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 Политика Украины
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Все про:Портнов (431) уголовное дело (2300) Чорновол Татьяна (497) ГБР (537)

 Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол

Экс-нардеп Татьяна Чорновол обратилась в суд с просьбой обязать Государственное бюро расследований открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

"Государственное бюро расследований отказывается возбуждать любые уголовные дела против Портнова, причем совершенно игнорируя заявителей и игнорируя любые заявления в нарушение Уголовно-процессуального кодекса", - заявила Чорновол.

По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесены в ЕРДР, уже прошло трое суток и этого не сделано.

"Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Это означает, что они просто работают на Портнова", - отметила Чорновол.

"Но я буду делать то, что должен делать. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса", - добавила она.

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Чорновол отметила, что одно из этих заявлений касалось узурпации власти Портновым.

"Речь шла о том, что вы все журналисты сейчас можете посмотреть финансирование предвыборной кампании президента Зеленского и увидеть, что целый перечень подчиненных Портнова перечисляли средства в его официальный фонд. То есть это и его подчиненные юристы, и помощники депутата Портнова прошлых созывов, и помощники депутатской группы, близкой к Портнову. Разных там Пилипенко, Писаренко, авторов диктаторских законов времен Януковича. То есть подчиненные этих лиц массово финансировали предвыборную кампанию Зеленского", - рассказала Черновол.

Она добавила, что также все были свидетелями, как в настоящее время суды принимали политические решения в интересах Зеленского.

"За это все Зеленский сейчас активно назначает людей Портнова на высшие должности украинского государства. В частности, это Андрей Богдан, который, по сути, выполняет сейчас роль вице-президента", - подчеркнула она.

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Черновол отметила: "Совсем недавно было назначено новое руководство Генеральной прокуратуры Украины и среди тех людей, которые были назначены в руководство, есть два лица, которые опять же фигурируют в моем заявлении как такие, относительно которых достигнута договоренность, что после финансирования Портновым кампании Зеленского они в дальнейшем получат высшие должности в государстве. Это, в частности, руководитель ГПУ господин Рябошапка и первый заместитель Рябошапки господин Касько".

"В своем заявлении я предоставляю доказательства, что эти два лица близкие к Портнову и предназначены именно из-за его лоббирования и фактически за взятку, которую он давал во время президентских выборов", - сообщила она.

Член партии отметила, что боролась с этими лицами предыдущие пять лет и они на заказ Портнова блокировали очень много времени спецконфискацию активов Януковича в государственный бюджет Украины.

"Я достаточно много информации раскопала в отношении этих лиц, я знаю, что они связаны непосредственно с Портновым и выполняли его заказ. Замечу, что Богдан, Каско, Портнов одновременно работали вместе в одной фирме "Пукшин и партнеры" в 2005 году. Там они и сошлись и с тех пор они идут по жизни одной командой", - сообщила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146951
 
   
 Топ комментарии
 
Куприк - і що вона вкрала ?? Чи тільки й те вміеш волати , що : " барига та накрав " ???
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всё же прав был Ломброзо. лицо человека много может сказать о его характере Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9466
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Можете показать своё фото - ну так, для чистоты эксперимента?
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А ч то бы про вот это с позволения сказать лицо сказал бы Ломброзо..??
Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3135
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Вот не пойму почему целый артиллерист не в АТО, а по ГБР таскается.
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Кому-то нужно и в тылу против врага работать.
Многие и НЕ на передовой, и против Портнова им слабО выступить.
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Эта рыбка гуппи трех слов связать не сможет против Портнова, видать хреновы у Пети дела, если это недоразумение его защищает.
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А Вы можете связать уже прочитанное?
По поводу чего Черновол подала заявление в ГБР?
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Потролить решила Портнова своими заявлениями, только "журналист - артиллерист" Таня это как то жидко против профессора кафедры конституционного и административного права юридического факультета Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.
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Пока жидко выглядит Труба, отказываясь открыть дело по Портнову.
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еще один профессор , на просторах необъятной родины таких профессоров тьма .просто не все такие наглые и не знают что такое хуцпа .
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оооо, это достойно восхищения... еще меня восхищает, как простой немецкий немец в звании ехрентума подмял под себя пол-Европы и Африки... а еще, помнится, Енекович проффессарам слыл... знаешь, василь, подлецы меня ни в каких регалиях не восхищают...
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з.ы. Я абсолютно не являюсь симпатиком Портнова, это рыба мерзкая и скользкая, но напускать на него таких шавок это как-то не серьезно.
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Куприк - і що вона вкрала ?? Чи тільки й те вміеш волати , що : " барига та накрав " ???
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" і що вона вкрала ?? "

Прокурор разберется .
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Ти вже подав за появу, чи знову ляпаєш мовою?
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Тише танечка не плачь

Есть факты пиши заявление оформляй и вперед а так посадите Портнова просто фраза действуй все в твоих руках
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текст статьи прочти, она пишет, но ДБР делает вид, что забыл как читать)
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Это право предоставлено Вам - дерзайте! Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9351
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А медведянку? А гепо-допу? Много их!
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Член партии отметила, что боролась с этими лицами предыдущие пять летИсточник: https://censor.net.ua/n3146951

