 Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info"

Журналисты "Слідство.info" узнали об этом из судебных приказов Деснянского райсуда Чернигова, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, больше всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должны за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

Кроме этого, 4000 гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более 1000 гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривен. Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

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"Слідство.info" обратилось за комментарием к Алексею Гончарука. Он ответил, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.