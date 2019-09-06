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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9328) назначение (1473) Касько (180) Рябошапка Руслан (95)

 Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем

Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерально прокуратуры Украины.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Государственный советник юстиции 3 класса.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка заявлял, что среди его заместителей не будет Константина Кулика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Источник: https://censor.net.ua/n3146911
 
   
 Топ комментарии
 
И это правильное решение. Ещё бы Сакварелидзе подключить!
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Это тот шо бриллиантовых пытался нагнуть ? и стал неугоден рошеновской воровской системе ??? ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР !!!!
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у бриллиантовых прокурворов и их покровителей есть все шансы понести ответственность.
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Беніні все холопи, а зебіли все Зе преЗедент,Зе преЗедент. Сцкн наркозалежний,а не президент. Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 7997
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а кажуть Зеленський наркоман, а тут такой поток сознания
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дивись, цей манкурт і сюди прибіг, вже і призначення Каська не подобається? вєрнітє нам Луценка?
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дурню,Цемаха звільнити, то ти вважаєш правильно ( майже ідеально ,як телепки кажуть)? Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 4901
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манкурт, уйді пратівний.
Це суд рехформірований рішив!
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що, вже звільнили?!?! ааа, ти про цемаха))....
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Ви пам'ятаєте мою реакцію на призначення Луценка? Вас не дивує, що так радіють призначенню Касько саме ті, які із захопленням зустрічали Юлу із його "кружкою"?
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ці всі прокурорські фігури вкрай мутні. Видно там так служба вихолощує з людини все нормальне.
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Я не про них, а про тих, хто зараз співає "Оди" Рябошапці, який поки що нічого не зробив. Вони й Чоловіку з кружкою це співали... А я казав, що це поц і скотина на якому не має де мітку класти... І тепер я не поспішаю радіти...
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Да однокурсник и приятель Богдана, прохиндей и квартирный аферист Касько в роли зама - это действительно "светлое" будущее прокуратуры Рябошапко.
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Вот это вот про что было? Не про то, как бырыга под себя прокуратуру перестраивал?
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а для Сакварелидз места хотя б простого зама не нашлось??
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А ему вообще предлагали?если да, то согласился ли он?
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да...жаль...я думал он будет обязательно в прокуратуре....странновато как то....((
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О Сакварелидзе.
"До складу правління «Трансперенсі Інтернешнл Україна», у свою чергу, входить керуючий партнер адвокатського об'єднання «Арцінгер» Тімур Бондарєв. При цьому партнером «Арцінгера» до призначення на посаду заступника генпрокурора був Віталій Касько, а саме адвокатське об'єднання «Арцінгер» разом з Шабуніним, Шерембеєм, Устіновою та Курпітою є постійним отримувачем коштів від грантодавців, зокрема розташованого в Женеві «Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією» («The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria»). Гроші «Глобального Фонду» спочатку надходять на рахунки псевдо-громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», яку очолюють Курпіта й Шерембей, а вже далі розкидаються по рахунках «Пацієнтів України», «Центру протидії корупції» та інших пов'язаних між собою учасників схеми. Рішення про виділення коштів у Женеві приймає менеджер «Глобального Фонду», якого звати Георгій Сакварелідзе.
http://tema.in.ua/article/9907.html
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И это правильное решение. Ещё бы Сакварелидзе подключить!
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та да...Сакварелідзе в телевізор говорить, що йому прєдлагалі в паркє 10 млн долларов, але заяву не подає. Серйозний тіп з кавказьким мисленням.
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Направить в прокуратуру для завершения дела по предложению 10 лямов. Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 3398 .
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Это к Парубию...когда швырнули учебную гранату возле гостиницы Киев.......ОНО сказало что это раша заказала его за 10 лямов американских денег. Вот это ДНО реально!
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Ну и Саква тоже об миллионном предложении говорил.
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Парубій пожартував, він веселий хлопець.
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он хлопец со справкой.......и такое руководило 3 года высшим законодательным органом Украины.
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Пшонка, от которого Касько получил элитную квартиру - одобряет!
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Ви будь ласка визначтесь. Сакварелідзе чесний і фаховий, чи тупий корупционер...
Саме при ньому був проведений конкурс у місцеві прокуратури. Саме він витратив на конкурс 100 лямів євро (хвала Богу не наші), Саме він високо оцінив результати конкурсу і це підтвердила "Європа". Далі прийшов Юла і похєрив реформування Регіональних та Генеральної прокуратури.
Рябошапка нам говорить, що усі прокурори - корупціонери, у т.ч у місцевих прокуратурах і усі вони підуть на переатестацію.
Звідси просте питання хто балобол і хто поц? Сакварелідзе, або Рябошапка??
Хто буде нести відповідальність? Або за недолугу розтрату 100 лямів євро, або за незаконне задрачування людей які вже пройшли конкурс і відбір?
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Оба продажные, причем хозяева одни у обоих.
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Можно. Если открыть его в космосе и направить в него солнечный луч .
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Это тот шо бриллиантовых пытался нагнуть ? и стал неугоден рошеновской воровской системе ??? ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР !!!!
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Ага. И который от пшонки получал элитную квартиру. Но впрочем раз по 1+1 не говорят об этом - то как бы и не было...
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Рябокепка назначил рябокаску!) Какие-то шапошные зебилы. Нетакли?!))) А бэня шо про це матюкнув?!)))
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чи посадить Касько рюкзакова за рюкзаки ?
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Ты что? Тут как с казино. Это других можно найти и посадить. Если у авакова - то это просто легализуют.
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Его самого давно надо было посадить за работу на янека и курченко.
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у бриллиантовых прокурворов и их покровителей есть все шансы понести ответственность.
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да вот беда - пока нашли только раздражающий быдло фактор, что за свои деньги поехал на мальдивы.
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це той самий що від пшонки квартирку отримав, та старий дрючбан портнова??? тож заживемо! тремтіть карупціанєри Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 727
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про квартиру? ну так товідомо, навіть кримінальна справа була по тому. як і про протекцію. чорновол розповіла те що давно відомо
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При чем тут пшонка ?
Вы ещё напишите что он образование от Брежнева получил.
Прокурорам и судьям квартиры дает горсовет, потому что так положено по закону, при чем всем при чем при любом генпрокуроре.
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Логічне рішення .Бодя своїх розставляє .Не один рік в "Пукшин і партнери" разом працювали.(Пукшина теж прилаштував в комісію по правовим реформам).
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Юрий Григоренко - претендент на главу Полтавской ОГА. Это его записи 5 лет назад во время Майдана
"СРАНАЯ небесная сотня". "развесить их по всему Киеву", "убьют меня за русский язык и поддержку России".
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Так як Касько слідив справу діамантових прокурорів.... то йому лишень кролика із капелюха у цирку діставати, під аплодисменти натовпу...
Знайшли фахівця широкого профілю...
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Приличные люди, всегда тянутся к новшествам и перестройкам... ...но, от нововведений и руин, они начинают разбегаться раньше всех...
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Все що робиться зараз , крім шкоди Україні і українцям , нічого більше чекати , так як продовжуються політика Пороха - загравання з Московією і дерибан Держави .З Штатів і Канади потрібно завозити прокурорів і суддів, тоді лишень щось зміниться .
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