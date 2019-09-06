 Зеленский внес изменения в состав СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.
или дебил Алексей Чесноков утверждает что Порох назначал НЕ "по закону"?))
зебилы такие тупыее))
зеленки, как вы не садитесь - вы в музыканты не годитесь
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
а то помнится что шмаркля совсем недавно говорила что "роттердам+ это очеееень хорошо"
"Цена угля для тепловых электростанций должно быть не дороже, чем цена в Роттердаме. Цена электроэнергии должна быть не дороже, чем цена в соседней стране - в Словакии или Беларуси. В Украине же сегодня электроэнергия на рынке в сутки дороже, чем в Словакии. Уголь намного дороже, чем в Роттердаме ", - сказал Герус.
"афера" она такая... когда покупаешь уголь ДЕШЕВЛЕ, а быдловата, наслушавшаяся зомбоящика - орёт что это "не выгодно"
У 2014 ви любили розказувати, як будете «вєшать бєндєровцев і свідомітов», потім чомусь, на пять роуів призумовкли...
😀
К чему такая паника и истерика!
Берегите силы, вам ещё Петю в тюрьму провожать ))
ну, дай Боже, щоб не обісралися самі та не зганьбили державу