EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  343  20
Все про:США (15298) Гонтарева (755)

 Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США

Посольство США в Украине выступает за непредвзятое расследование инцидентов, связанных с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и ее родными.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", -  заявили в посольстве США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло. ВИДЕО

Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. 30 августа Гонтарева сообщила: "Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона".

Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146945
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гонтарева, тебе американцы все понятно объяснили? Ноги в руки и бегом на родину, расследовать твои делишки сказали быстро.
 показать весь комментарий
 
 
Гонтарева будет постоянно организовывать причины (поддоги, нападения, гемморой, золотуха) чтобы не сесть в тюрьму за свои преступления.
 показать весь комментарий
 
 
А не а.уели Штаты. Они этой звизде верят?.
 показать весь комментарий
 
Они её предупредили: шо, если шо, они её выдадут без лишних вопросов..., с семьёй..., а скорее всего даже к себе не пустят...если шо.
 показать весь комментарий
 
ВЄРІШ це ти.
Вєріш Шарію, тєлєвізору, Бєнє, журнашлюхам.
А США ЗНАЮТЬ.
Бо фінансова розвідка у США крутіша ніж Моссад.
 показать весь комментарий
 
Для начала её нужно с Англии привести а она понимаешь совершенно случайно в больничку слягла.))
 показать весь комментарий
 
Манофорту они тоже самое говорили. Теперь сидит ))
 показать весь комментарий
 
 
А за что так бобики ненавидят Гонтареву? Ватный зомбоящик им на ухо что-то нашептал?
Какие конкретно негативные последствия для бобиков от деятельности данной особы?
 показать весь комментарий
 
Чтоб знать о деяниях аферистки Гонтаревой, нужно жить в Украине
 показать весь комментарий
 
 
петя её живой вернуть не даст ...в следующий раз катком переедет
 показать весь комментарий
 
 
Почему Петя? Если,реально,ей ничего не смогут предъявить,то рухнет очередной предвыборный миф Камертона и его последователей,а за ним и рейтинг.Никому она не нужна здесь Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 359
 показать весь комментарий
 
На фотке она на порошенко похожа. Может это его бабушка ? ))
 показать весь комментарий
 
 
день до вечора - а де мораки, Сєнцов і остальнийє із подвалов застєнков казєматов???
 показать весь комментарий
 
ФБР - не лохи и петюнькины подружки и дружки из НБУ загремят под панфары...
 показать весь комментарий
 
 
ключевое слово "быстрое" - и перестаньте уже дурку туда сюда гонять....
Украина - страна вечно расследуемых папередником - вперед двигаться некогда.
 показать весь комментарий
 
Виновата? Пуская сядет. Вслед за кукловодом фигляра Беней КАЛомойским. Или одновременно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх