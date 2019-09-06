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Все про:протест (4521) Россия (73780) санкции (7458) США (15306)

 Члены Палаты представителей США призывают ввести против РФ санкции за разгон митингов в Москве

Члены Палаты представителей США Элиот Энгел и Майкл Маккол осудили задержания демонстрантов на мирных акциях протестов в Москве. Они призывают правительство России выпустить задержанных из-под ареста.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Энгеля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам политиков, на акциях протеста в Москве российские власти действовали агрессивно и с нарушением своих обязательств как страны-члена ОБСЕ.

"За последние несколько недель десятки тысяч россиян мирно собрались на улицах Москвы, чтобы выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих смелых людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ", – заявили Энгель и Маккол.

По их мнению, действия российских властей на митингах показывают, что Путин сделает все, чтобы остановить тех россиян, которые устали от его тирании.

Также на Цензор.НЕТ: Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с законом о подотчетности главенства закона Сергея Магнитского для введения целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности ответственных лиц", – сказано в заявлении.

Также конгрессмены призвали правительство РФ выпустить из под ареста демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Акции протеста в Москве начались после того, как Мосгоризбирком отказался регистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, силовики применяли силу и спецсредства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146982
 
 
 Топ комментарии
 
Это не правильно. Русню пистить и винтить это святое дело. За это мордовских опричников награждать нужно.
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чем больше санкций для кацапии тем лучше!
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А когда Беркут разгонял, тоже надо было ввести санкции против Украины.
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Думаю они ввели-бы, просто власть быстро поменялась и рыги сбежали
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Это не правильно. Русню пистить и винтить это святое дело. За это мордовских опричников награждать нужно.
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чем больше санкций для кацапии тем лучше!
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Зараз кацапи у гарному становищі,стоять раком,а їм сунуть лохматі санкції з усіх сторін.
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Еліот Енгел - Голова комітету із закордонних справ палати представників США, демократ від штату Нью-Йорк; Майкл Маккол - старший конгресмен-республіканець в цьому ж закордоному комітеті, обраний від Техасу. Це означає, що обидві політичні партії США будуть пресувати Трампа за санкції.
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доня салфеткой утрется на ето призывалово.

бо прикацапленый он у нас...
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