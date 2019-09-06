 Члены Палаты представителей США призывают ввести против РФ санкции за разгон митингов в Москве

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Энгеля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам политиков, на акциях протеста в Москве российские власти действовали агрессивно и с нарушением своих обязательств как страны-члена ОБСЕ.

"За последние несколько недель десятки тысяч россиян мирно собрались на улицах Москвы, чтобы выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих смелых людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ", – заявили Энгель и Маккол.

По их мнению, действия российских властей на митингах показывают, что Путин сделает все, чтобы остановить тех россиян, которые устали от его тирании.

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"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с законом о подотчетности главенства закона Сергея Магнитского для введения целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности ответственных лиц", – сказано в заявлении.

Также конгрессмены призвали правительство РФ выпустить из под ареста демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Акции протеста в Москве начались после того, как Мосгоризбирком отказался регистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, силовики применяли силу и спецсредства.

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