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 Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании. ФОТО

Двое курсантов Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" Тимофей Дьяченко и Иван Трухин в течение 11 месяцев проходили обучение на базовом курсе офицерской подготовки Колледжа Королевских военно-морских сил "Британия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании 01

Курс обучения насчитывал несколько этапов, каждый из которых заканчивался экзаменом. В течение первых месяцев продолжалось углубленное изучение и совершенствование английского языка, терминологии и устройства Королевских ВМС. По словам Дьяченко, их с товарищем после составления первого экзамена разделили по разным группам, чтобы они не общались на украинском и все время практиковались на английском.

Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании 02

Затем начался следующий этап - курс офицерской подготовки вместе с англичанами, носителями языка. Курс направлен на повышение командных и лидерских качеств, включал в себя занятия по навигации, строению корабля, истории ВМС Великобритании.

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"В конце обучения мы проходили морскую практику. Сначала в течение двух недель находились на катерах, там выполняли различные задачи, в частности находились в роли командира ударной группы, его заместителя, навигационного офицера. Завершилось все очередным экзаменом, после которого нас отправили на практику на эсминец Dragon", - рассказал Дьяченко.

Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании 03

Следующие шесть недель курсанты практиковались на корабле, который заходил в разные английские порты. Все это время ребята изучали строение корабля, обязанности командиров боевых частей и их действия в различных ситуациях.

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Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании 04

Источник: https://censor.net.ua/n3146954
 
   
 Топ комментарии
 
потихоньку по чуть чуть строится украинский флот.
Поздравляю мореманов!
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Надеюсь, там и останутся. Разумеется, не на клубнике. Клубника, это твой личный, дурак, потолок. А ребята - квалифицированные специалисты, таких в мире немного. Они нарасхват.
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Останутся там кулубнику собирать, и к бабке не ходи!
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Надеюсь, там и останутся. Разумеется, не на клубнике. Клубника, это твой личный, дурак, потолок. А ребята - квалифицированные специалисты, таких в мире немного. Они нарасхват.
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потихоньку по чуть чуть строится украинский флот.
Поздравляю мореманов!
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ага на лодках "фанерных2 от ЛенКузни....москитный типа...в 2013 ВМФ сказали что Гюрза это дерьмо......а в 2014 вдруг "прозрели2 и это Великолепно...бронекатера? Дырищи какие после рашисткого обстрела................
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ну за вашу кацапскую подводную авиацию уже даже и не смешно вспоминать...
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спасибо шо обозначился, хотя я и до того знал...
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смотри зубы карамельками просроченными не обломай
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ты когда нибудь авианосец вблизи видел?
такое построить - тебе за в туалет сходить придется налоги платить ...
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Нах им эта страна, где убийц и террористов выпускают на свободу, а военным запрещают стрелять по врагу? Пусть лучше в Британии остаются.
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Матрьошку підбери, бо випала та верещить, взад хоче.
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Теперь будут ходить на том дерьме ,которое пэтя выпросил у американцев ,кстати где-то те корыта зависли ... Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании - Цензор.НЕТ 185
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Саме огидне, що це не наша вата, а кацобавовна. Жовта, смердюча, з пліснявою. 🤢
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Молодці, хлопці! Британія добре знається на цьому.
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А смысл? Зеле флот ни к чему. И вообще они люди опасные. Еще стрелять по кацапам начнут, как их британцы обучили. Сорвут зеле всю его типа-политику.
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Молодці, хлопці ! Вітаємо !!! Сім футів під кілем !!!
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