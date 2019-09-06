 Украина и Беларусь могли бы вместе провести Олимпиаду, - Лукашенко

Об этом он сказал в Бресте в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил Лукашенко .

По словам главы государства, в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры. "Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.

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