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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2866) Сытник (711)

 Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника. ДОКУМЕНТ

Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ оказался полный текст решения Сарненского райсуда об административном нарушении директора НАБУ Сытника во время отдыха.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

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Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

В документе, в частности, указано, что Сытник получал подарки от Недейко на общую сумму 25 тысяч гривен в виде оплаты за проживание в домах на охотничьей базе.

Кроме этого, как отмепчено в постановлении, сторона обвинения просила о дополнительной мере пресечения для Сытника в виде лишения права занимать должности сроком на 1 год. Однако суд не счел это возможным. 

Кроме штрафа Сытник должен будет также заплатить судебный сбор - 384,20 грн.  

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 01

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 02

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 03
Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 04

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 05

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 06

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 07
Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 08

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 09

Получил в подарок 25 тыс. грн в виде оплаты аренды дома: полный текст решения суда по штрафу для Сытника 10

Источник: https://censor.net.ua/n3146937
 
 
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жрал нахаляву да ещё подарки получал? никакой коррупции нет, расходимся
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Очень удобный глава НАБУ для Зели. Человек с "душком компромата" всегда легко управляемый и поддатливый.
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ниче нового - вся расеюшка на таком построена
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200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3 400 гривен

Нэ пойняв. Это скоко же -- 680 000 гр., или 17 гр.?
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в уголовке и административке используется 17 грн до сих пор
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...хм... -- доходят же люди до таких доходов...*)
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Продажный Сытник, продажные суды, продажная прокуратура и т.д. и т.п. В 1991 году всё самое худшее из совка перенесли в Неньку. Продажные суды ещё в совке были, а одного продажного судью я запомнил с 1988 года. Он только год назад на пенсию ушёл. Да что говорить -у нас в Черноморске мэр раньше 1-м секретарём Горкома КПСС был.
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непонятна цель публикации - ви жалуетесь или хвастаетесь?
Зробили це разом, нє?
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3400 грн, какой жестокий приговор, звери а не судьи))
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ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМГД) с конфискацией подарка.


Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.
Не понял, а как-же тогда получается 3400грн.?
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