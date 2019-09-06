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 Политика Украины
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Все про:финансирование (1363) Слуга народа (287)

 Среди спонсоров "Слуги народа", - адвокаты, бизнесмены и компании с криминальными производствами, - "Слідство.Info"

Во время избирательной кампании на счета политической партии "Слуга народа" поступило 90 млн гривен. При этом часть спонсоров утверждают, что "не помнят" о многомиллионных пожертвованиях.

Об этом пишут журналисты программы "Слідство.Info", информирует Цензор.НЕТ.

Граждане поддержали "Слугу народа" на 42 800 000 гривен. Пожертвования партии передали 52 лица. 11 из них – адвокаты, они перечислили партии почти 6,5 млн гривен.

Один из этих юристов, Александр Качура, основатель адвокатского бюро Kachura Lawyers, прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Почему среди 52 граждан, которые поддержали партию финансово, оказалось аж 11 адвокатов, Качура не знает. Он предположил, что это стечение обстоятельств.

Почти 41 000 гривен внес на счета "Слуги народа" Янис Мазуров. Хотя, как показывает сайт по поиску работы, еще в 2016 году он искал вакансию водителя в городе Днепр и готов был работать за 5000 гривен.

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Также спонсором "Слуги народа" стал председатель церковного комитета Украинской православной церкви Киевского патриархата села Белоберезка из Ивано-Франковской области Владимир Глодовьюк. Он перечислил партии почти 300 000 гривен. "Перечислил средства я, но нас там несколько человек. Мы посовещались и сделали так, потому что хотим изменений", - пояснил он журналистам "Слідство.Info".

Три миллиона гривен партия "Слуга народа" получила от общественной организации "Команда Зе". Ее создали в январе 2019 года. Руководитель, Александр Корниенко, руководил и избирательным штабом партии, ныне - народный депутат. Он сказал, что деньги общественной организации жертвовали "разные физические лица со всей страны": "Их более 20 или даже 30. Мы по закону не обязаны раскрывать своих доноров", - прокомментировал Корниенко. По его словам, это была неформальная кампания среди "друзей "Команды Зе".

Также на Цензор.НЕТ: На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко

Почти половину всех вкладов, 44 миллиона 600 000 гривен, партия "Слуга народа" получила от частных предприятий.

Среди них в том числе – киевские компании "Ветек-Киев" и "Ставрайс", торгующие пищевыми продуктами. Они перечислили более 6,6 миллиона гривен. Обе фирмы имеют общий адрес и общего владельца и руководителя - Василия Ставского. Но он заявил журналистам "Слідство.Info", что никаких финансовых взносов одной партии его компании никогда не делали. "Я такого не помню", - сказал он.

Компании "Раевит" и "Милагро Украина" вместе перевели "Слуге народа" более 5 млн гривен. Предприятия занимаются строительными материалами и химическими продуктами. Эти фирмы фигурируют в уголовном производстве, открытом в мае 2019 года. По данным следователей, основатель "Милагро Украина" организовал деятельность конвертационного центра, выводил средства со счетов ряда компаний, то есть, снимал наличные с их банковских счетов.

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Одесские фирмы, которые занимаются оптовой торговлей, "Амбра Импекс" и "Барака трейдинг" пожертвовали "Слуге народа" более чем 6 млн гривен. Эти компании также фигурируют в уголовном производстве. Речь идет о минимизации налогов.

Кроме большинстве кресел в парламенте, "Слуга народа" получит в 2010 году 225 000 000 гривен от государства. Ведь по закону о финансировании партий государство оплачивает деятельность политсил, которые на выборах преодолели 2% барьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3146987
 
   
 Топ комментарии
 
и то они криминально производят? неужели зарплаты - вот негодяи Среди спонсоров "Слуги народа", - адвокаты, бизнесмены и компании с криминальными производствами, - "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 7245
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Ты ушлёпок конченный , выкладывать фото убитого кацапами ребёнка , это верх цинизма !
Ты такой же линехромосомный как и они !
Мразина соевая, для вас ничего святого нет ...
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-Подивіться, Ви обісрались.
-Що? А он від того теж смердить!!!
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в статье про него хоть слово есть, зебилоид? О вас речь...Прокидайся, ти всрався
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Ти гля, «вівці Бужанського» замекали !

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и то они криминально производят? неужели зарплаты - вот негодяи
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Ось вони,отци нації! Це наше усьо!Буде чім міжнародні борги віддавать.
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Классно наверное поиметь с кого-то баблишка,а этот кто-то "ничего не помнит" и "не при делах".
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Это уже очко мертверчука замазывать начали ? Типа у пети все чисто - ни каких там адвокатов и частных компаний - чистый черный нал от коррупции + честно украденные из бюджета. А уж у самого мертвечука - вообще кристально чистый фонд - только кровные (на крови наших воинов)
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Версия о финансировании Бени отпадает!
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Отакої, дідько. Злочинний державний будуй зі свинарчуками в минулому, злодії державних засобів більше не перекладають велетенські бабці в офшори, їхні дружини та доньки не витрачають цитрини баксів, щоб упадати за собою - все, борошна та зубожіння України закінчилися, забито останній окраса в домовину корупції, і всі ми вже бачимо усміхнену частку...
...
Ой.
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бачімо бачімо - глаза б мои етот державний будуй не бачіли...
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Бамбармия, зебилята, кергуду. Приехали.
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Щупала Спрута каррупции ввезде...
Пасмотреть будем..
Шо -скинем!
Проблемы роста??
🤗
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Нова власть побіцяла іскорєніть каррупцію в Україні, через 50-80 лет.
Маладиє - дожівут.
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Ничего нового, приемы старые, как и у всех-не удивился.
И даже видел на одном и том же районе, как выплачивались бабки по талончикам и от Зе и от По
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Ая бачив ..як з одного штабу до іншого на *другий тур * бігали !
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бенины мошенники, "не помнят" кому миллионы дали
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Среди спонсоров "Слуги народа"/ США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым/ Поторопились США.Коломойского, Портнова, Боголюбова , Кузьмина и прочих акул не посадят.Будут прикрываться чиновичьей мелочью.
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усьо ви врьотє, парахаскоти недабітиє! усе знают что народного презедента фінансіровалі тока сами честниє,без криминала, без судов, прада игорь валерьєвіч Среди спонсоров "Слуги народа", - адвокаты, бизнесмены и компании с криминальными производствами, - "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 7166 скока вам парашенка заплятіл ***..м???
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готовьте ваши денешки, зубожілые загеноциденіе петей
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В Украине готовят тотальную проверку всех, кто получает любую помощь от государства: начиная от пенсий и заканчивая стипендиями.Под проверку попадут миллионы семей. А те, кто нарушил правила, должны будут вернуть деньги в бюджет, пишет Обозреватель.Соответствующий законопроект зарегистрировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член «Слуги народа»Даниил Гетманцев
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Конечно лучше что бы был один спонсор..... Ахметов, Фирташ, Коломойский, Петруччо или Пинчук!
А для порохнявых вообще что бы деньги перечислил х-ло через счета ФСБ!

Истина в том - чем больше инвесторов - тем самостоятельнее партия!
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Лікуйся дурню доки ще ліки в дурці для зеолігофренів безкоштовні
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Ну що зебіли скажете? .. А втім, що зєлохи можуть сказати....😕

Зєбіли, ви це "сделали".
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