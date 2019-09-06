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Все про:Нидерланды (838) Йозвяк (22) Цемах (30)

 Вопрос Цемаха не будет подниматься Нидерландами на уровне ЕС, - Йозвяк

Нидерланды не будут на уровне Евросоюза поднимать вопросы освобождения и возможного обмена Владимира Цемаха, которого считают свидетелем по делу о катастрофе MH17.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на сегодняшний день нет признаков ого, что Амстердам вынесет тему освобождения Цемаха на общеевропейский уровень.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что освобождение Владимира Цемаха не повлияет на судебные процесс, ведь у следствия и так хватает доказательств причастности России к крушению рейса МН17 на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17

Вопрос Цемаха не будет подниматься Нидерландами на уровне ЕС, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146967
 
 
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Как так? Та весь світ волає - зебіли розвалили страну і асвабадили Цемаха!! Чи це тільки на цензорі підароботи так волали?
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а хжє освобождьоннийє українці? Знаю токо вишинського і цемаха
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Зробили із мухи слона.... Командир ППО бригади, який в реальності курував кількома ЗУшками.
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Тебе напомнить кого поотпускал твой педро? Ну посадят эту тварь и что дальше? Упырь путлеровский любого ранга не стоит того, чтобы в раше загибались наши заложники. И потом - не педро ли организовал "встречу" родственников заложников, с требованием немедленного возвращения их домой? Хватит лицемерить и подличать. В следующий раз, выйди к этим людям и объясни им, что они нах не нужны Украине со своими проблемами и пусть не путаются под ногами, когда на кону стоит охиенный политический имидж непохитного поцтриота.
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Платон мне друг, но истина дороже.
Ведь не прозвучало вовсе, что цемент был освобождён для обмена! И где же он сейчас?
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Вот Порох вам кацарылым яйца прищемил вспоминаете его везде.Молодец Петр не зря правил,еще 50 лет кацарылые будут вспоминать и давится шоколадом.
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т.е. отпустили обычного сепара, который убивал украинцев? Просто так отпустили? Просто так малорос позвонил в суд и попросил отпустить?
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Во ТЕМУ разогнали....была тишина.....и вдруг Цемох.....................Что забалтывают???
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как что рошенки
при петюне выпускали втихаря - как и воровали ))
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В кацапстані,один наш гарант уже є,а там де один там і другий,нам не жалко😆.
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Ні , до кацапів потрібно відправляти зебілів !
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Влажные мечты кацарылых.Штаны проверь,порох с утра не наложил тебе сракорос?
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Афигенный источник информации брюссельский корреспондент "Радио Свобода" - это что официальное лицо???? Я прекрасно понимаю цель этих вбросов!!! Ну типа ничего страшного не произошло!!! Надо договариваться! Успокойтесь Порохоботы, Патриоты и Националисты!!!! Запад сам за это!!!! Россия не враг! Нужно временно забыть о Крыме, а будущем после смерти Путина ,,,,,,

!!! Хватит
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Как так? Та весь світ волає - зебіли розвалили страну і асвабадили Цемаха!! Чи це тільки на цензорі підароботи так волали?
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Тогда объясните антипорохоботу, нафик его надо было освобождать? Сражался против Украины, убивал наших военных! Его можно было бы поменять на украинских пленных.
И где он пребывает сейчас!
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Хотелось бы услышать самого Зе! Но он помалкивает!
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Щас тебе ответят, да оно тебе и не нужно, сам всё придумаешь и разнесёшь по свету.
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Я к тебе и не обращаюсь. Так что не суй нос в чай и проползай по-пластунски. чмырь сепарский.
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Не мешай зеленки, оно ролик для ответа готовит Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8242
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Нидерланды решили что будет правильно поднять правую руку, а потом резко опустить.
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Нидерданды отдыхать должны....4 года расследования...и вдруг ПРОЗРЕЛИ!
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Замечу что с конца июля (когда его захватили) и влоть до последнего времени (когда его выпустили) Нидерланды Цемах не интересовал. По крайней мере официальных запросов о его выдачи им не было. Возможно я что-то пропустил. В таком случае поправьте
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Оговорился. С конца июня. Т.е. два месяца уже прошло.
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Пока педро на этом не решил себе заработать политические очки и обгадить Зе, оно нах некому не было нужно. Противно, что во всём этом дерьме засветились неглупые и вроде бы порядочные и ответственные люди. Фейки - наше всё. На этом делает политику путлер и вся его свора, вкупе с нашими идиотами.
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Так, ці місяці, ви все розбирали позови голови АП Янукоаичя Портнова, «Посадіть Порошенка !!!»
А про Цемаха, забули.
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"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха (https://censor.net.ua/news/3146949/s_tochki_zreniya_dokazatelnoyi_bazy_nichego_osobenno_ne_izmenitsya_rassledovatel_bellingcat_ob_osvobojdenii)
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Если бы он был важным свидетелем по делу, то голандцы взяли бы его на программу защиты свидетелей и запросили у Украины, а так... особо он им не нужен, ибо у них есть более сильные доказательства.
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Голландцы поняли, что в Украине не с кем разговаривать.
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понимали и разговаривали, в частности изменили свое мнение по ратификации Ассоциации Украины с ЕС. Но это было при Порохе...
Сегодня в Украине совсем другая власть...
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Ты мо не читаешь цензор. Зе подтвердил европейский путь Украины. Не хватало!
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Янык тоже был "за" Европу, но напоролся на Йолку.
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Ваш педро их просветил. Нельзя верить ворам и коррупционерам, оставшимся без власти, но с ворохом судебных разбирательств.
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А шо так? Чересчур ценный свидетель - пшиком оказался? Какая дасадная апшипка...Зря старались, уйму народу ввели в заблуждение. Кто только не попиарился и не понастроил всяких конспирологических, а то и апокалиптических умозаключений. Да уж...
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Если бы он был очень ценным для пуйла - то или прятался бы в подвалах Лубянки, а не в дыре за 5 км от наших спецов, или что более вероятно - скропостижно отправился бы к моторыле, гиви и захарченке.
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после солсберийских шпилеров я свято уверовал в рукожопость ужасного ФСБ
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Короче,по единогласному мнению зебилов великий Зе поступил очень мудро,освободив Цемаха.Очередная великая пэрэмога Зе!
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да не хреновая муха , участвовавшая в лишении жизни 298 невинных , и шо ж эта муха для путлера так важна стала.. .
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Вчера уже говорил. А когда Расею возвращали в ПАРЕ.... не? ни чего не мяло? Партнёры...мы должны..... и тут вдруг алкаша отпустили....Всё грандиозный ШКАНДАЛЬ! падлы.
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Кто надул с мухи Слона -пусть его и кормит!
🤗
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Надо понимать так какого-то корреспондента, что его можно было и не вывозить из Лугандона?
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Андрей Кухта:
"Осінь прийде - випускати будемо
Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019
Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 невинних пасажирів і членів екіпажу). Звільнений 05.09.2019.
UPD (ред.): 5 вересня суд звільнив з-під варти під особисте зобов'язання офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, якого підозрюють в роботі на ФСБ Росії.
Це перелік за 20 останніх днів.
Хто наступний?"
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Вони роблять це разом - Зелебеня та його "віслюки з народу"
Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 622
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Крутая ссылка на Твиттер журналиста Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7334. Позицию МИД Нидерландов огласите Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5556.
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А позиция МИД Нидерландов была озвучена вчера.На дипломатическом языке:к Украине после освобождения Цемаха возникло много вопросов;на общепонятном:вы зашкварились по полной и попадаете под подозрение вместе с Рашкой.
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Цемах, Цемах, Грымчак посидит за двоих...
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ГРАНДИОЗНЫЙ ПУК, ОКАЗАЛСЯ ТИХИМ ПШИКОМ. 😂😅😂
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Путин - *****, а Зеленский - тоже *****, только маленькое и зеленое Эта мразь корчит рожи при исполнении Государственного гимна Украины.
Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2861
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Очередной мыльный пузырь, который к тому же лопнул.
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Шизофрения ЕС..
Евродепутаты призвали Украину не выдавать Путину ценного свидетеля Цемаха по сбитому #MH17, которого террорист Путин потребовал в обмен на украинских военнопленных.
Но при этом сегодня, ПАСЕ укрепила РФ в Ассамблее Европы и приняла от нее взносы.



.Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9242


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Частину Європи, ***** придбало за нафтобакси «Ґазпрому».
А ти працюєш на нього безплатно.
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Пока педро на этом не решил себе заработать политические очки и обгадить Зе, оно нах никому не было нужно. Противно, что во всём этом дерьме засветились неглупые и вроде бы порядочные и ответственные люди. Фейки - наше всё. На этом делает политику путлер и вся его свора, вкупе с нашими идиотами. Повторю в тысячный раз: с фейками и фейкомётчиками пора заканчивать. Это уже не шутки.
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Ты еще раз напиши зедебил.Все уже поверили тебе.
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Могу его понять, тут каждый день от комментов педроботов такое хочется сделать.
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так ты ссылку дай, где Зе признаётся. Иначе вам уже не верят, уже трепачи.
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Головне "слугам народу" не дати втекти за кордон.Відповідати прийдеться і за допомогу терористу путлеру.
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Я дам вам парабеллум. Будете охранять кордон
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сохраните его для себя.

пригодится, когда за вами придут Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5159
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Нема Цемаха - нема свідка по причасності Кремля до сбитого Боїнга рейса МН 17 у 2014 році під Торезом, це і дитині зрозуміло Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2213

Цемаха знову на зону і ніяк інакше Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3864

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 951
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Вся річ в тому, що голандці довго запрягають, але швидко їдуть. І ще ніхто не знає, чим це зєСвинство зєкоМанди і особисто Вофкі Зєлупи обернеться для них самих... Думаю, що нічим хорошим. Та і ***** ці "слуги урода " з часом будуть нафік потрібні. Так що, доведеться цим слугам уродам перекваліфікуватися в жріц любві десь в Таїланді , якщо раніше вони не здохнуть від передозу... Ось така загадкова голандська душа, малята..
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Называется, отак он им был нужен. А теперь, петки, постите сколько угодно картинок, сути происходящего то это не изменит.
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