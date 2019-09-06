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Все про:налоги (2637) Налоговый кодекс (1269)

 Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс

Предложенные изменения в Налоговый кодекс переполнены положениями, которые ухудшат ситуацию с налогообложением и увеличат налоговую нагрузку на налогоплательщиков.

Их принятие может стать большим шагом назад для Украины. Такое мнение в ходе заседания в Европейской бизнес-ассоциации высказал директор налогового отдела PWC Украина Максим Дудник, пишет Обозреватель.

"Законопроект откровенно сырой. Он должен был бы улучшить налоговый климат в Украине, приблизить Украину к реалиям, мировым трендам по налогообложению и направлен был на внедрение правил BEPS. Но туда добавили несколько очень сложных и неоднозначных элементов", - отметил Дудник.

Прежде всего, по его мнению, крайне вредными могут стать инициативы по введению рентной платы за добычу руды, а также определенные положения, касающиеся налога на прибыль.

"Такие нововведения, которые меняют налогообложение рентной платы для отдельных видов бизнеса или налогообложение налогом на прибыль предприятий – весьма сомнительны и требуют существенной доработки. В этой и многих других частях закон сырой. Над ним надо думать, его надо дорабатывать, привлекать к этому бизнес-ассоциации, слушать, что они говорят – и решать проблемные моменты, приходить к какому-то компромиссу, чтобы не ухудшить существенно ситуацию с налогообложением и бизнес-климатом в Украине", - подчеркнул Дудник.

В целом предлагаемые изменения директор PWC оценивает негативно.

"Закон содержит много положений, которые существенно увеличивают налоговую нагрузку на налогоплательщиков и вносят изменения в администрирование налогов. Я бы не расценивал все предложенные изменения как положительные. По моему мнению, их введение может стать большим шагом назад для Украины", - резюмировал Дудник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал начало проведения налоговой реформы не раньше 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146923
 
 
 Топ комментарии
 
20 июня Зеленский: «Между нами: попробовать на какой-то период полностью освободить IT от налогов».
4 сентября премьер Гончарук анонсировал новый налог на IT.



Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 7767

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А старший, тобто Беня казав, що все добре Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 8447
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А старший, тобто Беня казав, що все добре Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 8447
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20 июня Зеленский: «Между нами: попробовать на какой-то период полностью освободить IT от налогов».
4 сентября премьер Гончарук анонсировал новый налог на IT.



Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 7767

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Так у них разные пиар службы! Абрахамия-через год -будет дистанцонное голосование законов в Инстаграмме. Заленский одновременно на другой программе грозит выгонять из депутатов,если не будут сидеть в зале. Хто их поймет?
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Разные люди тексты пишут - пора вводить диджитализацию для исправления этой ситуации Директор PWC розкритикував зміни до Податкового кодексу - Цензор.НЕТ 9834
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не поможет. как правило удачные IT проекты возникают на обкатанном варианте, который нужно просто перевести в цифровой вид. а строить архитектуру (логику) проекта с ноля и надеяться, что это заработает - наивно.
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https://ze.live/
Хронология нарушений Законов Украины Зебилами
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По-моему, это не кепи...пелотка...он ею накрылся...
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то-то ему сабаков пальчиком грозил, чтоб не расстягивал сильно
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"существенно увеличивают налоговую нагрузку на налогонеплательщиков "
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Шото о ентом PWC при 🐷 и слухом не слыхивали..
Повылазили када хвост прищемили!!
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Не хочет рентной платы за добычу руды. Считает, что руда его.
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Агга, и МАКСИМально ДУДНИКанил в флейту 🐷 и аллигаторов...
😀
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люмпен, заплатишь треть с дохода в пользу зебилоидно-жидовской клики... поясню на пальцах для блестящего выпускника трускавецкого риксоса: с 1 гр. - 30 коп... пока не понятно? Хорошо. С 10000 заплатишь 3000... не доходит? Со 100000 заплатишь 30000 заработанных тобой за счет бездействия государства в твоей деятельности...покращення, да, люмпен? А как же? Кто-то ж живет лучше за счет своих мозгов...это ж несправедливо! Взять и поделить! Зебильный люмпен, вы их сделали...
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
🤣
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глупости не пиши. нововведение для IT-шников подхлестнет их эммиграцию. впрочем, вам, похоже, никто, кроме Зеленского, и не нужен...
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Пожуйом и увидим...
А волну изза никуя и нечего орать!
😀
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