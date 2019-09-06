 Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерально прокуратуры Украины.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.
С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.
В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.
Государственный советник юстиции 3 класса.
Напомним, ранее Руслан Рябошапка заявлял, что среди его заместителей не будет Константина Кулика.
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Це суд рехформірований рішив!
"До складу правління «Трансперенсі Інтернешнл Україна», у свою чергу, входить керуючий партнер адвокатського об'єднання «Арцінгер» Тімур Бондарєв. При цьому партнером «Арцінгера» до призначення на посаду заступника генпрокурора був Віталій Касько, а саме адвокатське об'єднання «Арцінгер» разом з Шабуніним, Шерембеєм, Устіновою та Курпітою є постійним отримувачем коштів від грантодавців, зокрема розташованого в Женеві «Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією» («The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria»). Гроші «Глобального Фонду» спочатку надходять на рахунки псевдо-громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», яку очолюють Курпіта й Шерембей, а вже далі розкидаються по рахунках «Пацієнтів України», «Центру протидії корупції» та інших пов'язаних між собою учасників схеми. Рішення про виділення коштів у Женеві приймає менеджер «Глобального Фонду», якого звати Георгій Сакварелідзе.
http://tema.in.ua/article/9907.html
Саме при ньому був проведений конкурс у місцеві прокуратури. Саме він витратив на конкурс 100 лямів євро (хвала Богу не наші), Саме він високо оцінив результати конкурсу і це підтвердила "Європа". Далі прийшов Юла і похєрив реформування Регіональних та Генеральної прокуратури.
Рябошапка нам говорить, що усі прокурори - корупціонери, у т.ч у місцевих прокуратурах і усі вони підуть на переатестацію.
Звідси просте питання хто балобол і хто поц? Сакварелідзе, або Рябошапка??
Хто буде нести відповідальність? Або за недолугу розтрату 100 лямів євро, або за незаконне задрачування людей які вже пройшли конкурс і відбір?
https://censor.net.ua/blogs/1102375/revansh_kurchenka_ko
Вы ещё напишите что он образование от Брежнева получил.
Прокурорам и судьям квартиры дает горсовет, потому что так положено по закону, при чем всем при чем при любом генпрокуроре.
Бюджет Латвии пополнился деньгами Украины, которые украли Арбузов, Курченко и Иванющенко.
"СРАНАЯ небесная сотня". "развесить их по всему Киеву", "убьют меня за русский язык и поддержку России".
Знайшли фахівця широкого профілю...