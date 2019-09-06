 Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - заявили в посольстве США.
Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. 30 августа Гонтарева сообщила: "Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона".
Вєріш Шарію, тєлєвізору, Бєнє, журнашлюхам.
А США ЗНАЮТЬ.
Бо фінансова розвідка у США крутіша ніж Моссад.
Какие конкретно негативные последствия для бобиков от деятельности данной особы?
Украина - страна вечно расследуемых папередником - вперед двигаться некогда.