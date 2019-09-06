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 Общество
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Все про:Крым (21810) Луганщина (4172) Нацсовет_ТРВ (437) Донецкая область (4343) Костинский (65)

 Нацсовет по ТРВ подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 г.. ИНФОГРАФИКА

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с Министерством информационной политики Украины подготовил план действий - 2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам,  план действий предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в пгт Чаплинка и с. Чонгар Херсонской области, а также в Попаснянском районе Луганской и в г. Горняк Донецкой областей.

Нацсовет по ТРВ подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 г. 01

"Согласно плану, сигнал программ UA: Суспільне мовлення охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом", - отметил он.

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Костинский добавил, что на заседании 5 сентября Нацсовет выдал первую партию разрешений на временное вещание в следующих населенных пунктах: пгт Чаплинка, ("UA: Первый", "UA: Культура", "UA: Крым", "UA: Херсон"); с. Чонгар ("UA: Первый", " UA: Крым"); г. Горняк ("UA: Культура"); Попаснянский район ("UA: Первый", " UA: Донбасс" и " UA: Культура").

Кроме того, по его словам, в Попаснянском районе Луганской области в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м силами КП "Инновационно-информационный центр".

"Напоминаю, по рекомендации Нацсовета технология аналогового телевидения сохраняется в Донецкой, Луганской, а также в шести районах Херсонской области, граничащих с Крымом", - подытожил Костинский.

Нацсовет по ТРВ подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 г. 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146910
 
 
 Топ комментарии
 
Все очень медленно.Лолита конечно ваще ничего этого не делала.Но и эти,учитывая их культурное происхождения не очень нажимают.
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Нацсовет по ТРВ подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 г. - Цензор.НЕТ 147 А кому оно нужно то аналоговое телевидение...если уже давно все перешли на цифровое??
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Той Перший і в Україні мало хто дивиться,а крисчанам з даунбасятами взагалі буде до лампочки.
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Все очень медленно.Лолита конечно ваще ничего этого не делала.Но и эти,учитывая их культурное происхождения не очень нажимают.
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Сколько там ставили ту знаменитую вышку при барыге, на Карачуне которая вроде?
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Так без ленточки чик-чик не хатит работать!
А ПетРылло испужалси-штрыляють тама!!
😁
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а які шоу будуть показувати? а 95-квартал буде?
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Какой может быть план развития если аналоговое тв уже уходит в историю.
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Так уже ушло. Это на тех направлениях где идет война ну и для крысчан тоже.
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Так для лугандонії лозунг "Вернем все взад" актуальний зараз, скоро план по розвитку радіоточок буде
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Вышка всё равно нужна для любого, а там сигнал не достаёт..
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А кому оно нужно то аналоговое телевидение...если уже давно все перешли на цифровое??
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Каменный век. На крысме уже больше года в цифре кажут, а тут какой-то анахронизм.
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на крысме гавно кажут и крымским титаном обветривают - скрепно куле ))
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ты его жареным любишь
понимаю это вопрос предпочтения - гастрономического
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Цифровое ТВ в формате Т2 запустили уже давно. На крысме еще до оккупации. Просто выключили аналоговое только в прошлом году. А вещать на оккупированные территории в форматах аналогового ТВ считаю правильным. Чем больше охват зрителей тем лучше.
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Той Перший і в Україні мало хто дивиться,а крисчанам з даунбасятами взагалі буде до лампочки.
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развивать аналоговое тв, это же дно, на этом стець заработал устанавливая ни кому не нужные вышки, теперь эти клоуны решили подзаработать, пользуясь дебильностью своих овец, а цифру слабо или там хрен заработаешь? хавайте овцы.
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