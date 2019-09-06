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 Экономика
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Все про:зерно (290) Укрзализныця (1693) вагоны (88)

 "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах

Правительству пора ввести чрезвычайное положение на железной дороге для того, чтобы сотни поездов с зерном и другим сырьем смогли попасть в морские порты.

Об этом на свой странице в фейсбуке заявил президент Центра транспортной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.

"На направлениях Казатин-Мироновка, Здолбунов-Казатин, Казатин-Жмеринка скопились сотни брошенных составов с пшеницой, рапсом, лесом и другим сырьем. Многие ждут уже по 2-3 недели отправку в одесские порты. Только в Казатинской дирекции скопилось более 50 поездов. И это электрофицированные участки, на которых в прежние годы почти не было проблем. Пропускают без проблем в основном некоторых крупных грузоотправителей, договорившихся с "Укрзалізницей" о собственной нитке графика. Остальные в ожидании чуда, абсолютно бесправные, не имеют ни малейшего понятия, когда "Укрзалізниця" снизойдет до того, чтобы отправить их вагоны в порт", - утверждает эксперт.

По словам Белаха, во многом этот коллапс спровоцирован отсутствием стратегии при развитии портов. Появляются все новые и новые терминалы, но возрастающий с каждым годом грузопоток с согласия "Укрзалізниця" "вешается" на старую железнодорожную инфраструктуру. Сегодня пропускных мощностей по направлению к портам хронически на хватает. Ж/д инфраструктура задыхается.

"Но даже в таких сложных условиях реально выстроить прогнозируемые и прозрачные условия работы с грузоотправителями. К сожалению, со стороны "Укрзалізниці" не делается ничего. Грузоотправители сейчас фактически поделены на тех, чьи грузы движутся по графику, и всех остальных. Владельцев грузов второго сорта фактически провоцируют идти "договариваться" и "решать". То есть создана идеальная "питательная" среда для развития коррупции", - резюмирует глава Центра транспортной инфраструктуры.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что железная дорога не сможет в срок вывезти урожай зерна в полном объеме. "Для зерновиков важно продать зерно в пик рынка, когда цена на него самая высокая. Надо продавать и вывозить вовремя, однако "Укрзалізниця" с этой задачей пока не справляется", — отметил и. о. исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3146946
 
 
 Топ комментарии
 
А оно им надо, нонешнему правительству? Оно занято катанием на самокате по КМУ. Для этого и перегородки снесли. при этом понесли материальные, финансовые и трудовые затраты. ВОТ ВАМ И ЭКОНОМИЯ ПО ЗЁ.
,
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Выбрали шута президентом, а кучу дебилов депутатами со словами: "но они же научатся", вот теперь смотрите не сдохните, пока это будет "учиться".))
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Ще одна путінська консерва вскрилась - Омелян. Зробив шкоду саботажем і втече до путєна.
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Что -то премьер и Зеленский тут недорабатывают, на железной дороге как был бардак, так и есть, а Украине убытки.
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Кто то здесь возмущался ,а что порошенко за все в ответе? Ничего не напоминает?
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Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, це перенесе частину вантажів на автотранспорті і розвантажить Укрзалізницю!
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И вообще эта новость яйца в. не стоит. Это зерно кому то принадлежит.Я не думаю ,что кто то будет нести убытки. Причем вообще здесь власти?
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Яныки вернулись в страну. Раньше этими делами Саша стоматолог заведовал
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А оно им надо, нонешнему правительству? Оно занято катанием на самокате по КМУ. Для этого и перегородки снесли. при этом понесли материальные, финансовые и трудовые затраты. ВОТ ВАМ И ЭКОНОМИЯ ПО ЗЁ.
,
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Ще одна путінська консерва вскрилась - Омелян. Зробив шкоду саботажем і втече до путєна.
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Мабуть, важко бути зебілом "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 1617 "Владислав Артурович Криклий Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа»[2]. С 29 августа 2019 года Министр инфраструктуры.""Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 7393
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И что? Именно с 29 августа резко проблемы возникли?? "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 1570
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А коли? Владислав Артурович вже дросла людина, 32 роки. Коли заступав на пост міністра прийняв справи у попередника. Тепер це його робота і відповідальність. Прапор в руки, вітер в спину.
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Таки не надо врать? Статью-то читал? Простои в основном из-за недостаточно инфраструктуры. Или новый министр тебе за неделю должен новые рельсы проложить?
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ПроффесиАнал....спец по транспорту и инфраструктуре...

Професійний досвід[ред. | ред. код]
З 2002 по 2008 - начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».
З 2008 по 2010 - працював в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії «Аструм інвестиційний менеджмент».
З 2011 по 2013 - директор ТОВ «Кіно-театр».
З 2014 по 2015 - радник Міністра МВС України.
З березня по листопад 2015 - заступник начальника ДАІ (займався ліквідацією)[2].
З листопада 2015 по серпень 2019 - керівник Головного сервісного центру МВС.
З 29 серпня 2019 року - Міністр інфраструктури України[3].
Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото-відео фіксації ПДР в МВС.
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Виноват, радником министра МВД был по каким вопросам? По кино или театральным?
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новый министр пускай работает... И так 3 месяца Президентсва Зе работала еще старая команда министров. Все. Теперь команда зе рулит....
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А Омелян, что, в правительстве Зе? Или в Зе правительстве?
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Щтрафы говорят хорошо от этого помогают ...
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Как раздерибанят УЗ...так и разрулят...враз и дефицит вагонов исчезнет...и тарифы на перевозку станут выгодными.....
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зато премьер теперь может свободно кататься по КабМину на самокате ))))
А зерно подождет...
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Да кому нужен этот каменный век, Омелян же гиперлуп построил!
Сейчас усилием его мысли быстренько вагоны телепортируются заказчикам!
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ниче зебобики... Впереди отапливаемый сезон... Запасайтесь печками и дровами... )))) Новые профессионалы рулят самокатом , тьфу страной...
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Тему Укрзализныци раскручивают по полной..как раньше раскручивали ротердам...борщевой набор...и прочий бред...идет подготовка к дерибану железной дороги....зебобикам льют в уши..."правду матку"....
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Выбрали шута президентом, а кучу дебилов депутатами со словами: "но они же научатся", вот теперь смотрите не сдохните, пока это будет "учиться".))
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Уряду достатньо вигнати Кравцова і все поїде . Кравцов - чмо !
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