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Все про:Литва (1336) Россия (73771) санкции (7458) Евросоюз (12571) Науседа Гитанас (11)

 У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет единой позиции относительно России, и что в будущем многие страны, по его словам, оспорят санкции против Москвы.

Об этом Науседа сказал в интервью Politiko, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У Европейского союза нет единой позиции по отношению России", сказал он, предупредив, что это может в какой-то момент поставить под угрозу санкции.

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"Пока я не могу сделать какие-либо окончательные выводы", - сказал Науседа, но санкции ЕС против России в будущем "будут оспорены многими странами".

Он добавил, что Литва из-за своей территориальной близости к РФ хорошо ее знает. "Для нас поведение России действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение", - отметил президент Литвы.

Источник: https://censor.net.ua/n3146942
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилушка хорошо этому помогает - хорошая собачка!....
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Вовочка, это твоя парафия! Не нужно класть на внешнюю политику, как на клавишные.
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Поляки тим часом свою справу знають У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8629 У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 685
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Совет форумчанПравила форума
 
Нідерланди вже оцінили "боротьбу" нової української влади.
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Ця заява підтверджує правильність рішення прем'єра Великобританії Джонсона про вихід з ЄС за будь яких обставин! Неможливо будувати спільну державу з ідіотами! Навколо Великобританії може з'явитись ЄС-2, в яке увійдуть країни з більш рішучими урядами та народами, які будуть проводити рішучу, агресивну та послідовну політику і в цому ЄС-2 може з'явитись Україна як один з засновників.
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Ситуация в Украине нормализуется, санкции будут снимать. Или лучше вечно продолжать кровавую мясорубку, зато будет повод для санкций?
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Україна теж оцінила "боротьбу", коли влітку ті Нідерланди проголосували за повернення Росії в ПАРЕ. І що тепер їм не так?
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Вова, какой 5-ти минутный перерыв? Арбайтен!
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в том то и проблема_ шо
"бизнес, бизнес, бизнес üбер аллеs!"
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Вовочка, это твоя парафия! Не нужно класть на внешнюю политику, как на клавишные.
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Зебилушка хорошо этому помогает - хорошая собачка!....
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та шо Литва, им пох они в НАТО их штаты не дадут в обиду, а вот в Украине конечно кацапы мясорубку устроят как в прочем не первый раз за историю ((
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Танунах...ПетРилло верещав, що це ЙОГО заслуга??
Брехун, 🐖🐖🐖??
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Бакс- тобі зебілу пояснюю - країни Европи не хочуть нести збитки " впрягатись " за крану , жителі котрої обрали собі за президента - неосвідченого клАвана - бо така країна непередбачувана ( непредсказуема ( !! Зовсім не зрозуміло що ті зебіли будуть завтра робити - то навщо за них втручатись !!
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смена власти в украине и никакая внешняя политика подталкивает к снятию санкций)) лозунг *перестать стрелять* действует успокоительно и миролюбиво)) бизнес,деньги любят тишину))
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В Латвии тоже стали меняться настроения к сожалению. Из-за санкций большие потери понесло сельское хозяйство, пищевая промышленность ориентированная на экспорт в Россию, транзит её грузов через латвийские порты значительно сократился. Сейчас говорят, что остались в дураках, новая украинская власть замирится с Россией, ведь "единый народ", нам же она показательно не простит поддержку Украины.
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Вот что цемах свежеотпущенный делает
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Чого їм паритись, коли українська влада робить все, що жабажають москалі. Ну прям , як жінка з заниженою моральною відповідальністю
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Один из главных факторов, остановивших Пу в 14-15 году - это санкции и угроза их расширения. не смешные санкции вначале по физлицам, а секторальные впоследствии по экономике. эти санкции - одна из главных дипломатических заслуг прежней команды. Порошенко удалось создать образ форпоста, защищающего от полчищ с Востока.

Сейчас же шобла в коментах вторит по новым методичкам - ну и фиг с ней, с Голландией, пускай сама с боингом разбирается. Отношения ухудшается, и следующий этап - фиг с Европой. На это Европа снимает санкции. Значит потом - с Россией надо налаживать отношения. А без санкций, чтобы "простопрекратитьстрелять", нужно идти дальше - прекращение интеграции с Европой, русский государственный, с Крымом все понятно. Все, чего хотел Пу в 2014-м и даже больше.
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Как говорят израильтяне " Европа не способная кроме озабочиности ни на что, настоящий союзник это США, в тоже время надо надеяться только на себя".
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