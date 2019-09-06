EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  276  3
Все про:Жданов (175) Министерство молодежи и спорта (67) Бородянский Владимир (5)

 Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах

Новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский официально представлен коллективу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"У нас состоялась цивилизованная передача полномочий. Игорь Александрович (Жданов, предыдущий министр. – Ред.) согласился сопровождать меня в министерстве некоторое время", - отметил Бородянский.

Он отметил, что начатые правительством Гройсмана позитивные преобразования будут продолжены. Особенно это касается подготовки к участию национальной сборной Украины в Олимпийских играх-2020 и освещения этого события в отечественном медиапространстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский заявил, что готов стать донором органов. ВИДЕО

Кроме того, поскольку в соответствии с решением правительства, функции Минмолодспорта будут переданы во вновь созданое Министерство культуры, молодежи и спорта, Бородянский коротко рассказал о предстоящих преобразования, которые ожидают сферу. В частности, на каких началах создается ведомство, его первоочередные задачи и цели.

В свою очередь Жданов обратился к коллективу Минмолодспорта с просьбой и в дальнейшем ответственно относиться к своим обязанностям и обеспечить бесперебойное функционирование органа.

Также на Цензор.НЕТ: "Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада утвердила 29 августа новый состав Кабинета министров. Ряд министерств были сокращены, и на их основе созданы новые. Так, ликвидированы министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики. На их основе создано Министерство культуры, молодежи и спорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3146953
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це до речі той "слуга урода ", що тепер агітує всіх зебілів стати донорами органів.

Зебіли, ви це "сделали"
 показать весь комментарий
 
 
Какой-такой культур-мультур Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 6196 и почему Жданов ещё ни на нарах ??
 показать весь комментарий
 
ПЛАНЫ бывают разные. В Зе шобле за то знают лучше всех. Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 9700
Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 6002 Бородянский рассказал коллективу Министерства культуры, молодежи и спорта о планах - Цензор.НЕТ 9907

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх