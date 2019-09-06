 На Луганщине на систематических взятках от землеустроителей попался чиновник Госгеокадастра, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. За ежемесячную уплату взятки чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане.

Предприниматели должны были перечислять деньги на банковский карточный счет и.о. директора одного из коммунальных предприятий Северодонецкого горсовета. В конце месяца чиновники сводили количество подписанных и зарегистрированных документов и доводили до землеустроителей суммы взяток за их оформление.

Ежемесячная общая сумма взяток составляла от 60 до сотен тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела.

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Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочих кабинетах при получении очередной взятки.

В ходе обысков обнаружено деньги, полученные незаконным путем, черновые записи, магнитные носители информации и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

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