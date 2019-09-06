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Все про:узурпация (31) Герасимов (217) Европейская Солидарность (108)

 Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов

Фракция партии "Европейская Солидарность" проанализировала законопроекты, инициированные монобольшинством и считает, что они направлены на узурпацию власти в Украине.

Об этом сказал на брифинге в Открытом офисе партии сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"К сожалению, все это не случайно. Анализ показал, что законопроекты, за которые фракция "Слуга народа" намерена голосовать на следующей неделе, полным ходом и очень быстро разворачивают нас от Европы и ведут в направлении российской авторитарной модели государства. Когда мы свели все это в единую картину, то увидели, что почти все эти законы являются неотъемлемыми элементами этого процесса ", - сказал он.

Герасимов сообщил, что аналитическая группа фракции партии "Европейская Солидарность" тщательно проанализировала все законопроекты и увидела, что 90% из них с "двойным дном", а также приводят к полному отсутствию контроля за действиями власти.

"Законопроект 1008 с красивым названием якобы окончания судебной реформы, на самом деле полный, тотальный контроль над судами. Прямое подчинение Национальной гвардии президенту Украины. Я уже не говорю о нарушении стандартов, но возникает очень простой вопрос, а зачем лично президенту жандармы. Отменяется реформа Генпрокуратуры. Хотят напрямую подчинить НАБУ и ГБР ", - отметил Герасимов.

Также, по его словам, действия новой власти могут привести к отмене безвизового режима для украинских.

"Это касается НАБУ и ГБР, реформы прокуратуры и вообще многих демократических норм и системы балансов в Украине, которые мы строили во времена президентства Петра Порошенко по европейским стандартам", - отметил Герасимов.

Герасимов также отметил, что наблюдается откат законодательства о предпринимательстве в Януковиче, а расследование дел о коррупции будет реализовываться через анонимные сообщения.

"Все помнят как во времена Януковича открывалась уголовное дело на предприятии и после этого она продолжалась едва ли не продолжалась за взятки. Сейчас эта норма отменена, но ее хотят вернуть. Кроме того, хотят арестовывать имущество третьего лица за то, что лицо могло знать о чем-то, то есть "не знала", а "могла знать". Кто будет определять, что такое могла знать?

По законопроекту о обличителей коррупции, то наша фракция поддерживает эту идет. Но когда говорят, что будут это делать на базе анонимок, это 1937 год. Когда говорят, что не будет никакой ответственности за ложь - это недопустимо ", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3146993
 
   
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А хто розумніший - Артур Герасимов, чи Володимир Зеленський? В кого інтелект вищий?
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у артурки ессно...раз безлера в охранниках имел...
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Бегал по Штеровке в Горловке старушек агитировал, очень умный, так хотелось ему до корыта.
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У Артура Герасимова из ПЕС анализ простой,Порошенко хорошо,а Зеленский плохо,очень детальный,научный анализ Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 2955
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о таки Мародьор представив нарешті свій аналіз Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 463
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Петики привыкли сдавать анализы еще со времен "стадион так стадион", это хорошо.
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Мине апределённа ндравицца Артур Герасимав.Жги правдой .Жги зелёноватых.Пусть знают все ,хто такой Пораженка!
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блаЗЕнь мечтает о золотом унитазе Овоща. Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 6040
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Ты, горлопан, анализируй 5 лет вашей власти. Сидите спокойно на галерке и не вопите. Чья бы корова мычала, а вы помолчите, а то и так у правоохранительных органах много работы.
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а чего они "должны помолчать"?
то говно, что щас принимается впопыхах, может быть оспорено на 1-2-3 в КСУ.
еще охренеем от говна, которое обезьяны с кнопками напринимают не читая.
а прошлые законы обсуждали и правили тысячи раз.
еще скажите как в раше: "парламент не место для дискуссий".
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Вы охренели 5 лет назад, а как вы кнопками работали и по 17 раз ставили на голосование мы не забыли. Так что заткнитесь.
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- Доктор, как мои анализы?
- Плохие у вас анализы, кал - вообще говно.
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Когда ПЭс что-то говорит всегда смешно Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов - Цензор.НЕТ 104
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Герасимов твой барыга все 5 лет вел аторитарную политику.
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Исчо вчера-клоун ,сцыкун! А сегодня уже диктатор. Ну и развитие сюжета .Свыни верещат...
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Наконец-то , не прошло и четыре месяца , как мы узнали ответы на анализы порошенки)))
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герасим хотел сказать что при свиновальце такого не было?
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Герасимов, свои анализы можешь оставить себе, у тебя с твоим шефом было 5 (!) лет, что вы сделали?Потратили их на говорильню и набивание карманов длятехктовдоле. Пшёл вон, сявка шелудивая!
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Че те нада ? В рыло сапогом 45 размера дать ?
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смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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Зараз почнуть розганяти цю тему з диктатурою. Як з язиком та регіонами...
Намацали тему, на якій можна їздити.
Аналітики. Назвіть прізвища цих фахівців, їх освіти...
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Зелебеня диктатор? Диктовать он будет с ближайшего киевского каштана
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О демократии вспомнят тогда,когда ее не будет. Эти путинские марионетки во главе с Зеленским готовят Украину к сдаче РФ, поэтому и приводят украинское законодательство в соответствии с российским, а нас, граждан Украины будут готовить к Лугандону.
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Авторитарная модель - согласна. Но причём тут эпитет "российская"?! Так живёт большая часть мира. И большинство живёт вполне счастливо
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На актуальный момент в Украине авторитарное управление страной - положительное! И даже необходимое.
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ЗеБилы вы играите с огнем,вам придуркам ваш клоун миражи рисует фейковие а агентура Кремля готовит 37-й год а может 32-33-й...
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Враховуючи результати президентських і парламентських виборів демократія для тупої біомаси, що продиває на території України категорично протипоказана.
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