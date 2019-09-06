 Деятельность преступной группировки, которая продавала оружие преступникам, ликвидирована на Киевщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что в состав группы входило трое жителей региона.

Они переделывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов. По оперативной информации, полученное оружие уголовники планировали использовать для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Также фигуранты дела продавали средства поражения через сеть "интернет" и сервисы почтовой связи клиентам из других регионов Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконного сбыта злоумышленниками оружия и боеприпасов.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в подсобных помещениях участников группы обнаружено большое количество переработанного стрелкового оружия, пистолетов иностранного производства для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы. Также изъято глушители и оборудование для изготовления и переоборудования средств поражения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следственным управлением Нацполиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области".









