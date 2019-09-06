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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1430) суд (22516) Малюська Денис (1)

 Мы хотим создать третейский суд, который будет работать наравне со Стокгольмским, - глава Минюста Малюська

Министерство юстиции Украины намерено создать отдельный третейский суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию "The Page".

"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь. Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией. Это достойная альтернатива. И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся",- сказал он.

Малюська также отметил, что первой задачей министерства будет ликвидировать коррупционную составляющую в судебной системе.

"Просто банально сейчас первая задача - убрать существующий произвол, коррупционную составляющую, которой пронизаны все ветви. Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам",- сказал он.

Кроме того, министр отметил, что новый суд должен работать наравне со Стокгольмским и Лондонским судами.

"Существует опция, мы ее попробуем реализовать, - это привести сюда третейских арбитров, иностранных судей и попытаться создать здесь арбитраж, который должен иметь прекрасную репутацию, был бы надежным, работал бы наравне со Стокгольмом и Лондоном", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В пенитенциарной системе планируются радикальные реформы, которые займут минимум 3 года, - глава Минюста Малюська

Источник: https://censor.net.ua/n3146922
 
 
 Топ комментарии
 
"И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы."
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
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когда уже будет Всевышний в смартфоне?
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также где-то всплакнули сотрудники SAP, у которых обыски длились 2 дня (представляют альтернативу кацапской 1С)
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Хорошо бы нынешние суды заставить работать как положено, а не плодить ещё бюрократов.
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В КУМОВСКОЙ Украине третейский суд не катит Мы хотим создать третейский суд, который будет работать наравне со Стокгольмским, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 7816
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А авторитет,как у Стокгольмского,вы для этого суда где возьмёте?
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если не читать жопой то можно увидеть:
"Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией."
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І пропрацювати як мінімум кільканадцять років без претензій. Це утопія.
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сруцке будут иностранными??
Я слабо представляю себе уважающего себя чела, который с зе-саплей будет работать. Это как самому себя обоссать. Только такие клоуны в меховых пальто и кеппи, как Гончарук, будут с зе-саплей работать
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Авторитет и доверие зарабатывается годами,а не взмахами волшебной зелёной палочки и приглашением пары-тройки импортных судей,которые в наших реалиях через полгода-год станут,скорее всего,такими же,как и наши отечественные.Страну и народ надо менять коренным образом,а не красивые вывески придумывать и шоу устраивать.
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"И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы."
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
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также где-то всплакнули сотрудники SAP, у которых обыски длились 2 дня (представляют альтернативу кацапской 1С)
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А я собі вже встановив. Правда донату забагато. Для розблокування усіх функцій Всевишнього потрібно заплатити від 500к до 2млн. доларів та належати до касти обраних Слуг Народа. Інакше- користуйтесь демо-версією, у якій Ви будете лише маленькою мурахою з можливістю прокачки до мурахи-інженера, мурахи-юриста чи мурахи-менеджера.
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...кстати! -- всеми чаямый, диванно-табуретковыми недачниками, судья Линч -- судил строго в рамках действующего Закона! (токо без снисхождений и залогов) ...а зелики -- шо левые, шо правые -- желают беззакония... ...шоб, токо их не коснулось.
Аха... -- щас -- айн момэнт, биттэ! *)
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Зекоманда, шо вы там такое курите? И у вас шо ни день, новые перлы выдаете
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А на хрена им реально работать,если можно маниловщиной заниматься.Охлосу это пока нравится.
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ви спочатку суд присяжних создайте. уже скільки було потугів
і відмініть несуразний судовий збір, щоб кожен українець міг подавати до суду, без думки де взяти кілька сот долярів тільки на його оформлення
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судовый сбор нексолько сот долларов? У меня для тебя плохие новости - тебя развели.
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Страна и так без судов, а они ещё больше кормушек открыть хотят? Это така реформатом зэбилов?
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Да что там - Стокгольмский! Вот наш Печерский, это - да!!! А Барышевский суд Киевской области, тот вообще, лишает международные авиакомпании лицензий ICAO... О как!!!
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Вам после Цемаха, надо на Барышевский суд ориентироваться.
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То гиперлуп,то столькгольмский суд.Да..тяжелый случай для страны.
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Створіть один суд щоб працював а не такий щоб відпускав цемахів пркривав пашинських і авакових зупиняв роботу лоукостерів і признавав законність розпуску Верховної Ради хоча то було не законними У нас і верховні і адміністративні і окружні і антикорупційні але нормального суду нема навіть і Конституційного Всі вони ситуативні судочинствують в угоду одної чи іншої влади по договорняку та ще з непомірною для простих смертних зарплатньою
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)))))))))))
Суд - это доверие к компетентности и непредвзятости. Судебная система просто эталон в области недоверия, особенно в последнем пункте. Так что - это объявление о создании нового коррупционного хаба судебной системы!))))) Ну, или новой извращенной формы отодрать право во все щели, а за одно и население страны и ее экономику.
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Зачем изобретать велосипед, когда в Украине уже есть МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной Палате Украины) ?
И в нём есть иностранные арбитры в списке. Ну расширьте список, проведите рекламную кампанию . . . Нет, создадут дублирующую структуру и они за те пару дел, которые иностранцы сегодня согласны слушать в Украине (издержки меньше, чем в Лондоне и Стокгольме) будут драться между собой.

Лучше бы наведением порядка в исполнительном производстве занялся.
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"наравне со Стокгольмским" Ах..ь
да напАлеоны вам в подметки не годятся )))))
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Как Стокгольмский, ни больше, ни меньше!
Что за прожектерство?! Заняться больше нечем в области юстиции?
Ох, и тяжко же этому малюське в школе пришлось....
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