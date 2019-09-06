 Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".
"Государственное бюро расследований отказывается возбуждать любые уголовные дела против Портнова, причем совершенно игнорируя заявителей и игнорируя любые заявления в нарушение Уголовно-процессуального кодекса", - заявила Чорновол.
По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесены в ЕРДР, уже прошло трое суток и этого не сделано.
"Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Это означает, что они просто работают на Портнова", - отметила Чорновол.
"Но я буду делать то, что должен делать. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса", - добавила она.
Чорновол отметила, что одно из этих заявлений касалось узурпации власти Портновым.
"Речь шла о том, что вы все журналисты сейчас можете посмотреть финансирование предвыборной кампании президента Зеленского и увидеть, что целый перечень подчиненных Портнова перечисляли средства в его официальный фонд. То есть это и его подчиненные юристы, и помощники депутата Портнова прошлых созывов, и помощники депутатской группы, близкой к Портнову. Разных там Пилипенко, Писаренко, авторов диктаторских законов времен Януковича. То есть подчиненные этих лиц массово финансировали предвыборную кампанию Зеленского", - рассказала Черновол.
Она добавила, что также все были свидетелями, как в настоящее время суды принимали политические решения в интересах Зеленского.
"За это все Зеленский сейчас активно назначает людей Портнова на высшие должности украинского государства. В частности, это Андрей Богдан, который, по сути, выполняет сейчас роль вице-президента", - подчеркнула она.
Черновол отметила: "Совсем недавно было назначено новое руководство Генеральной прокуратуры Украины и среди тех людей, которые были назначены в руководство, есть два лица, которые опять же фигурируют в моем заявлении как такие, относительно которых достигнута договоренность, что после финансирования Портновым кампании Зеленского они в дальнейшем получат высшие должности в государстве. Это, в частности, руководитель ГПУ господин Рябошапка и первый заместитель Рябошапки господин Касько".
"В своем заявлении я предоставляю доказательства, что эти два лица близкие к Портнову и предназначены именно из-за его лоббирования и фактически за взятку, которую он давал во время президентских выборов", - сообщила она.
Член партии отметила, что боролась с этими лицами предыдущие пять лет и они на заказ Портнова блокировали очень много времени спецконфискацию активов Януковича в государственный бюджет Украины.
"Я достаточно много информации раскопала в отношении этих лиц, я знаю, что они связаны непосредственно с Портновым и выполняли его заказ. Замечу, что Богдан, Каско, Портнов одновременно работали вместе в одной фирме "Пукшин и партнеры" в 2005 году. Там они и сошлись и с тех пор они идут по жизни одной командой", - сообщила она.
Многие и НЕ на передовой, и против Портнова им слабО выступить.
По поводу чего Черновол подала заявление в ГБР?
Прокурор разберется .
Есть факты пиши заявление оформляй и вперед а так посадите Портнова просто фраза действуй все в твоих руках
Членом какой партии она все эти годы боролась? Вроде как она членство меняла
А сколько дел было открыто против Крымских разных?
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4070811-pochemu-zaochnoe-sledstvye-y-sudy-uzhe-nezakonny
В Украине наблюдается новый рекорд лени среди сотрудников ГБР.
В Запорожье их трижды принуждали возобновить дело против «ручных следователей смотрящего» времен Януковича.
В течение лета запорожский бизнесмен Максим Дрозденко трижды подавал в суд на Мелитопольское теруправление Государственного бюро расследований (ГБР).
Причина - один из следователей ГБР каждый месяц закрывал уголовное производство о привлечении к ответственности подполковника запорожской милиции Николая Кудиненко и майора Сергея Белоуса.
Ровно раз в месяц следователь Степанюк закрывал дело в связи с отсутствием состава преступления. После этого Дрозденко обращался в суд с требованием отменить постановление о закрытии производства.
Суд каждый раз признавал правоту потерпевшего, потому что в постановлении следователя ГБР не было нормальной мотивации, почему производство можно закрыть.
Поводом для разбирательств стало заявление Дрозденко в ГБР о превышении полномочий следователями, которые вели его дело в 2010-2013 годах. Тогда предприниматель находился в СИЗО около 3,5 лет. Согласно его заявлению, Кудиненко и Белоус усиленно фабриковали его дело по указанию «сверху». В частности, на свидетелей оказывали прессинг для получения нужных показаний, создали все условия для разграбления предприятий, принадлежащих Дрозденко, во время его заключения, подделывали протоколы следственных действий и давали заведомо неправдивые показания в суде. Также они не позволяли отпустить Дрозденко из СИЗО, когда у него начались проблемы со здоровьем. С образованием нового следственного органа (Государственного бюро расследований), предприниматель обратился в его Территориальное управление в Мелитополе, прося привлечь к ответственности Кудиненко и Белоуса.
Ранее, после своего освобождения Дрозденко через ЕСПЧ добился признания своего заключения незаконным. Он был освобожден в ноябре 2013-го года, почти сразу после заключения под стражу Евгения Анисимова, которого называли «смотрящим по Запорожью» при Януковиче. Сегодня дело по группе Анисимова, доверенным заместителям которого вменяют вымогательство, находится на повторном рассмотрении. Сам Евгений Анисимов находится в розыске с 2014-го года, и сейчас на стадии подготовки его дело уже пошло в суд, для заочного рассмотрения. Как считает сам Дрозденко, его заключение в те годы было показательным для всего запорожского бизнеса, который принуждали к уплате «дани», в тех или иных формах.