 Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника. ДОКУМЕНТ

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ оказался полный текст решения Сарненского райсуда об административном нарушении директора НАБУ Сытника во время отдыха.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Также читайте: Товарищ Сытника Надейко, спонсировавший отдых директора НАБУ, судится о снятии судимости за разбойное нападение

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

В документе, в частности, указано, что Сытник получал подарки от Недейко на общую сумму 25 тысяч гривен в виде оплаты за проживание в домах на охотничьей базе.

Кроме этого, как отмепчено в постановлении, сторона обвинения просила о дополнительной мере пресечения для Сытника в виде лишения права занимать должности сроком на 1 год. Однако суд не счел это возможным.

Кроме штрафа Сытник должен будет также заплатить судебный сбор - 384,20 грн.

