Членом какой партии она все эти годы боролась? Вроде как она членство меняла
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ГБР ! Немедленно откройте ...дело ! Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 604
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Побільше заяв гарних і різних. І буде Портнову не життя, а свято!
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его же методами . не забываем кто был сторонником силового разгона майдана (читай расстрела)
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Руки проч от Портнова! Он всяких там петев топчет.
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Таня! А других требований у ВАС нету? Требуйте, чтобы война прекратилась!
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Против Портнова нужно открывать уголовное дело это несомненно, за времена Майдана, за помощь в узурпации власти Януковичем, и так д. Бодгдан знаком с Портновым только вот Зеленский плохо относится к Портнову как и многие из основы команды президента. В высказываниях Черновол в очередной раз много бредней сумасшедшей.
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поэтому все что анонсирует портнов сбывается ? это так плохо относятся к нему ? да они все делают что портнов скажет
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Что сбывается? Он что-то вообще пропал и не слышно его последнее время. То что-то там активно дела против Порошенко открывал, хамил всем а тут хоп и затих. Конкретно люди Портнова это Дубинский и Бужанский, ну ещё Шарий его СМИшная шестёрка. В связи остальными пока незаметно.
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А где был Луценко или у него за всё время ничего не накопали,а может Луцик и позвонил,что бы "братан" возвращался так как на него ничего.
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портнов в это время сидел в москве . так что все без толку было
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Дык и Янукович по Ростовах бегал,однако это не помешало даже осудить его.
А сколько дел было открыто против Крымских разных?
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В Украине перестал действовать закон о заочном судопроизводстве. В тексте законопроекта говорилось, что он действут до начала работы Государственного бюро расследования. Это произошло еще в ноябре прошлого года (2018 г), однако об этом никто не вспоминает.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4070811-pochemu-zaochnoe-sledstvye-y-sudy-uzhe-nezakonny
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А против Коломойского и Боголюбова за вывод миллиардов ПриватБанка за рубеж, слабо?
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Посадить его с Танькой в одну камеру и показывать по телевизору реалитишоу из их камеры.
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"Работящее" ГБР.

В Украине наблюдается новый рекорд лени среди сотрудников ГБР.
В Запорожье их трижды принуждали возобновить дело против «ручных следователей смотрящего» времен Януковича.


В течение лета запорожский бизнесмен Максим Дрозденко трижды подавал в суд на Мелитопольское теруправление Государственного бюро расследований (ГБР).
Причина - один из следователей ГБР каждый месяц закрывал уголовное производство о привлечении к ответственности подполковника запорожской милиции Николая Кудиненко и майора Сергея Белоуса.
Ровно раз в месяц следователь Степанюк закрывал дело в связи с отсутствием состава преступления. После этого Дрозденко обращался в суд с требованием отменить постановление о закрытии производства.
Суд каждый раз признавал правоту потерпевшего, потому что в постановлении следователя ГБР не было нормальной мотивации, почему производство можно закрыть.
Поводом для разбирательств стало заявление Дрозденко в ГБР о превышении полномочий следователями, которые вели его дело в 2010-2013 годах. Тогда предприниматель находился в СИЗО около 3,5 лет. Согласно его заявлению, Кудиненко и Белоус усиленно фабриковали его дело по указанию «сверху». В частности, на свидетелей оказывали прессинг для получения нужных показаний, создали все условия для разграбления предприятий, принадлежащих Дрозденко, во время его заключения, подделывали протоколы следственных действий и давали заведомо неправдивые показания в суде. Также они не позволяли отпустить Дрозденко из СИЗО, когда у него начались проблемы со здоровьем. С образованием нового следственного органа (Государственного бюро расследований), предприниматель обратился в его Территориальное управление в Мелитополе, прося привлечь к ответственности Кудиненко и Белоуса.
Ранее, после своего освобождения Дрозденко через ЕСПЧ добился признания своего заключения незаконным. Он был освобожден в ноябре 2013-го года, почти сразу после заключения под стражу Евгения Анисимова, которого называли «смотрящим по Запорожью» при Януковиче. Сегодня дело по группе Анисимова, доверенным заместителям которого вменяют вымогательство, находится на повторном рассмотрении. Сам Евгений Анисимов находится в розыске с 2014-го года, и сейчас на стадии подготовки его дело уже пошло в суд, для заочного рассмотрения. Как считает сам Дрозденко, его заключение в те годы было показательным для всего запорожского бизнеса, который принуждали к уплате «дани», в тех или иных формах.
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Зебилы молятся на портнова и ждут овоща.
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В отличии от ваЗЕлиновой шмаркли он хотя бы прошла военную подготовку и приняла присягу.
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Я ее недавно вблизи рассмотрел, когда Дубинский снял ее на видео во время вопросов к ней журналистов почему за пять порохоботовских лет Портнова не осудили. Стоит такой бодрячок, с полумужским чуть перекошенным лицом, просто жах, ничего толком не может ответить, а из под платья по ноге капли какие-то катятся. Гляньте на канале Дубинского.
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Классные ты каналы смотришь... И такие дегенераты верят, что Зеля за народ переживает...
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Обращайся со своей надуманной фуйней к Луценко. У меня есть то, у меня есть се. Не отвлекай серьезных людей от работы над преступлениями главной мародерской акулы и его окружения, в которое сама входишь. Вам уже ничего не поможет.
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Спасибо Таня. Ты сегодня единственная, кто противостоит зебилизму и узурпации.... Осчтальным либо попуй, либо божья роса...
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У остальных хватает мозгов и денег, не занимацца ёрундой.
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Ну да, вытягивать страну из жопы это ерунда, надо просто пользуясь моментом косить бабло...
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