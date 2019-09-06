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 Политика Украины
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Все про:долг (1095) Чернигов (422) коммунальные услуги (274) Гончарук_Алексей (67)

 Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info"

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги. Гончарук сказал, что давно не живет в Чернигове и перестал брать трубку.

Журналисты "Слідство.info" узнали об этом из судебных приказов Деснянского райсуда Чернигова, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, больше всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должны за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

Кроме этого, 4000 гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более 1000 гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривен. Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

"Слідство.info" обратилось за комментарием к Алексею Гончарука. Он ответил, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

Источник: https://censor.net.ua/n3146933
 
   
 Топ комментарии
 
Отож, Зеленський чотири рази втікав від повістки в воєнкомат, Богдан консультував фінансових аферистів, Разумков обдирає нарід в ломбардах, Гончарук злісний неплатник компослуг. Оце моральні авторитети до влади прийшли.
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Ігор Степура, політик
30 січня ·

Дружина Зєлєнского оформила на себе субсидію.
Це, щоби ви розуміли, вона попросила субсидію, як допомогу до десятків квартир і машин, зареєстрованих у декларації Володимира Зєлєнского.
...
А ви уявляєте собі, що вони будуть своєю сімейкою витворяти, якщо Зєлєнскій стане президентом?

Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 3360

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Новость достойная быть вынесенной отдельно в новостную ленту.
Темой Роттердам+ годами выносили мозг населению борцы за счастье народа всех мастей.

До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ



В Національному антикорупційному бюро України заявляють, що не мають претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтиру для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам+".

На думку детективів, ціна вугілля в Амстердамі, Роттердамі та Антверпені в цілому відповідала встановленим цінам на ринку енергетичного вугілля в Україні. Про це йдеться офіційній відповіді НАБУ на запит Інформаційного бюлетеню ICC Ukraine.
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Выписываетесь из той квартиры и не имеете долгов.
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Пока ты с братом владеешь той квартирой - ты несешь солидарную ответственность вместе с братом. Как сказано в Гражданском Кодексе - "Власність зобов'язує".
Тем более, нельзя сказать, что он не знал про долги. Суд неоднократно взыскивал с него эти долги. Просто он НЕ ХОЧЕТ платить. Платят лохи - девиз всей команды.

ЗЫ. Дождетесь вы от них зарплаты $4000 Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 2397Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 3150Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 3150
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Если чувак не в состоянии заработать сам себе...даже для того что бы не иметь долгов по коммуналке...значит премьер-министр из него..как из гавна пуля....
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В отличии от этого зебобика...у Порошенок нет долгов за коммуналку...и он в состоянии заработать и себе...и даже помочь армии на 800 миллионов...
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Так это не его долги. Он там прописан, но живет там его брат, а не он. Или он должен за брата коммуналку оплачивать?
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Это их ОБЩИЙ долг, как собственников квартиры. А кто там живет - до лампочки. Хоть квартиранты.
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Воно шо грошей не мало чи все таки хитровиїбане (вибачте мою російську)?
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Воно шо, прочитати статтю не може, тільки заголовки?
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Это ж не межгалактические турниры планировать. Тут нужно платить из своего кошелька. Человек на такое не подписывался.
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На покращення не чекаю---хоч-би гірш не було!!!! Вони думали ЩО,прийдуть до влади і все путьом,та зараз таке накопають журналюги і скільки грошенят заробив З. за виступи на всіляких гулянках,і де стільки земельки взялось у Богдана,і багато чого,а вони як думали. Скоро почне вилазити на поверхню вся їхня гниль,перше вже пішло,ротердаму немає альтернативи,а розводили нас лохів по повній,особливо такий собі пан Пальчевський,це той,що мочу в Зе провіряв Семья премьер-министра Гончарука задолжала 21 тысячу гривен за "коммуналку", - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 8793
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Та нормальный чувак! А мог бы еще и субсидию оформить......
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Ниче, зебильо готово и за себя, и за него платить
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Грех комунальщикам на Премьера обижаться. Он как настоящий взрослеющий тинейджер на сэкономленные даньги скутер купил чтобы по Кабмину кататься.
Жадины безсовесные, совсем ребёнка не понимаете 🤡
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"Общая сумма долга составляла более 21 000 гр..."

по моему классический авантюрист и прощелыга... Сколько мы еще интересного узнаем про новых министров и депутатов... Запасайтесь попкорном
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