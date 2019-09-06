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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2718) суд (22516) указ (356) представительство (47) Офис Президента (87)

 Зеленский возложил на ОП представительство интересов президента в судах, - указ

Президент Владимир Зеленский возложил на Офис президента Украины представительство в судах интересов главы государства и созданных президентом для выполнения своих полномочий вспомогательных органов и служб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Отмечается, что этим указом Зеленский дополнил утвержденное 25 июня 2019 года Положение об Офисе президента.

Зеленский также признал утратившим действие указ президента от 12 августа 2010 года, которым представительство интересов главы государства в судах возлагалось на администрацию президента, а глава АП обеспечивал осуществление администрацией данных функций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146947
 
 
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А Указ о том как финансируется этот офис презЕдента когда будет?? Или так и будете продолжать красть из бюджета Украины деньги на его содержание...??
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А закон об импичменте? Клиент уже дозревает!
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...шо-то мне сдётся, шо опосля Зели, нихто -- ни в Раду, ни в Правительство, ни в Презики не пойдёт... --
...и воссияет над Руиной снова -- Джулай Морнинг...! *)
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Чья это фабрика тролей активно работает на Цензоре? Богдана-портнова или уже Зели?
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