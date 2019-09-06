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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2718) СНБО (3260) указ (356)

 Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146936
 
 
 Топ комментарии
 
Всех своих друзей детства решил трудоустроить.
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Ох валодя не добіжиш ти до ростова....
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Что-то давно я про кумовство Порошенко не слышал. У Порошенко был всего один кум, которого он устроил и которым его постоянно попрекали. А Зеленский уже всех своих друзей, подруг, знакомых, родственников и любовниц одноклассников пристроил на теплые места. И у зебилов это называется "ничего удивительного".
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Всех своих друзей детства решил трудоустроить.
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Он должен бежать до Ростова потому, что в рамках своих полномочий и законодательства сделал назначения в РНБО??? Зеленський вніс зміни до складу РНБО - Цензор.НЕТ 2584 Свиновата полагает, что глава СБУ, генпрокурор, премьер, министр обороны и МЗС, председатель парламента не должны быть членами РНБО? Тогда почему вы Порошенко по этой же причине в Ростов не гнали???
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неужели зебилы полюбили кумовство?) а как стонали, как стонали..
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Какое кумовство??? Ты же дебил!!!! Глава СБУ, генпрокурор, премьер, министр обороны и МЗС, председатель парламента не по кумовству в составе РНБО находятся, а по закону!!!
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зебил.. а подскажи-ка, "новые лица" шмаркли "по закону" - это когда друзья по школе и бизнесу, или зебилы совсем тупые?
или дебил Алексей Чесноков утверждает что Порох назначал НЕ "по закону"?))
зебилы такие тупыее))
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Не трогайте обиженных, они не ведают, что ...дят.
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Но они же психически больные, опасные для себя и общества люди! Я не могу пройти мимо!
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Зеленський зайнятий кадрами. Себто завзято махає мітлою наліво й направо. Щось довго прибирає. Невже треба 100 днів, щоб звільнити всіх? Так довго можна лише на смартфоні звільняти. Зеленський, купи компутер, або краще два - собі й своїй секретарці, якщо ти її брав для справи, а не по-Гуляти.
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Більше. Порошенко п'ять років заривався у землю. Вже почали говорити про освідчену.диктатуру.
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Вот тут ты не прав. Кровати, как раз, остались!
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капля плагиата
зеленки, как вы не садитесь - вы в музыканты не годитесь
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Выпер старых назначенцев, назначил новых. Ничего удивительного.
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Предатель-🤢🐒 позорный шут🤡кусок под💩моя ,выпускает живодера-людоеда цемаха ☠️
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А где же свиновата, которая обещала изгнать предателя из Украины? Где же для свиноваты та красная черта? Когда действовать начнете, а не языком на Цензоре молоть? Зеленський вніс зміни до складу РНБО - Цензор.НЕТ 6350
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Что-то давно я про кумовство Порошенко не слышал. У Порошенко был всего один кум, которого он устроил и которым его постоянно попрекали. А Зеленский уже всех своих друзей, подруг, знакомых, родственников и любовниц одноклассников пристроил на теплые места. И у зебилов это называется "ничего удивительного".
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Кумоство это одно, а есть ещё друзья, партнёры по бизнесу и так далее. Тот же Свинарчук, он ведь из ниоткуда не взялся, партнёр Порося по Богдану насколько помню.
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Это все, что надо знать про бизнес Порошенко и Зеленского:

В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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У Зеленського на організаторів афери Роттердам+ порушені карні справи, і деякі фігуранти вже сидять. Це для довідки свиноваті.
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и давно они "сидят", зебильчику?)) фамилии в студию, клоун...
а то помнится что шмаркля совсем недавно говорила что "роттердам+ это очеееень хорошо" Зеленський вніс зміни до складу РНБО - Цензор.НЕТ 9209
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https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2761373-v-ukraine-ugol-namnogo-doroze-cem-v-rotterdame-gerus.html

"Цена угля для тепловых электростанций должно быть не дороже, чем цена в Роттердаме. Цена электроэнергии должна быть не дороже, чем цена в соседней стране - в Словакии или Беларуси. В Украине же сегодня электроэнергия на рынке в сутки дороже, чем в Словакии. Уголь намного дороже, чем в Роттердаме ", - сказал Герус.

"афера" она такая... когда покупаешь уголь ДЕШЕВЛЕ, а быдловата, наслушавшаяся зомбоящика - орёт что это "не выгодно"
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Ну, і хдє освобождьоннийє моракі? Хдє Сєнцов і остальнийє??? Уже дєнь канчайєца, а заодно і нєдєля. Шо? ***** оказивайєца нєдоговороспособнойє???
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Патамушта наша Валодзя протопталось по всєму копаному і по всєму нєкопаному даби ісполніть волю ***** - і шо? По-пацанскі нє получілось???
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Стандартная комплектация, «новые лица» закончились
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Зе укрепляет власть . И вроде дюже конкретно . Настолько конкретно , шо ПЕС уже начал гавкать про 37 год . Зараз на ютубе брифинг был .
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І ти вважаєш, що у цьому «37 -му» ти будеш на місці НКВС ліквідувати порохоботів.
У 2014 ви любили розказувати, як будете «вєшать бєндєровцев і свідомітов», потім чомусь, на пять роуів призумовкли...
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ПетРылло тоскливо курит бамбук в сторонке...
😀
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Та то таке.Я уж думал,что Цемеха ввел в состав СНБО по просьбе #уйла-чего не сделаешь ради "наших хлопцив" (не путать с бранцями кремля."наши хлопци"-друзья детсва преподобного зе.
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Соя, я вас вообще не понимаю)) Вы что, хотели, чтоб в снбо остался Луценко, гройсман и климкин?
К чему такая паника и истерика!
Берегите силы, вам ещё Петю в тюрьму провожать ))
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а ведь ещё вчера половина нового состава РНБО ліпили коників з гівна..
ну, дай Боже, щоб не обісралися самі та не зганьбили державу
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