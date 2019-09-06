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 Политика Украины
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Все про:секс (311) чиновник (1359) Ващенко (20) госслужащие (227) ЛГБТ-сообщество (250)

 Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко заявляет, что в Нацагентство от госслужащих не поступают жалобы о сексуальных домогательствах или буллинге на почве сексуальной ориентации.

"Жалоб мы таких не получали, но саму эту тему сегодня поднимаем. То есть мы разрабатываем методики и обучаем службы управления персоналом по темам, которые ранее не то что были табу - считалось, что их вообще не существует. Например, моббинг, когда человека просто выживают из коллектива", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, насколько часто ведомство слышит о фактах сексуальных домогательств на госслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, украинцы не жалуются на такие темы из-за ложного понимания или боязни общественного мнения. "Думаю, что это еще инерция мышления", - сказал глава НАГС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовых увольнений с госслужбы не будет. Это популистский подход, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Подобную тенденцию Ващенко отметил и в отношении вопроса буллинга представителей ЛГБТ-сообщества на госслужбе.

"Я не помню, чтобы кто-то жаловался на эту тему. Но моя позиция абсолютно четкая - никакой дискриминации по какому-либо признаку в свободном демократическом обществе, частью которой является государственная служба, быть не может. Если такие случаи будут возникать, то реакция будет жесткой. Если вина государственного служащего будет доказана, то это будет иметь достаточно серьезные санкции, в том числе увольнение с госслужбы", - подчеркнул глава НАГС.

Источник: https://censor.net.ua/n3146952
 
 
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Домогатєльства йєсть, а жалоп нєт - плохая опстановка, значіт. Пожаловаца - остаца виіпаним посмєщіщєм
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а так - ніхто нє знайєт кромє учасніков оргій
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Это вам не Запад...там сейчас эпидемия...Вот Пласидо Домиго 11 певичек обвинили...история 20-30 летней давности...Но надо же о себе как то напомнить. бабла заработать на интервью и вообще!
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Знайдено в інтернеті: "Гомофоб - это парень, который боится своего бойфренда" Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 339
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А какие могут быть жалобы?))) К Европейским ценностям Мы приближаемся только по количеству п....тов в наших реалиях))
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Та зайдите на фейсбук представителя ЛГБТ Бори Филатова! Он постоянно жалуется на буллинг со стороны неотёсанного люда!!! А внутри, между собой, у них дааа...всё только по любви! Жалоб от госслужащих о сексуальных домогательствах или буллинге представителей ЛГБТ нет, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 1442
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