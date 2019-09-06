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Все про:взятка (4693) Луганщина (4172) СБУ (13801) Госгеокадастр (84)

 На Луганщине на систематических взятках от землеустроителей попался чиновник Госгеокадастра, - СБУ

Сотрудники СБУ на систематических взятках разоблачили одного из руководителей управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. За ежемесячную уплату взятки чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане.

Предприниматели должны были перечислять деньги на банковский карточный счет и.о. директора одного из коммунальных предприятий Северодонецкого горсовета. В конце месяца чиновники сводили количество подписанных и зарегистрированных документов и доводили до землеустроителей суммы взяток за их оформление.

Ежемесячная общая сумма взяток составляла от 60 до сотен тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела.

Смотрите: Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочих кабинетах при получении очередной взятки.

В ходе обысков обнаружено деньги, полученные незаконным путем, черновые записи, магнитные носители информации и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Также читайте: Двое чиновников Госгеокадастра задержаны на Днепропетровщине на взятке 11 тыс. долл., - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3146968
 
 
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Вот интересно на какой по счету взятке разрешают арест, смущает слово систематических))
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для него временно преостановлен мыролюбный реформизм.
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Никогда не берите взятки систематическим образом, ибо наказуемо.
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Айяяй, ПетРылла корытце спалилось...
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попался чиновник Госгеокадастра, - СБУ/ Ловить Баканову мелочь а не Коломойского, Портнова, Боголюбова. Пока не станет старшим лейтенантом.
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бла, пока не начнут оглашать конкретные фамили- это не более чем высер соевых можеров цензора...
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