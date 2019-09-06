 ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ

Об этом говорится в материалах дела Королевского райсуда Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

Расследование в конце июля текущего года начало управление СБУ в Житомирской области. Следователи выяснили, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу с Россией. Там дезертира задержали сотрудники ФСБ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", — сказано в материалах суда.

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В конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил, а о попытке вербовки сообщил в правоохранительные органы. Сейчас СБУ расследует связь подозреваемого с ФСБ. Суд в рамках этого производства разрешил спецслужбе изъять у мобильного оператора "Киевстар" данные с мобильного телефона задержанного.