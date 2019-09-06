 Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45 в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - сказал Рыбин.
По данным Рыбина, президент Украины Владимир Зеленский помиловал не менее 12 граждан России, которых планируют обменять.
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"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - рассказал адвокат.
При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.
"Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет", - сказал Рыбин.
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Еще бы не собрал всех ********** террористов... - лишь бы ***** не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
или опять что-то мутят?
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"Глава" временной оккупационной власти РФ в Автономной Республике Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит", - сказал Аксенов, добавив, что Зеленскому нужно позадавать местным жителям вопросы и узнать, "хотят ли они назад в Украину", пишет "РБК".
Знов назбирали. Знову завезіть. Віддадуть вам українців, ага.
До-о-вго будете ждати.