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 Экономика
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Все про:бизнес (1198) Каленков Александр (50)

 Бизнес требует права вето абсурдных законопроектов, - Каленков

Бизнес требует права вето законодательных инициатив, принятие которых власть аргументирует интересами бизнеса. В частности, это касается продвигаемых в срочном порядке изменений в налоговое законодательство.

Об этом в ходе заседания в Европейской бизнес-ассоциации заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет Обозреватель.

"Сейчас вносится законопроект, который анонсируют как законопроект, помогающий бизнесу. Законопроект, который бизнес якобы будет поддерживать двумя руками, потому что он якобы устраняет некоторые нелогичные вещи в Налоговом кодексе. Если такие вещи есть, я думаю, что и ЕБА, и другие ассоциации должны предложить народным депутатам предоставить бизнесу право вето на отдельные пункты изменений с тем, чтобы они впоследствии снимались. И, безусловно, обеспечить возможность детального обсуждения этого проекта", - убежден Каленков.

По его словам, спешка с внесением изменений в налоговое законодательство противоречит заявлению новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который ранее раскритиковал практику внесения изменений во второй половине года с тем, чтобы они вступали в силу либо сразу, либо с 1 января. Ведь подобные серьезные изменения должны вноситься лишь после широкого обсуждения. Именно поэтому Гончарук заявлял, что детальное обсуждение изменений в Налоговый кодекс начнется весной 2020 года, а вступит в силу в 2021 году.

По мнению Каленкова, планируемые налоговые новшества ударят по бизнесу, в частности, по металлургии. При этом сила негативного воздействия будет сравнима с тем, что переживали металлургические предприятия во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов.

"Тогда металлурги продавали продукцию ниже себестоимости. Заказы не перекрывали затрат. Но мы все равно продавали, чтобы не закрывать предприятия, не увольнять людей и не терять наши рынки. Поэтому это очень сильно ударит по нам", - подчеркнул Каленков.

Наибольшее неприятие у представителей горно-металлургического комплекса вызвало намерение ввести ренту на добычу руды.

"Рента на руду - это избирательное повышение, очень нелогичное с экономической точки зрения решение. Фактически, облагается налогом не сырье, которое добывается из земли, а продукт, полученный после переработки. Это все равно, как если бы ренту брали не с нефти, а с бензина. Или не с газа, а с минеральных удобрений, полученных за счет его переработки. Это нелогично, неправильно, противоречит всем мыслимым нормам. И мы хотим иметь возможность донести до исполнительной власти, до народных депутатов нашу позицию", - резюмировал Каленков.

Как сообщал OBOZREVATEL, с критикой предлагаемых изменений в налоговое законодательство выступили представители разных отраслей экономики. В частности, директор налогового отдела компании PWC Украина Максим Дудник назвал ряд положений предлагаемых законопроектов "шагом назад для Украины". А маркетинг-директор группы Ferrexpo Ярослава Блонская уверена: многие из запланированных изменений противоречат рекомендациям МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3146930
 
 
 Топ комментарии
 
Народ України вимагає право вето на заяви ідіотських організацій та ідіотських спікерів типу Каленкова! Скільки можна серти в інформпростір замовними меседжами мафії? Досить вже кацапських говноасоціацій в Україні, прийшов час їх позакривати!
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Бизнес что , за зе-зе не голосовал ? Голосовал . Хуже не будет ? Не будет . Ешьте зебилята , не обляпайтесь .
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Раньше в Раде были бизнесмены. Теперь бизнесмены хотят ветировать(а может и принимать) законы в Раде. Как интересно.Что ни день, то что-то новое. Или старое. Все ведь относительно.
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270% процентів прибутку з експорту залізної руди -нехіло. Погугліть краще скільки мільярдів щорічно розділяють на девіденти ГОКи. А тут заскиглили як казанськи сироти.
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Народ України вимагає право вето на заяви ідіотських організацій та ідіотських спікерів типу Каленкова! Скільки можна серти в інформпростір замовними меседжами мафії? Досить вже кацапських говноасоціацій в Україні, прийшов час їх позакривати!
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Дело ведь не в "заявах ідіотських організацій" а в некоторых СМИ, делающих из этого сенсацию.
Вспомнилась весенняя статья здесь: "Спілка інтелігенції 21 грудня, заявила: що президентом може бути або порошенко або лише порошенко і більш ніхто"

И это печатали, причем в топе и жирным шрифтом.
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и дело в том что на улице конец 6 вересня 2019 года на сайте РАДА ДО СИХ ПОР НЕТ ПОИМЕННОГО ПО ФРАКЦИЯМ ПАРТИЯМ И ФАМИЛИЯМ СПИСКА СЛУГ НАРОДА И ОННЫХ ФРАКЦИЙ МАЖОРИТАРЩИКОВ НАРДЕПОВ..ИХ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ... НУ ДА СТРАНА В СМАРТФОНЕ АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН ВРЕМЕННО НА 5 ЛЕТ.... Бізнес вимагає права вето абсурдних законопроєктів, - Каленков - Цензор.НЕТ 1334
ЗАТО Законопроектов от дебилов валомболее 800!!!!! за неполную неделю..... Бізнес вимагає права вето абсурдних законопроєктів, - Каленков - Цензор.НЕТ 1362
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Бізнес має впливати через своїх депутатів, а не безпосередньо. Це зветься махновщина в політиці. Хто ж вам винен, що ви роги в жопу заховали, і тепер в депутатах пустоголовий непотріб, дуже подібний на російську Думу, який крім як до абсурду - ні до чего не здатен?
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щас - 487 новых поправок не хотите ли?
тучу он поспрошайте... - она вам все расскажет.
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Зебіли, ви тут не сріть, а попробуйте подумати - вето не на сировину, видерту з нашої землі, а на продукцію, що виготовлена з цієї сировини. Якщо не дійшло, попробую пояснити - в результаті сплюндрована земля і її недра та знищене власне виробництво. Це ж в яку ідіотську голову така маячня влізла? Це ж якою тварюкою або повним зЕбілом треба бути, щоб таке зморозити.
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Перепрошую, не вето а рента - очепятка вийшла.
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Ти диви яка зараза. Закони йому нові не нравяця.
Може тобі й призедент народний не подобається? І "сватів" не любиш, контра?
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Раньше в Раде были бизнесмены. Теперь бизнесмены хотят ветировать(а может и принимать) законы в Раде. Как интересно.Что ни день, то что-то новое. Или старое. Все ведь относительно.
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взвыли теперь, вот я и говорю что 73% идиоты, которые не способны просчитать последствия своих действий. хуженебудет (с)
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Бизнес что , за зе-зе не голосовал ? Голосовал . Хуже не будет ? Не будет . Ешьте зебилята , не обляпайтесь .
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Експерти кажуть, що скорочення бізнесу після реформування буде до 40%. Не згадаю де це прочитав.
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запели представители украинского алигархата - право "вето" пинчукам ахметовым коломойским подавай! кожаный фаллос им на все горло, а не "право вето"!
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По просьбе трудящихся (Коломойского, который потребовал повышения рентных платежей для горнорудной промышленности) председатель Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев 30 августа подал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.
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