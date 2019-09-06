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 Политика Украины
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Все про:Радикальная партия (347) Скуратовский (5) САП (1139) электронное декларирование (670)

 Бывшему нардепу-радикалу Скуратовскому объявлено о подозрении в связи с невнесением в декларацию 25,5 млн грн, - САП

6 сентября 2019 г. под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Скуратовскому С.И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП - "продажные скотыняки", которые возглавили коррупцию, - Ляшко о представлении САП на снятие неприкосновенности со Скуратовского

В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины способом для вручения сообщений. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, что в марте 2019 г. по указанным фактам Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направляла Генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Скуратовского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146964
 
 
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Якраз мільйон баксів. В Ахмєта заробив? Чи Ляшкові напрокат давав корову?
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Бесят, сначала подозрения а затем несколько судов, и все это тянется годами а в результате пшик.
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И что, статью то отменили о незаконном обогащении.
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Вот , что-то не пойму , неприкосновенность сняли , а дёргают только бывших .
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