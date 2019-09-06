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 Прекращение огня создало условия для ремонта инфраструктуры на Донбассе до начала зимы, - глава СММ ОБСЕ

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.

Слова Чевика цитирует в пятницу "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Возобновление неограниченного прекращения огня привело к значительному сокращению жертв среди гражданского населения и создало более безопасные условия для ремонта и обслуживания критически важной инфраструктуры до наступления зимы", - считает глава СММ ОБСЕ.

В то же время он подчеркивает, что существует потребность в улучшении свободы передвижения, поэтому важно иметь больше безопасных контрольно-пропускных пунктов для въезда/выезда (КПВВ).

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Глава СММ ОБСЕ в Украине также сообщил о позитивных событиях в районе разграничения вблизи Станицы Луганской, отметив, что основные усилия по демонтажу укреплений продвигаются. В этом контексте он приветствовал работу саперов и инженеров по обеспечению безопасности гражданских лиц и подготовке к ремонту разрушенного участка моста.

Источник: https://censor.net.ua/n3146965
 
 
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А у нас до начала зимы и в начале отопительного сезона как всегда начнутся порывы... И будут чинить аж до декабря, как в прошлом году. И неизвестно, сколько людей будет мерзнуть опять... Но деньги за отопление - плати.
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

?
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Ще якийсь зебіл "припинення вогню" на Донбасі побачив. А може б то його на передок там посадити, щоб він краще те зебільне "перемир'я " роздивився 😕
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Яке "Прекращение огня"? Де? "За сутки - 21 вражеский обстрел"
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так це на цій стороні лихо, а на тій стороні - мир
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какая радость!!! сєпари і кацапи комфортно будєт зімой опстрєлівать позіції ЗСУ
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21 обстрелов за день,убитый и раненый. Пипец просто с этим прекращением огня. Зебилизм процветает.
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От нехай представники ОБСЄ під таким припиненням вогню самі і ремонтують Донбас.
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фсьо - рабочій дєнь/нєдєля закончілась - а шо ми будєм празновать в еті виходнийє??? Хдє тріумф Зє!лєнского???? Хдє Сєнцов, Клих, морякі???
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