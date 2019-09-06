 "Киевпастранс" с 1 ноября уволит всех кондукторов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс" в ответ на информационный запрос издания "КиевВласть".

Приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов. - Ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно этому документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие. В КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие: им, дескать, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров.

Отмечается, что постепенное сокращение должностей контролеров-кассиров происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

Напомним, в столице с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

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