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Все про:Нидерланды (838) Bellingcat (59) Цемах (30)

 "С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха

Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что освобождение Владимира Цемаха не повлияет на судебные процесс, ведь у следствия и так хватает доказательств причастности России к крушению рейса МН17 на Донбассе.

Об этом он заявил журналистам программы "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Грозева, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению "Боинга".

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит", - сказал Грозева.

При этом, если Цемах не будет участвовать в судебном процессе, Россия сможет жаловаться на его необъективность, считает расследователь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, - журналистка Киртока

"Нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – считает Грозев.

Расследователь также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по крушению "Боинга" деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению лайнера.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Также на Цензор.НЕТ: Во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб, - Гитлянская

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Смотрите также: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналистка Ирина Ромалийская со ссылкой на свои источники утверждает, что с прошлой субботы, 31 августа в Киеве находятся следователи из Нидерландов. По ее словам, они прилетели в украинскую столицу специально чтобы допросить Цемаха.

Кроме того, Ромалийская утверждает, что при задержании Цемаха погиб один сотрудник СБУ, еще двое – были ранены. Журналистка Виолетта Киртока назвала имя погибшего – Александр Колодяжный.

Пресс-секретарь СБУ Гитлянская сообщила, что во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб.

Источник: https://censor.net.ua/n3146949
 
 
 Топ комментарии
 
сейчас поступят новые методички из кремля что Bellingcat тоже зебилы "С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха - Цензор.НЕТ 6249
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Ой, сейчас зрада медным тазом накроется.
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Ой, сейчас зрада медным тазом накроется.
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сейчас поступят новые методички из кремля что Bellingcat тоже зебилы "С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха - Цензор.НЕТ 6249
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А те що Цемах розтрілював українських солдат і поранених?
Прєзєдєнт помилував?
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А на це зєбілам начхать. Тут цим олігофренам головне проблєять , який їхній Кон Чен Ий класний мудрий вождь і вчитель
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Да не переживай так, если его поменяют, его никто больше не увидит.
Ему нужно требовать чтобы не передавали паРашке.
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Ой. Ну подумаеш терорист і цінний обвинувачуваний, ну то і що. І без нього розберуться. Ну подумаєш обміняють на моряків яких ітак ***** має віддати за рішенням трибуналу, або відгребсти проблем з мореплавством.
Взагалі "та що тут думати" ©зебіли.
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Навязывают мнение что нахера его вообще похищали !!!!!
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А може це і на краще,Цемаха вб"ють кацапи,відбудеться кара за його злочин,жЄвропі то на людей з Боїнгу плювати.Європа від Лісобону до Владивостоку))
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мордовецвася,да ты не угомонишься никак,пургоносец лахтински...
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щас там сам херой поди кипятком бояры сциться. ведь по любому, годы его жизни уже определены и норна держит в руках маникюрные ножнички, возле нити жисти его задрипанной.
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Наоборот. В РФ сейчас его лелеять будут, что бы везде и каждому он говорил, что в Украине его силой заставили оговорить Россию и днрлнр. Ведь на суде действительно последнее слово, а не то что раньше наговорил.
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)))) в рашке даже цветы на его могиле лелеять никто не будет. бо и могилы не будет. у него только один путь, шоб пожить есчо и закончить свою жисть задрипанную в европейской турмє, - на загнивающий запад самому бежать и с криком - "здаёмсо и просим политическое убежище". но при том как щас его на "свободе" пасут, он об таком даже и помышлять не может. моменто морэ при малейшем поведении не предусмотренном пастухами.
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То есть Цемах и так ничего не сказал, а потом еще и на суде скажет, что в Украине его принуждали оговорить Россию. Как то все не очень....
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З мого кута зору , зеля робить все щоб зруйнувати всю ту позицію в міжнародній політиці , яку побудував Порох. З кожним днем Україну там поважають все меньше та меньше.
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Тоесть отсутсвие главного и пока единственного задержанного свидетеля и пособника преступления против человечности никак не отразится на процессе? Лечите етой фуйней африканских обезьян и зелоботов.
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Шо ти несеш аутіст.Ти хоть поняв що таписав, обезана безграмотна. Там і без цього свідка доказів гора і більше.Нам треба хлопців вернути які попали іза говнопороха.
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Однозначно, що на одній тій сєпарській гниді слідство клином не зійшлося. Але для трибуналу свідчення мабуть вже одного з останніх виконавців цього злочину, що залишився ще живим, є дуже важливими.
Ну, а те що цю гниду, яка ще і замарана кров'ю наших воїнів і є військовим злочинцем, зєбільний так званий "суд" відпустив на свободу це вже запитання до Вофкі Сцикуна і всього того кодла "слуг урода"
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Блин! Как ты Украину и украинцев ненавидишь! Дивись, від люті не всрись.
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Похоже Цемах оказался не готов перейти на полониевую диету, а потому и был выдан на обмен как бесполезный материал.
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Все правильно. А то порохоботы 3 года верещали что все нужные доказательства уже собраны и уже завтра Пуйло будет повешен в Гааге, а теперь визжат что все следствие разваливается без какого-то Цемаха.
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Я это вчера сразу написала. У следствия уже тыща томов доказательств и без цемаха.
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Доказательств может и достаточно, а эта тварь причастна к трагедии пусть идет гуляет к *****?
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Согласен с автором, улик против рашки - целая тележка..., с горкой, так, что цемахом больше, цемахом меньше , особой роли не играет, а вот почему ху..ло так заинтересовано его вытащить, говорит о многом. Жаль, только, что эту гниду, убивавшую наших воинов, отпускают...., его место в украинском чернозёме..., в виде удобрения.
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По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению лайнера.
Мдя... не позаздриш соєвим.
Источник: https://censor.net.ua/n3146949
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І причому тут соєві ? Для чого тоді було викрадати , ще й з втратами найкращих бійців ? . Країна вже зовсім втратила здоровий глузд.
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Верещати менше треба. Покази потрібні він, думаю, дав. Слідчі обох країн співпрацюють. І якщо та падлюка піде на обмін не викликає у норвежських слідчих "великої стурбованості", чому повинно хвилювати нас.
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То скрипач нужен как воздух, то не нужен. В этой стране кто громче крикнет, тот и прав.
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На одной стороне этот полубомж который боится слово сказать против пуйла , иначе его дочурка в момент инфаркт поймает. На другой стороне весов - Сенцов.
Для меня выбор - очевиден. Правда с моим выбором не согласна 8% я илита - ну да я как то переживу .
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Нічого собі , ключова особа яка причетна до злочину повязану з Боїнгом і не лишень з ним , раптом стає і не потрібним і може гуляти на волі ? . Дурня якась .
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Спасибо за попытку нас утешить, Христо, но наша судебная власть - это дно.
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Тогда почему русские они хотят обменять его любой ценой? Что то тут не сходится.
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