из списка обмена", - добавил адвокат.
Руслан Гаджиев воевал в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе с 2014 по 2015 году, участвовал в боях за Дебальцево. В результате действий группы боевиков, в которой он состоял, погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
Также на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"
Гаджиев писал президенту РФ с просьбой об обмене. Известно, что он уже числился в списках на обмен, запланированный на конец 2017 года, но обмен не состоялся.
3 сентября Артемовский суд Донецкой области приговорил Гаджиева к 15 годам заключения. Его признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.
Еще бы не собрал всех ********** террористов... - лишь бы ***** не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
или опять что-то мутят?
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"Глава" временной оккупационной власти РФ в Автономной Республике Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит", - сказал Аксенов, добавив, что Зеленскому нужно позадавать местным жителям вопросы и узнать, "хотят ли они назад в Украину", пишет "РБК".
Знов назбирали. Знову завезіть. Віддадуть вам українців, ага.
До-о-вго будете ждати.
Хорошо, а кто же тогда проукраинские адвокаты ? Те, которые защищают обвиняемых в изнасилованиях и бандитизме, а также граждан Судана?
23 год ·
Украина Сдала Крым Крымских Татар !
@Гражданская война в Украине@кремль
А обменивается Россия и Украина !
Разбой на Донбассе ляжет на Украину .
В Списках Нет Крымских Татар ,,,,
-Що?
-Собрали в одном месте.А як вчив сержант,кидай гранату туди,звiткiля небезбека.
-Та низя так куме.
-Ти куме,здурiв,як,що з моим комбатом спорить решил