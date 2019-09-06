 Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - заявили в посольстве США.

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Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. 30 августа Гонтарева сообщила: "Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона".