 В озере на столичных Позняках утонул мужчина, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
6 сентября в 11:47 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул.Срибнокильская, 13, в озере Срибный Кил находится тело человека.
На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м было обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.
Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители
Осторожней надо пить.
вот тоже, "умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе"... жил-жил человек, ел других человеков, а потом умер...
с сапожниками и лудильщиками такое тоже происходит. С кузнецами...С кузнецами особенно. Живет себе кузнец, кует там всякие вещи, не куя не может потому что, а потом - брык... и всё...