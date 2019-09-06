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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2871) Газпром (2899) Лукашенко (1708) Путин (25027) Россия (73771)

 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает братский характер отношений с Россией и отвергает обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

"Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции: "На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее".

"Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - отметил Президент Беларуси.

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Он привел пример катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник … - заметил глава белорусского государства. - Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза". И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: "Это и моя Россия, это моя страна". Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России. Так же, как ленинградцы помогали нам после войны Минск восстанавливать. Все переплетено, все едино".

"Но Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения (Беларуси. - Ред.), мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел", - добавил Александр Лукашенко.

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"И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Он привел в пример действия России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа. "Им надоело спорить с транзитерами. Он (Президент России. - Ред.) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн.т. чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил Лукашенко.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования, - сказал Президент Беларуси. - И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться".

Источник: https://censor.net.ua/n3146914
 
 
 Топ комментарии
 
101 раз нагнутый путлом лукаш просит 102 раз "не гнобить и не наклонять" Беларусь
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Наша песня хороша - у Луки деньги кончились. Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 9895
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Зеленский в свою очередь потребовал: гноби меня, гноби меня полностью! как немецкую актрису!
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Та Лука говорит что у них есть брат с моржовой пи*дой. И шото там не так. Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 3635
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понятно, тогда ниочем скулеж усатого колхозника
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Байден приїзжав, печеньки показував.
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Наша песня хороша - у Луки деньги кончились. Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 9895
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не только. там ***** видать неплохо его за тестулы держит колей его ненаглядным. не хочет же бацька его случайной смерти от случайного инфаркта, инсульта,....
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101 раз нагнутый путлом лукаш просит 102 раз "не гнобить и не наклонять" Беларусь
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Он имел ввиду Шо не так грубо наклонять и не так глубоко ***** вводить Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 8666 А так... любоФФ как любоФФ...
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)) есть престарейший анекдот
" - ті как хочэш, с вазэлином или бэз?
- с вазелином.
- вазэлин! захады дарогой!"
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Повна версія:

- Ти как хочэш, с вазэлином или бэз?
- С вазелином.
- Вазэлин! Захады дарогой!

- ...ой, без, без, без!
- Бэс, тоже захады!...
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)) ещё полнее
- со свэтом или бэз?
- со светом.
- свэта, тоже захады!
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Зеленский в свою очередь потребовал: гноби меня, гноби меня полностью! как немецкую актрису!
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Ух ты! это он чавой то.............Бацька опять показывает "характер"...будет просить скидки на нефть и газ...зима на носу.
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лукавый цыган смотрящий за микромордором требует ( карл требует!) от русни уважения?
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Чем больше лука визжит, тем более очевидно, что дела ухудшаются, а не наоборот.
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Забавные у бацьки сексуальне фантазии. Уже давно загноблены и наклонены,а он просит этого не делать.
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Литвини (білоруси) постіно воювали з московинами бо ті нападали на землі майбутньої Білорусі, Смоленськ окупований до цієї пори. Цей Бацька точно циган - не знає історії взаємовідносин ВКЛ з Московщиною.
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Сюр страшный.
Два солдата Вермахта едут на немецком мотоцикле с американкими опознавательными знаками. И все это под надписью "роися".
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На любой вкус. Хочешь люби рашку, или Америку, или фашистов.
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Бро, а при чому тут слово «любов»?
У тебе сексуальні відносини з рашкою і з переліченими країнами?
От я поважаю США, як нашого союзника, і зневажливо відношусь до підарашки і фашистів.
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скорей бы загнобили и заблокировали ,как мокшан,что бы всякие порохоботы выключатели ВКЛы и прочие трлолли не какали тут кирпичами. Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 9704
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А ВКЛа наверно тоже нагнули??
Чета нету его, наверно уже "вертят"...
😁
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06.09.19 09:26
Тут оно паслось с утра.Тема с Рахманиным
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Плечо "браття" подставляли..
А счас нагнули и шо под...вставляют?
Получай удовольствийо и не трепыхайся...
🤗
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Так вы и не разгибались никогда.Всегда лизали кремле-хуйловский зад
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тут ничего нового . обычное альпийское болотное нищенство - денех дай.
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еще одно брехливое недоразумение ...,

