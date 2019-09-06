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 Экономика, Общество
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Все про:Налоговый кодекс (1269) работа (425)

 В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, – Беленький

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины относительно увеличения стоимости добычи руды и ее переработки станут крайне болезненным ударом для экономики Украины.

 

Предприятия не выдержат такой нагрузки, потому что не смогут платить дополнительные миллиарды гривен. В связи с этим ожидается закрытие горнодобывающих предприятий в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского, заявил в комментарии председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает 24.

По словам Беленького, количество потерянных рабочих мест в Кривом Роге может составить около 50 000 человек.

"Как мы знаем, у нас в горно-обогатительных комбинатах дают работу очень большому количеству людей, которые работают в смежных отраслях, выполняют сервисные функции, подрядные функции на этих предприятиях. Поэтому мы оцениваем, что в Кривом Роге, который, как известно, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 тысяч человек", – заявил Беленький.

По словам Беленького, в результате реализации изменений предлагаемых законопроектом 1210 нагрузка на горнодобывающие предприятия составит дополнительные 13 млрд гривен в год.

"Во-первых, хочу сказать, что дополнительные затраты по предварительным оценкам наших предприятий составят около 13 миллиардов гривен в год. Что это значит? Все международные рейтинговые агентства, аналитические, инвестиционные агентства говорят, что мы входим в период мирового кризиса на сырьевых рынках. Не позднее, чем в 2020 году, это будет и очень таки ощутимый этап. Мы это уже проходили много раз, цены на железорудное сырье пойдут вниз. Они уже пошли вниз. Еще месяц назад мы имели цены, которые доходили до 118 долларов за тонну, сейчас это уже 80. Чтобы вы понимали, уже при 70 долларах за тонну мы теряем рынок Китая", – сообщил Беленький.

Кроме того, глава федерации заявил, что надеется, что власть не допустит принятия данного закона.

"Мы все же надеемся, что и народные депутаты, и Президент Украины обратят должное внимание на те новации, которые предлагаются и не допустят принятия этого законопроекта в том виде, каким мы его видим сегодня на сайте Верховной Рады. Это действительно очень большие дополнительные расходы для белого бизнеса, который платит белые зарплаты. Кстати, зарплаты на сегодняшний день на горнорудных предприятиях Украины крайне конкурентоспособны. Это более 20 тысяч гривен на сегодня средняя зарплата. Если средняя зарплата больше 20 тысяч, то вы понимаете, что высококвалифицированные работники даже на рабочих профессиях уже зарабатывают значительно больше. А если вспомнить ту проблему, которая сейчас есть во всей украинской промышленности, это проблема трудовой миграции в страны ЕС, в первую очередь Польшу, то все, что сделано за последние годы владельцами предприятий вместе с профсоюзами для того, чтобы дать людям достойную зарплату такую, какую они имели еще в 2013 году. Потом у нас были очень серьезные проблемы как в стране, так и в области, как всем известно, связанные с военными действиями, с потерей территорий, с потерей предприятий, нарушением всех логистических цепей, которые мы имели, мы за этот период имели очень значительную инфляцию, девальвацию гривны, и люди действительно потеряли в реальных доходах. Сейчас мы вернулись хотя бы на тот уровень, даже его превысили, 2013 года. Если сейчас нам снова придется 13 миллиардов гривен где-то в год находить для того, чтобы компенсировать те потери по рентной плате, уже может даже и позже, чем в 2020 году, это будет очень ощутимый этап", – резюмировал Беленький.



Источник: https://censor.net.ua/n3146939
 
   
 Топ комментарии
 
Для футбольних фанатів....нова кричалка: "дякую Кривому рогу, за скотину ту двуногу".
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Та краще вже російською, - жителем того міста буде краще зрозуміло : " Спасибо жителям Кривбаса за ....
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Для футбольних фанатів....нова кричалка: "дякую Кривому рогу, за скотину ту двуногу".
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Та краще вже російською, - жителем того міста буде краще зрозуміло : " Спасибо жителям Кривбаса за ....
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Заводи не будуть стояти без роботи. Якщо неефективні власники відмовляться від виробництва, заводи будуть націоналізовані і передані іншим власникам!
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бугага, а потом рабов за пайку игорь валерьевич на работу возьмет, заживьом
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Збільшать пайку, щоб не волали і будуть продовжувати свій рабський труд! А сьогодні вони на цих радянських рабських заводах не за пайку працюють?
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Тут разговор не про заводы, а про людей У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 1406
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Заводи будуть працювати а люди будуть працювати на заводах! Куди ж без людей! Поки що ми на такому примітивному рівні виробництва знаходимось, що без людей ніщо працювати не буде!
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Звісно стояти не будуть.На металобрухт поріжуть,як у нас заведено.
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Навіть якщо все поріжуть на металобрухт, то біди не буде! Старе радянське обладнання, або нове дешеве обладнання побудоване по технологіям третього світу - потрібно порізати на металобрухт і провести повне переозброєння виробництва по ******** технологіям з дотриманням ******** екологічних норм!
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сначала их доведут до банкротства, потом их выкупит группа Приват за копейки, а потом рабский труд но уже со средней зп в 10к грн... ты это приветствуешь?
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Як кацап не вчить українську, а все одно видно, що кацап.
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инвестиции не понадобятся, девать будет некуда....)))
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что интересно - предприятия коломойского полностью выводятся из-под действия этого нового налога ...
наверное случайно
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вывёвретиииииии!.... так нужно!.... это тонкий ход!.... это патрашенкавинуват!.... В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, – Беленький - Цензор.НЕТ 7664
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Свинарчки хорошие и им альтернативы нет!.... главное не перепутать!... У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 2848
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а за что тебе платить?
рожа не треснет?
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Хотіти щось правильне мало, потрібно щей клепку в голові мати, і петрать, що ти робиш.
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Аллигаторы в панике!!
Усьо о рабах пекутца...
🙃
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Прибуток від експорту залізної руди в одного лише Рижого близько мільярда баксів, а тут за 100 мільйонів заскиглили. З зеленої енергетики надолужить сторицею.
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Для зеленої енергетики 50 тисяч зебілів не потрібно 😕
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Відкликали законопроект про сімки по паспорту, відкличуть або змінять і цей.
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Чего он ноет? У него цена металла мировая, а рента за добычу руды и зарплата работников ниже мировых, намного ниже. Пусть раскошеливается хотя бы за ренту.
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Блін, оце ***** із Мертвячуком тролять Зелю.. Жесть. Такого вони собі раніше не дозволяли... Хтось новини дивиться?
ЦН, чому так не оперативно?
І де новина про підозру "чорту"?
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черт у черта уже на подозрюхе?

сложно с ими, чертями, ...
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ета прадєлкі паращшенки, вова здєсь савсєм ні прі чьом
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так шо бы все знали - урожай 2021 года тоже петя сожрал
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тс...ще поки урожай 2019 доїдаємо...не паліть кантору
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Хороший будет резерв у СН для отправки в другие области на руководящие должности У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 1066
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а кого це іпе? Так в усіх містах пороблено - де 50, а де і 500 тищ безробітніх
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Так им же работа мешает смотреть "Вечерний квартал" и "сВаты"!
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Это бред А толпа "аля - патриотов" весело на гавно исходит - во славу уклонения от налогов и ренты за их же счет - ППЦ. .
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В родном городе,родной стране и районе на родной улице ))
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Ахметов и Индус не хотят терять сверхприбыли и собираются сокращать штат? Так их самих потом рабочие за яйки будут держать, отличная причина для национализации заводиков У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 6565
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Мій Зебільний друг земляк. Навіть у такої тупої і обмеженої категорії як Зебіли, мозок мав би прогнозувати наслідки ну хоча би на один крок вперед. Якщо завод "Індуса" "націоналізують" (сумніваюсь що Бєня Індуса заради цього давить) то на інвестиціях в Україну можно буде покласти хрест!
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Я бы даже сказал не Хрест, а Х.... Ну, тот, что для имитации игры на рояле. У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 925
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Инвестициях? Пускай инвестируют в европейские зарплаты и европейские технологии чтобы продавать продукцию по европейским ценам. А паны, которые заплатили копейку и хотят выжать миллион на дешевой рабочей силе и дешевом сырье - нам нафиг не упали.
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как свєрхприбілі получать, то канєшно, а заплатіть достойний налох - то вопль і смєрть!!!
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"По заслугам кожному воздасться, по заслугам." Хто як заслужив...
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истина скорее всего посередине , одни не платят , а фискалы не вникают , рубят с плеча как обычно
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Зато экология наладится. А народ Польша примет. Им нужнее.
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це нормально ,нада патірпеть .як каже начальник ***** .
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Нічого страшного... Просто з'явиться свіжих 50 тисяч зєботів, що цілодобово будуть тут писати пости який Вофка класний чувак і який поганий Порох і порохоботи . А хто з зебілів грамоті не навчений чи просто йому буде лінь то з радістю поїде по комсомольській путівці на Рашку гнус в тайзі годувати , чи в Сирію за ***** воювати, чи в Забайкалля за бурятськими шахтіорами парашу виносити...😕

Зєбіли, ви це "сделали"
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Это хорошо. Придут инвесторы и новые собственники. Не такие жадные.
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Хто з притомних інвесторів чи нових власників прийде в той Зєбілленд? Ти інколи трохи мізками своїми подумай, якщо вони в тебе звичайно є 😕
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Да и х.. с ними. ХОТЬ 100 000.
Пускай идут под КМУ и ОХфис своего избранника и там задают вопросы. Или маме его с папой. Всё ближе и транспортных расходов меньше. Да и Киев не загадят. Хватит с киевлян ЗЕлёной плесени.
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народ - еще раз - меня тяжело .да не так - я не сторонник зеле - от словам вообще - но тут у меня свое мнение - кто не знает - когда яценюк вводил ренту за газ и нефть - то же самое писали ,все бизнес ассоциации - ну не хотят они платить и все - а вот пошли они нафиг - со своими хотелками - пусть платят - если вывозят сырье - нет .есть еще путь - пускай делают металл и то же вывозят - тогда будут платить налоги с металла - как то так
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