 "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах

Об этом на свой странице в фейсбуке заявил президент Центра транспортной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.

"На направлениях Казатин-Мироновка, Здолбунов-Казатин, Казатин-Жмеринка скопились сотни брошенных составов с пшеницой, рапсом, лесом и другим сырьем. Многие ждут уже по 2-3 недели отправку в одесские порты. Только в Казатинской дирекции скопилось более 50 поездов. И это электрофицированные участки, на которых в прежние годы почти не было проблем. Пропускают без проблем в основном некоторых крупных грузоотправителей, договорившихся с "Укрзалізницей" о собственной нитке графика. Остальные в ожидании чуда, абсолютно бесправные, не имеют ни малейшего понятия, когда "Укрзалізниця" снизойдет до того, чтобы отправить их вагоны в порт", - утверждает эксперт.

По словам Белаха, во многом этот коллапс спровоцирован отсутствием стратегии при развитии портов. Появляются все новые и новые терминалы, но возрастающий с каждым годом грузопоток с согласия "Укрзалізниця" "вешается" на старую железнодорожную инфраструктуру. Сегодня пропускных мощностей по направлению к портам хронически на хватает. Ж/д инфраструктура задыхается.

"Но даже в таких сложных условиях реально выстроить прогнозируемые и прозрачные условия работы с грузоотправителями. К сожалению, со стороны "Укрзалізниці" не делается ничего. Грузоотправители сейчас фактически поделены на тех, чьи грузы движутся по графику, и всех остальных. Владельцев грузов второго сорта фактически провоцируют идти "договариваться" и "решать". То есть создана идеальная "питательная" среда для развития коррупции", - резюмирует глава Центра транспортной инфраструктуры.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что железная дорога не сможет в срок вывезти урожай зерна в полном объеме. "Для зерновиков важно продать зерно в пик рынка, когда цена на него самая высокая. Надо продавать и вывозить вовремя, однако "Укрзалізниця" с этой задачей пока не справляется", — отметил и. о. исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко.