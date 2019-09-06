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 Босния заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Босния и Герцеговина разделяет позицию Европейского Союза по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом говорится в заявлении председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины представителя Хорватии Желько Комшича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Dnevni avaz.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины из-за высказывания члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика российским СМИ о принадлежности оккупированного Крыма России.

Он подчеркнул, что позиция Додика и его поддержка оккупации Крыма - это не позиция государства, а личная позиция.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", - говорится в заявлении.

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Комшич также напомнил, что в марте 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Додик был избран в Президиум от Республики Сербской в ​​октябре 2018 года. Он известен своими пророссийскими взглядами и приверженностью к Кремлю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146975
 
 
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Этого мало. Пусть присылает добровольцев и оружие.
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аГА....А О ОЗАБОЧЕННОСТИ МАЛО? и апотом Супрун, Маркарову, Витренко, Кобелева с тепературой по больнице.......В Киеве все получают 15.................. Бабушка ест капусты прелуую........Кобелев свежий Хамон из Испании......в Среднем по Киеву зарплата 12 -14 тысяч.........................................................
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МОЛОДЦЫ! Им то не знать что такое на части раздирают ублюдки.
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И в чём заключается их поддержка, обеспокоенность выразить?
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Хоть один друг среди всех этих Нидерландов...
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Босния заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины/ В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию.Соответственно: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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Там в приоритете - аудит, на консалтинге можно получить хороший незаметный откат. Я бы назначил аудит по поводу этого аудита.
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