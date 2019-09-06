EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  1796  14
Все про:Киевпастранс (90) проезд (262) увольнение (1679)

 "Киевпастранс" с 1 ноября уволит всех кондукторов

КП "Киевпастранс" сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда. В итоге, почти 1100 человек лишатся работы уже с 1 ноября – именно с этого дня рассчитаться за проезд в муниципальном транспорте можно будет только с помощью Е-билета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс" в ответ на информационный запрос издания "КиевВласть".

Приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов. - Ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно этому документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие. В КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие: им, дескать, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров.

Отмечается, что постепенное сокращение должностей контролеров-кассиров происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

Напомним, в столице с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытие фуникулера в Киеве переносится в связи с ремонтом, - "Киевпастранс"

Источник: https://censor.net.ua/n3146944
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перемога! Голосуй за Кличка, чувствуй пакращення глубже!
 показать весь комментарий
 
 
Причем тут Кличко? Это автоматизация производства, почти как говорит твой ПЭ ЖЭ - диджетализация!
 показать весь комментарий
 
 
Нехай їдуть на Чернигівщіну,там багато покинутих хат у селах?
 показать весь комментарий
 
А кто ж на тормоза жать будет, Педалик???
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Кондуктор, отправляясь в путь, Не рви билеты как-нибудь; Стриги как можно осторожней, Чтоб видел пассажир дорожный. Синий стоит ...
 показать весь комментарий
 
 
Столько лет объявы ВЕЗДЕ о наборе на работу...и вот людей на улицу...Водилы 1 и 3 трамваев по 500 гривен получают в простой, потому что кто то от Кличко строит своё хрен знает что на Окружной и трамваи не курсируют больше года. О Киевлянах ОНО так заботится. эскалаторы возле Вокзала не работают...люди с чемоданами, сумаками под горку по лестнице........... зато есть мост аврийный . не принятый в эксплуатацию.
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю! Не зря они просили повысить проезд. Проезд повысили - их уволили.
 показать весь комментарий
 
 
С каждым годом все больше людей теряет работу из-за автоматизации и введением все более современных роботов, это неотвратимо.
 показать весь комментарий
 
Нормально . Теперь бабули без смартфонов будут бегать за троллейбусом . Здоровый образ жизни , физкультпривет .
 показать весь комментарий
 
теперь никто платить не будет. чувак с отбитыми мозгами так нихренас и не понял, что своим дэбильным повышением до 8 гривен наполовину угробил наземный транспорт. сейчас своим е-билетом угробит вторую половину
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх