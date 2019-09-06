 На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Память героя почтили пограничники, родные и близкие павшего, представители местных органов власти, военного комиссариата, ученики и преподаватели учебного заведения.
Младший сержант Максим Закопайло погиб 16 июля 2014 в районе н.п. Сизое, что в Луганской области. В тот день пограничный наряд, который выполнял задачи по охране государственной границы Украины, попал в засаду. Состав пограничного наряда принял бой с бандитами, которые вели интенсивный огонь из снайперского и автоматического стрелкового оружия. Во время огневого противостояния младший сержант Максим Закопайло и прапорщик Николай Постольный получили ранения несовместимые с жизнью.
Пам'ятайте його Героєм,
перед Богом у вічність постав,
на землі він прожив не марно -
за Вкраїну життя поклав.
Пам'ятайте його Героєм,
до сивин він, на жаль, не дожив,
і батьківську любов не розтратив,
діточок своїх недолюбив.
Пам'ятайте його Героєм,
що бажав, того не зробив,
Не поставив свій дім і навколо
сад вишневий не посадив.
Кажуть все забувається з годом
в безупинному плині буття,
Пам'ятаймо всіх наших Героїв,
що Вкраїні віддали життя!...
автор - Олекса.