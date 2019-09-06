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 Общество
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Все про:Львовщина (1737) САП (1139) Антикоррупционный суд (468)

 ВАКС рассмотрит дело подозреваемого в нанесении убытков в 1,18 млн грн начальника предприятия ВСУ на Львовщине

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении начальника домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части района, который подозревается в нанесении ущерба государственным интересам в размере 1,18 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП, этот обвинительный акт направлен вместе с соглашением о признании виновности.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году служащий с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, используя власть вопреки интересам службы, незаконно перечислил на ее счета денежные средства государственного бюджета на общую сумму 1,18 млн грн за услуги, которые не предоставлялись.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с сентября 2018 года.

В НАБУ выяснили, что руководитель домоуправления в течение апреля-октября 2014 года составлял и выдавал акты сдачи-приемки услуг по аренде газовых котельных у частного предприятия, но на самом деле такие услуги не предоставлялись. Эти документы в дальнейшем стали основой для безосновательного пересчета частному предприятию 1,18 млн грн (по мнению следствия, эта сумма соответствует размеру причиненного государственным интересам вреда).

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Источник: https://censor.net.ua/n3146929
 
 
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