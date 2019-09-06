 Перед тем, как Кузьмина сняли с розыска, Генпрокуратура закрыла дело против него, - МВД

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела", - сказал Шевченко.

В пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в комментарии Радио Свобода не смогли назвать причину закрытия уголовного производства и порекомендовали написать информационный запрос.

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О том, что Рената Кузьмина сняли с розыска, стало известно накануне.

Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

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После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.