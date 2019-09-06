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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9328) Кузьмин (540) МВД (7933) Шевченко Артем (175)

 Перед тем, как Кузьмина сняли с розыска, Генпрокуратура закрыла дело против него, - МВД

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора времена президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела", - сказал Шевченко.

В пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в комментарии Радио Свобода не смогли назвать причину закрытия уголовного производства и порекомендовали написать информационный запрос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

О том, что Рената Кузьмина сняли с розыска, стало известно накануне.

Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: В ГПУ показали "золотую лопату" экс-замгенпрокурора Кузьмина. ФОТО

После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3146995
 
 
 Топ комментарии
 
Югик каканул напаследок, не??
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29 августа 2019 года Руслан Рябошапка решением Верховной рады Украины назначен на должность генерального прокурора Украины. А теперь сопоставь даты.
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"Новые лица" Зе-банды все сильнее воняют старыми Рыгами.
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точно - извиниться, выплатить денежную компенсацию и назначить пенсию. такой человек! - "Мурку" на пианино играет, шо твой Ойстрах
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29 августа 2019 года Руслан Рябошапка решением Верховной рады Украины назначен на должность генерального прокурора Украины. А теперь сопоставь даты.
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https://opendatabot.ua/c/40583977

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РЕНАТ КУЗЬМІН ТА ПАРТНЕРИ" з 12.08.19
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Идиот, за один день он должен был все дела просмотреть и закрыть? Ну ушлепок. Он еще не успел до кабинета дойти. Вот теперь и сопоставляй. Вы шо там, ПРИМОРОЖЕННЫЕ.
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Порохолизам магическую связь фактов, цифр и дат - не объяснишь!
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Да вот неясно!
ПОЛУЧИЛИ постановление уже при новом!
А когда оно подписано и кем - не указано!
Хотя я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что Рябошапка за 1 день своего назначения сразу постановил закрыть дело этого ур-да!
Да и судя по тому что ни луцик, ни СБУ как то не сопротивлялись выдвижению в депутаты ур-да, которого последние 5 лет уж точно в Украине не было - 99,9% за то, что это одна из последних какашек клоуна луцика!
Вы же уже слышали что оно после 18-00 в последний свой день побаловалось в реестре уголовных дел....... Внеся изменения в 20-30 дел!
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значит правильно украл дом и землю(((((((((((( наверное эту страну уже не спасти((((((((((((((
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быстро юГик успел управиться!! за это тоже можно страпоном его побаловать по взрослому, новому генпрокурору )))
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Ой вей...ви думаити что генпрокуратор таки тоже из етих???
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Тогда на бутылочку посадить. Тем более он и так на ней. Вопрос только с какой стороны примет внутрь. Но то таке.
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2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства.Источник: https://censor.net.ua/n3146995 это уже не Луценко , или я что-то не так понял??????????
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"Новые лица" Зе-банды все сильнее воняют старыми Рыгами.
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Это не новые лица, это те же старые жопы 👹
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сейшелы , багамы , канары ...всё это не дёшево , и за выгул бабы 3-го тысячелетия , в тамошних местах , надо раскошеливаться ...
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ну так па ліцу відна шо нєвіновєн! он жертва режіма парашенка! і рябошапка чесний пракурор, їм скривать та нєчєго Перед тем, как Кузьмина сняли с розыска, Генпрокуратура закрыла дело против него, - МВД - Цензор.НЕТ 425
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Що робила п"ять років свинарна генплокулатула? Банда дармоїдів.
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Що робила свинарна МВД? Банда дармоїдів. Уже ніт? Правда, дебі?
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Купіть рябокепці самоката - ніякої роботи! Перед тим, як Кузьміна зняли з розшуку, Генпрокуратура закрила справу проти нього, - МВС - Цензор.НЕТ 7445
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Юггик на финише позакрывал ( за вознаграждение ) много уголовных дел в отношении беглецов и ост рыгов .Красава . так они и их и выпускали из страны ( за деньги ) .
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