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 ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ

ФСБ России завербовала украинского военнослужащего и поручила ему совершить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Об этом говорится в материалах дела Королевского райсуда Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

Расследование в конце июля текущего года начало управление СБУ в Житомирской области. Следователи выяснили, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу с Россией. Там дезертира задержали сотрудники ФСБ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", — сказано в материалах суда.

Также на Цензор.НЕТ: ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

В конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил, а о попытке вербовки сообщил в правоохранительные органы. Сейчас СБУ расследует связь подозреваемого с ФСБ. Суд в рамках этого производства разрешил спецслужбе изъять у мобильного оператора "Киевстар" данные с мобильного телефона задержанного.

Источник: https://censor.net.ua/n3146996
 
   
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ну и как тут не вспомнить про институт "замполитов" в воинских частях?
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Арестовали? Ничего, Зеля скоро даст команду выпустить:

ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7135
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Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today.
«Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди - лучшее, что может предложить Америка», - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.
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муть какаято.. " 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы" и "В конце июля дезертир вернулся в Украину" и каким это способом он бы попал в часть? после более 3-х месяцев отсутствия?
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