EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  997  27
Все про:обмен (746) Гаджиев Руслан (2) Рыбин_Валентин (16)

 Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин

Пророссийский адвокат Валентин Рыбин, защищающий обвиняемых в госизмене и терроризме, а также граждан РФ, заявляет, что украинская сторона выполнила почти все свои обязательства относительно взаимного освобождения лиц между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45 в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - сказал Рыбин.

По данным Рыбина, президент Украины Владимир Зеленский помиловал не менее 12 граждан России, которых планируют обменять.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. ВИДЕО

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - рассказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

"Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет", - сказал Рыбин.

Также на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

Источник: https://censor.net.ua/n3147003
 
 
 Топ комментарии
 
Та ясно, что Зебил старается спасти хуйла от санкций по нашим морякам.
Еще бы не собрал всех хуйловских террористов... - лишь бы хуйло не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
 показать весь комментарий
 
добавьте туда кловуна с богданом.
 показать весь комментарий
 
Да да, отдавать сепароа который сбил Боинг и делать хуйлу хорошо. Завтра армию в Польшу выводить будут, чтобы друга Клоуна не злить. Это предательство тех кто на передовой, пренебрежение теми кто пожертвовал жизнями, чтобы взять этого цемаха. Больше такого не будет просто, вот и все.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас порохоботов хватит инфаркт, гы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе ж ясно ж написано - в пункт сбора под Киевом
 показать весь комментарий
 
А говорили что их уже отпустили на вольные хлеба и сейчас пуйло кинет и никого не поменяет. А вообще СМИ не мешало бы заткнуться на эту тему и не давать надежд раньше времени.
 показать весь комментарий
 
 
причём все накануне как бэ были помилованы. шо шас будет! ))))
 показать весь комментарий
 
 
Эти сами на ростов рванут, только вначале деморализуют армию и общество, 40% упоротых это много.
 показать весь комментарий
 
Та ясно, что Зебил старается спасти ***** от санкций по нашим морякам.
Еще бы не собрал всех ********** террористов... - лишь бы ***** не пострадал. Сейчас еще и цемаха в бронированной машине подвезут.
 показать весь комментарий
 
 
Это официальная позиция порохосрани или ваша личная?
 показать весь комментарий
 
 
а те...наших уже собрали в пункте обмена?
или опять что-то мутят?
 показать весь комментарий
 
 
судя по тому шо пишется шо делают "аналогичный жест", точно мона сказать = мутят. хотя и без этого ясно, шо мутят по любому.
 показать весь комментарий
 
 
судя по тормозам, бойцы белой и алой розы уже подняты по тревоге, прошла мобилизация и все уже сидят в сёдлах боевых диванов. но цензор пока очкует дать инфу о помиловании. держит паузу )
 показать весь комментарий
 
Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин - Цензор.НЕТ 1442

Еще сегодняшняя новость
"Глава" временной оккупационной власти РФ в Автономной Республике Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит", - сказал Аксенов, добавив, что Зеленскому нужно позадавать местным жителям вопросы и узнать, "хотят ли они назад в Украину", пишет "РБК".
 показать весь комментарий
 
 
Где записывают в местные жители, и скока платят?
 показать весь комментарий
 
Будуть урочисто відкривати кримський канал.
 показать весь комментарий
 
Да да, отдавать сепароа который сбил Боинг и делать ***** хорошо. Завтра армию в Польшу выводить будут, чтобы друга Клоуна не злить. Это предательство тех кто на передовой, пренебрежение теми кто пожертвовал жизнями, чтобы взять этого цемаха. Больше такого не будет просто, вот и все.
 показать весь комментарий
 
 
Так що, ЗЕбіл сьогодні зніме з рук свої жовті прикраси?
 показать весь комментарий
 
Вже ж завезли один літак.
Знов назбирали. Знову завезіть. Віддадуть вам українців, ага.
До-о-вго будете ждати.
 показать весь комментарий
 
смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх