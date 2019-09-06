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Все про:Дрогобыч (32) компенсации (269)

 Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти

Семьи 8 погибших при обвале жилого дома в Дрогобыче получат по 10 тысяч гривен. Семеро получивших при обвале дома травмы получат по 5 тысяч.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Дрогобычского городского совета Зиновий Квасний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что горсовет выделил семье каждого погибшего при обрушении по 115 тысяч гривен. Теперь выяснилась, что это – общая сумма, которую выделили из городского бюджета на компенсации семьям погибших и травмированным.

Кроме того, городской совет взял на себя все расходы по организации похорон погибших.

Обвалившийся дом в Дрогобыче Львовской области, скорее всего, не будет подлежать ремонту. 

"На месте происшествия работает эксперт, проверяя версию о тонком фундамент - 30 см. Жители во время встречи сообщили, что в 60-х годах кладка фундаментных блоков происходила небрежно. Поэтому люди просят снести дом, а не ремонтировать. Мы ждем выводов эксперта и результатов следствия", - сообщили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд отправил под дневной домашний арест двух коммунальщиков, подозреваемых в халатности, приведшей к обрушению дома в Дрогобыче

Часть травмированных, находящихся в больнице, на следующей неделе будут выписывать.

По последним подсчетам, в обрушившемся доме проживало 115 человек.

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители расследуют обрушение части дома в Дрогобыче по двум статьям, - прокуратура Львовщины

Источник: https://censor.net.ua/n3146959
 
 
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Та хватит и по тысяче ,нажраться водки ... Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 2713
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Так сразу водкой выдать, по бутылке. Конец эпохи бедности...
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Та тобі козлорожому олігофрену аби нажратися. Люди загинули. Сім'ї безпритульними залишилися , а ти курва зебільна своїми гнилими зубами тут світиш від радості.
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нє, уже нє купят - нормальний халадільнік дороже. А йєстьчьо доставка...
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а, нє - уже мона купіть нєплохой за 10 кусков. Ето я года трі назад за 12 покупал, а щас такой за дєсять
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Что это за издевательства, доже на нормальные похороны не хватит.
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Дареному коню в зубы не смотрят. Слышал про такое?
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Написано: Кроме того, городской совет взял на себя все расходы по организации похорон погибших.

Но, с другой стороны, если сначала статью читать, то высраться в числе первых не успеешь, да?
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Что они там организуют, место на кладбише и самый дешевый гробик.
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Да. Боюсь, пира на весь мир по этому поводу не получится. И гроба хрустального на цепях между столбов тоже. Но закопать по-человечески погибших - можно вполне.
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ага, ямой і ящіком обєспєчат, а обєд і батюшка - за свої. А потом 9, 40 днєй і годовщіну... да токо памятнік тищ в 20 обойдьоца
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Ай-яй-яй. Беда, да и только.
Та же беда в нашем доме. Как на жек пургу гнать - толпень нищебродов хавала разевают, от возмущенных воплей побелка облетает. А как копеечкой на краску для подъезда скинуться - слышно, как за окном трава растет.
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Зєбілам не забути вручити кожній постраждалій сім'ї ще вітальні листівки від Вофкі Зєлупи та його "слуг урода" - Ми єто "сделали" !
😠
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Какую городскую власть выбрали местные то и получили, Зеля то тут каким боком.
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Пошукай в архіві новин всі заяви, що зробив Зєлупа з цього приводу. І отримаєш відповідь на своє запитання.
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В дрогобичі зе білами і не пахне. Там все порохом пропахло...
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"Мосчно" компенсировали. Похороны они обеспечат. А как насчет нового жилья? Или на трехэтажной вилле мера поселятся?
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Сколько? Даже в рашке при таких случаях 1-2 ляма рублей дают.
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Сравнил! Там рабы, о них хозяева через "не хочу" заботятся. А мы - свободный народ джунглей. И нравы у нас оттуда же.
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справедливость - по зеленски - вот так и будет теперь- жах
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А как, если не секрет, в данном случае должна выглядеть справедливость по-Вашему?
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Сочувствую пострадавшим.
Властям должно быть стыдно(а, что это такое) за такую"посильную" помощь пострадавшим. На холодильник не хватит..... Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти - Цензор.НЕТ 1975
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А на что, по-Вашему, должно хватить?
ЗЫ: гыгыгы, вот уж действительно, не дали бы ни копья, не было бы и вони.
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Этих хрущоб немеряно по всей Украине. Ещё в 80-тых их срок истёк, а люди всё живут. Печалька...
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Насмішка якась. Що таке сьогодні 10 тис ? А втрачене майно ?
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Жалко людей,тепер вони зрозуміють,як живеться переселенцям з окупованого Донбасу.
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А чего им вообще кто-то должен? Они что, страховали своё имущество? Никто им ничего не должен.
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Вони платили за обслуговування цього будинку,як його обслуговували,ми бачимо.Квартплата,чув про таке?
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Молодцы в горсовете сидят. Главное прецендент. А потом в таких случаях по всей Украине уже просто по бутылке водки включая детей будут выдавать.
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Помните как в фильме "Место встречи изменить нельзя" - "Папаша, спасибо тебе родной, я за эти деньги 10 бутылок водки смогу купить" Возможно утрирую, но смысл тот же.
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