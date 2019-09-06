 Комитет рекомендует Раде изменить закон об Антикоррупционном суде

Соответствующее решение единогласно принято на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Законопроект 1025 предлагает закрепить, что подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

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Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Антикоррупционный суд.