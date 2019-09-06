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 Политика Украины
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Все про:закон (2619) изменения (159) комитет (419) Антикоррупционный суд (468)

 Комитет рекомендует Раде изменить закон об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту внести изменения в закон об Антикоррупционном суде касательно подсудности дел.

Соответствующее решение единогласно принято на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Законопроект 1025 предлагает закрепить, что подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

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Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Антикоррупционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3146980
 
 
 Топ комментарии
 
они единогласно сказали - не суди и не судим будешь....
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слава Богу просоевым ушлепкам остается только рекомендовать!!!
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да внесите уже изменения в закон об изменениях в закон и угомонитесь наконец!!! Займитесь экономикой, если способны!
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они единогласно сказали - не суди и не судим будешь....
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Дак детоубийцу гинзбугр из доз киева посадят теперь?
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В ВР сейчас на "рассмотрении" 50(!!!) законопроектов, в которых эксперты нашли признаки УЗУРПАЦИИ власти и ДИКТАТУРЫ!
А Цензор нас какой-то УЙНЕЙ кормит.
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Какие именно эксперты? 5 - Прямого каналов, или кто-то серьезнее?
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Ай я яй! Невже???? Зрада зрадная!!!! Путєнвведи і аллілуйя!!!! І шо далі? Комітет рекомендує Раді змінити закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4714
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да внесите уже изменения в закон об изменениях в закон и угомонитесь наконец!!! Займитесь экономикой, если способны!
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Если зебы с удовольствием смотрят немецкие порнофильмы, в которых насилуют Конституцию Украины, то такие мелочи, как простые законы, можно и детям показывать...
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ВКЛючатель, тебя уже нагнули??
Лукавый плакалси сегодня-нагибают парашники-братаны!!
Не сачувствую...
😁
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Эконопикой заниматься должно правительство. У Верховной Рады основные полномочия несколько иные.
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