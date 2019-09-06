 Наш анализ говорит о том, что законопроекты от "Слуги народа" ведут страну к авторитарной модели государства , - Герасимов

Об этом сказал на брифинге в Открытом офисе партии сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"К сожалению, все это не случайно. Анализ показал, что законопроекты, за которые фракция "Слуга народа" намерена голосовать на следующей неделе, полным ходом и очень быстро разворачивают нас от Европы и ведут в направлении российской авторитарной модели государства. Когда мы свели все это в единую картину, то увидели, что почти все эти законы являются неотъемлемыми элементами этого процесса ", - сказал он.

Герасимов сообщил, что аналитическая группа фракции партии "Европейская Солидарность" тщательно проанализировала все законопроекты и увидела, что 90% из них с "двойным дном", а также приводят к полному отсутствию контроля за действиями власти.

"Законопроект 1008 с красивым названием якобы окончания судебной реформы, на самом деле полный, тотальный контроль над судами. Прямое подчинение Национальной гвардии президенту Украины. Я уже не говорю о нарушении стандартов, но возникает очень простой вопрос, а зачем лично президенту жандармы. Отменяется реформа Генпрокуратуры. Хотят напрямую подчинить НАБУ и ГБР ", - отметил Герасимов.

Также, по его словам, действия новой власти могут привести к отмене безвизового режима для украинских.

"Это касается НАБУ и ГБР, реформы прокуратуры и вообще многих демократических норм и системы балансов в Украине, которые мы строили во времена президентства Петра Порошенко по европейским стандартам", - отметил Герасимов.

Герасимов также отметил, что наблюдается откат законодательства о предпринимательстве в Януковиче, а расследование дел о коррупции будет реализовываться через анонимные сообщения.

"Все помнят как во времена Януковича открывалась уголовное дело на предприятии и после этого она продолжалась едва ли не продолжалась за взятки. Сейчас эта норма отменена, но ее хотят вернуть. Кроме того, хотят арестовывать имущество третьего лица за то, что лицо могло знать о чем-то, то есть "не знала", а "могла знать". Кто будет определять, что такое могла знать?

По законопроекту о обличителей коррупции, то наша фракция поддерживает эту идет. Но когда говорят, что будут это делать на базе анонимок, это 1937 год. Когда говорят, что не будет никакой ответственности за ложь - это недопустимо ", - добавил он.