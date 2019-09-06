 Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"У нас состоялась цивилизованная передача полномочий. Игорь Александрович (Жданов, предыдущий министр. – Ред.) согласился сопровождать меня в министерстве некоторое время", - отметил Бородянский.

Он отметил, что начатые правительством Гройсмана позитивные преобразования будут продолжены. Особенно это касается подготовки к участию национальной сборной Украины в Олимпийских играх-2020 и освещения этого события в отечественном медиапространстве.

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Кроме того, поскольку в соответствии с решением правительства, функции Минмолодспорта будут переданы во вновь созданое Министерство культуры, молодежи и спорта, Бородянский коротко рассказал о предстоящих преобразования, которые ожидают сферу. В частности, на каких началах создается ведомство, его первоочередные задачи и цели.

В свою очередь Жданов обратился к коллективу Минмолодспорта с просьбой и в дальнейшем ответственно относиться к своим обязанностям и обеспечить бесперебойное функционирование органа.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада утвердила 29 августа новый состав Кабинета министров. Ряд министерств были сокращены, и на их основе созданы новые. Так, ликвидированы министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики. На их основе создано Министерство культуры, молодежи и спорта.