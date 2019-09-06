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 Политика Украины
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Все про:аудит (279) Минздрав (2000) Супрун Ульяна (578) Радуцкий Михаил (23)

 Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратился в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу с просьбой провести аудит работы Министерства здравоохранения Украины в 2016 - 2019 гг.

Об этом глава комитета Михаил Радуцкий написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я как председатель комитета совместно с фракцией "Слуга народа" и коллегами по комитету хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкий в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения", - написал он.

Радуцкий также сообщил, что инициировал разработку законопроекта "о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения".

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"Обращаюсь к профильным ассоциациям врачей, производителей, пациентов, экспертам с просьбой предоставить свои предложения. На основе ваших предложений будет разработан законопроект о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте", - написал Радуцкий.

Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий 01

Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года возглавляла Уляна Супрун. До нее с декабря 2014 года по апрель 2016 года во главе министерства стоял Александр Квиташвили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146940
 
 
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сколько пафоса в названии комитета....было бы польза от него для нации...
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Супрун мабуть вже в Штатах,займається своєю роботою,каструє бичків?
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Уколотую Лошадь за американский поребрик отправить. Судить ее в Украине всё одно некому.
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Фигня это всё! В нарколабораторию лучше обратитесь, чтобы смывы с её рабочего стола взяли. Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1866
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