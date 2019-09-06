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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:пограничники (1211) Харьковщина (1375) мемориальная доска (109) потери (1656)

 На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло. ФОТО

Сегодня на Харьковщине, в пгт Ковшаровка, на территории Купянского общеобразовательной школы №11, состоялось открытие мемориальной доски бывшему ученику учебного заведения, воину-пограничнику Максиму Закопайло, погибшему в зоне АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло 01

Память героя почтили пограничники, родные и близкие павшего, представители местных органов власти, военного комиссариата, ученики и преподаватели учебного заведения.

На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло 02

Смотрите: Мемориальную доску пограничнику Николаю Постольному, погибшему в 2014 году в зоне АТО, открыли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Младший сержант Максим Закопайло погиб 16 июля 2014 в районе н.п. Сизое, что в Луганской области. В тот день пограничный наряд, который выполнял задачи по охране государственной границы Украины, попал в засаду. Состав пограничного наряда принял бой с бандитами, которые вели интенсивный огонь из снайперского и автоматического стрелкового оружия. Во время огневого противостояния младший сержант Максим Закопайло и прапорщик Николай Постольный получили ранения несовместимые с жизнью.

На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло 03

Смотрите: В память о погибшем на Донбассе воине Викторе Куропятнике в его родной школе открыли мемориальную доску. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3146976
 
   
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Страна чудес. Открывают мемориалы. Среди них ходят сепары в виде доп и геп.Бъют их .оскверняют.И так бесконечно. Возможно было такое в Финляндии или в Польше ? Потому и воюем шестой год. А воз и ныне там.
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Игорь......тут сложно всё бабло, полтьтика, просто ребята гибнут........................слов нет. Матюки иесть.
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Светлая память. Соболезнования семье......к сожалению всё что могу сказать. Скорее бы всё прекратилось.
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Пам'ятайте його Героєм,
перед Богом у вічність постав,
на землі він прожив не марно -
за Вкраїну життя поклав.

Пам'ятайте його Героєм,
до сивин він, на жаль, не дожив,
і батьківську любов не розтратив,
діточок своїх недолюбив.

Пам'ятайте його Героєм,
що бажав, того не зробив,
Не поставив свій дім і навколо
сад вишневий не посадив.

Кажуть все забувається з годом
в безупинному плині буття,
Пам'ятаймо всіх наших Героїв,
що Вкраїні віддали життя!...

автор - Олекса.
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