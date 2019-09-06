 Зеленский возложил на ОП представительство интересов президента в судах, - указ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Отмечается, что этим указом Зеленский дополнил утвержденное 25 июня 2019 года Положение об Офисе президента.

Зеленский также признал утратившим действие указ президента от 12 августа 2010 года, которым представительство интересов главы государства в судах возлагалось на администрацию президента, а глава АП обеспечивал осуществление администрацией данных функций.

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