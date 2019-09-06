 На местные выборы нужно 2,2 млрд грн, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 6 сентября комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год.

Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95,5 млн грн.

Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение затрат политическим партиям, связанным с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467,3 млн грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44,2 млн грн.

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