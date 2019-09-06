 Бывшему нардепу-радикалу Скуратовскому объявлено о подозрении в связи с невнесением в декларацию 25,5 млн грн, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

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В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины способом для вручения сообщений. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, что в марте 2019 г. по указанным фактам Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направляла Генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Скуратовского.

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