президент Беларуси Александр Лукашенко заявил учащимся 93-ей школы в Минске, что получил в подарок от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска электромобиль Tesla.

https://www.facebook.com/obozrevatel/videos/413020289351987/

в Twitter пользователь "Белорусский партизан" создал пост под названием "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч", в котором обсуждал, кому раньше Илон Маск дарил автомобили.
В комментариях пользователь MrRozanov обратился напрямую к Маску с вопросом, дарил ли тот электрокар Tesla Лукашенко, на что миллиардер ответил "Ммм, нет".
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Енто Лукавый перепутал с фаллоиммитатором на батарейках...
🤗
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ну, він же казав що: «бєлорусси, ето тє же русскіє, но со знаком качєства», так шо качєствєнно й брешуть...
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Нельзя нагнуть ещё ниже того, кто и так уже стоит в колено-локтевой позе (т.е. - раком)
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Лукашенко уже доруководил что лет так через пару с удовольствием согласиться и на нагиб а там гляди не долог путь и для больших утех ( он конечно староват и позвонки уже так не гнуться но лизать ботинок все еще может
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раша - женского рода. почему эту поношенную бабу с низким социальным статусом всегда называют старшим братом? видать была она раньше дедушкой, а когда этого дедушку монголотатары звалашылы во славу пророка, лишив его половых признаков, он стал руцкой бабой, рожающей уродов на потеху властям. или это территория-транссексуал?
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Это все напоминает возню динозавров, кончившуюся постыдным совокуплением.
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українцям насрати на вашого старшого брата, як і на вас продажніх сук. це незважаючи, що в мене трохи тече білоруської крові. я за правду в любій іпостасі
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Так і у русского народа, і россіян, проблєми, с Бєлоруссієй, а нє с бєларуссамі, ілі, белоруссіянамі...

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"Что касается России, мы - один народ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 9276 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 7505 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 1849 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 7838 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 7597 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 3441 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 1849 Лукашенко потребовал от России "не гнобить и не наклонять" Беларусь - Цензор.НЕТ 6925 Источник: https://censor.net.ua/n3146914
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бацка опять вправо наклонился, вчера тока было влево - бацка маятник
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Це в них поза така і "маятникові фрікції"
(тьху, який встид!)
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Он тебя и так перетрахивает и перетрахивает ))
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бацька, то, что они вам подставляли, называется совсем не плечо.
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Интересно а в Беларуси есть Медведчук кум кремлёвского Фюрера как это есть у нас?
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Разве брат для брата пожалеет ааких-то несколько миллиардов американских денег , а???
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Кацапьі разводят только тех кто ведется на развод, так что держитесь там "братушки", хорошего вам настроения)))
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Маргарет Тетчер казала: «З Росією краще бути ворогом, аніж другом. Бо ворогів вони купляють, а друзів зраджують.»
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Ще такий не народився, який Лукашенка б "развьол", недарма кажуть, що його батько був циганом (Лукашенко, як відомо, є байстрюком). Якщо б він власними руками не знищив був решток білоруського етносу, позамикавши практично всі білоруські школи та ЗМІ і заборонивши на п'ятнадцять років білоруську мову в телевізії, то тепер сидів би собі і в уса не дув. А так... Ватникам він нах не потрібний, бо Путін лучшє, а патріоти йому не можуть дарувати знищення мови, паплюження білоруських національних символів, тощо.
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Без националистов не бывает национального государства.
Какая у вас идеология?
Национальная? - нет
Совковая? - нет
Демократическая? - нет
Чучхе? ))) - нет
Рассыпитесь вы без идеологии просто, баран ваш бацька)))
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з кацапським болтом глибоко в "ОО" важко щось трєбовать
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Так з царем не розмовляють! Треба міняти позу та вираз обличчя
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"И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами", навіть Лука розуміє що руські і росіяни це різні народи.
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Перефразируя фразу последователей Утонувшего Бога. "что мертво-умереть не может" "То, что уже раком - нагнуть не получится."
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