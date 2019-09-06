 Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Дрогобычского городского совета Зиновий Квасний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что горсовет выделил семье каждого погибшего при обрушении по 115 тысяч гривен. Теперь выяснилась, что это – общая сумма, которую выделили из городского бюджета на компенсации семьям погибших и травмированным.

Кроме того, городской совет взял на себя все расходы по организации похорон погибших.

Обвалившийся дом в Дрогобыче Львовской области, скорее всего, не будет подлежать ремонту.

"На месте происшествия работает эксперт, проверяя версию о тонком фундамент - 30 см. Жители во время встречи сообщили, что в 60-х годах кладка фундаментных блоков происходила небрежно. Поэтому люди просят снести дом, а не ремонтировать. Мы ждем выводов эксперта и результатов следствия", - сообщили в пресс-службе.

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Часть травмированных, находящихся в больнице, на следующей неделе будут выписывать.

По последним подсчетам, в обрушившемся доме проживало 115 человек.

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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