 Мы хотим создать третейский суд, который будет работать наравне со Стокгольмским, - глава Минюста Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию "The Page".
"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь. Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией. Это достойная альтернатива. И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся",- сказал он.
Малюська также отметил, что первой задачей министерства будет ликвидировать коррупционную составляющую в судебной системе.
"Просто банально сейчас первая задача - убрать существующий произвол, коррупционную составляющую, которой пронизаны все ветви. Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам",- сказал он.
Кроме того, министр отметил, что новый суд должен работать наравне со Стокгольмским и Лондонским судами.
"Существует опция, мы ее попробуем реализовать, - это привести сюда третейских арбитров, иностранных судей и попытаться создать здесь арбитраж, который должен иметь прекрасную репутацию, был бы надежным, работал бы наравне со Стокгольмом и Лондоном", - сказал он.
"Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией."
Я слабо представляю себе уважающего себя чела, который с зе-саплей будет работать. Это как самому себя обоссать. Только такие клоуны в меховых пальто и кеппи, как Гончарук, будут с зе-саплей работать
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
Аха... -- щас -- айн момэнт, биттэ! *)
і відмініть несуразний судовий збір, щоб кожен українець міг подавати до суду, без думки де взяти кілька сот долярів тільки на його оформлення
Суд - это доверие к компетентности и непредвзятости. Судебная система просто эталон в области недоверия, особенно в последнем пункте. Так что - это объявление о создании нового коррупционного хаба судебной системы!))))) Ну, или новой извращенной формы отодрать право во все щели, а за одно и население страны и ее экономику.
И в нём есть иностранные арбитры в списке. Ну расширьте список, проведите рекламную кампанию . . . Нет, создадут дублирующую структуру и они за те пару дел, которые иностранцы сегодня согласны слушать в Украине (издержки меньше, чем в Лондоне и Стокгольме) будут драться между собой.
Лучше бы наведением порядка в исполнительном производстве занялся.
да напАлеоны вам в подметки не годятся )))))
Что за прожектерство?! Заняться больше нечем в области юстиции?
Ох, и тяжко же этому малюське в школе пришлось....