 Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

С должностей уволили прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

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