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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17878) ГСЧС (2256) вода (302)

 В озере на столичных Позняках утонул мужчина, - ГСЧС

В Киеве водолазы ГСЧС достали из озера на Позняках тело утонувшего мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

6 сентября в 11:47 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул.Срибнокильская, 13, в озере Срибный Кил находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м было обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители

Источник: https://censor.net.ua/n3146988
 
 
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Может случайно. Выпил слегонца и присоединился к большинству
Осторожней надо пить.
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бывает...
вот тоже, "умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе"... жил-жил человек, ел других человеков, а потом умер...

с сапожниками и лудильщиками такое тоже происходит. С кузнецами...С кузнецами особенно. Живет себе кузнец, кует там всякие вещи, не куя не может потому что, а потом - брык... и всё...
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Писец! Они сговорились на моём озере топиться?!
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