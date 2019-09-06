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Все про:ВР (23555) комитет (419) образование (1885) Бабак Сергей (3)

 Комитет Рады рассмотрит правки к законопроекту о среднем образовании, - Сергей Бабак

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций пересмотрит правки парламента 8-го созыва к законопроекту о полном общем среднем образовании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Это законопроект, который мы не можем не рассматривать. С одной стороны, он прошел первое чтение в прошлом созыве. Он поступил в другой, были внесены какие-то правки депутатов, работала рабочая группа над учетом этих поправок. Мы берем за основу то, что прошло первое чтение, без учета правок, и все правки отдельные, которые были представлены в прошлом созыве, сейчас есть две недели, чтобы депутаты нового созыва подали свои правки, и у нас будет два комплекта правок - с прошлого созыва и нового, девятого созыва. После этого вместе с рабочей группой мы будем садиться и проходить по каждой правке", - сообщил Бабак.

Сейчас, как сообщил Бабак на заседании комитета, законопроект о полном общем среднем образовании зарегистрирован в базе Верховной Рады под новым номером - № 0901 от 29 августа 2019 года.

Он уточнил, что в Комитет по вопросам образования, науки и инноваций от ВР прошлого созыва перешло 5 законопроектов, всего в ведании комитета находится 22 законопроекта.

Однако сейчас изменился перечень ведания комитетов, и вопросы интеллектуальной собственности перешли в ведание Комитета ВР по вопросам экономической политики, и Комитет по вопросам образования, науки и инноваций не будет рассматривать законопроекты, касающиеся этих вопросов.

Напомним, 30 мая Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о полном общем среднем образовании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146919
 
 
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Спасайте "рэформованэ" образование. Поколение необразованных растет.
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нет теперь никакой Рады, её заменил аналог ГосДуры
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Сергей Бабак сын коррумпированного ректора Авиционного университета Киев...На папашке негде клеймо ставить. И вот ЭТО об образовании?? Мажорище выросшее в климате взяточничества и баблопада.............
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правки к законопроекту о среднем образовании

...шо там, в среднем, править? -- ...моя племяшка, аж в МГУ доучивалась, после среднего, потом Российскую Академию Иностранных Дел... -- щас сидит без работы. Правда, в Тунисе... -- там тоже среднее...
...а во Францию, с таким выше-средним, не берут! А девочка 5 языков знает...
...заберу её к себе -- нехай, только немецкий выучит -- ей 6 секунд... Прорвёмся! *)
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вроде пора бы и забыть про раду и ее комитетчиков, не?
ето уже и правда не место для дискуссий - просто место.
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И отдельной строкой в этом законе прописать,что министром образования может стать только тот,кто сумеет написать хотя бы пять слов подряд без грамматических ошибок.
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Образования уже нет. Остались одни тестирования, дистанцирования, компетенции, инклюзии, нано-био-техно-деградации. И как поправить эту катастрофу дебилизации?
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