 Нацсовет по ТРВ подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 г.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, план действий предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в пгт Чаплинка и с. Чонгар Херсонской области, а также в Попаснянском районе Луганской и в г. Горняк Донецкой областей.

"Согласно плану, сигнал программ UA: Суспільне мовлення охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом", - отметил он.

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Костинский добавил, что на заседании 5 сентября Нацсовет выдал первую партию разрешений на временное вещание в следующих населенных пунктах: пгт Чаплинка, ("UA: Первый", "UA: Культура", "UA: Крым", "UA: Херсон"); с. Чонгар ("UA: Первый", " UA: Крым"); г. Горняк ("UA: Культура"); Попаснянский район ("UA: Первый", " UA: Донбасс" и " UA: Культура").

Кроме того, по его словам, в Попаснянском районе Луганской области в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м силами КП "Инновационно-информационный центр".

"Напоминаю, по рекомендации Нацсовета технология аналогового телевидения сохраняется в Донецкой, Луганской, а также в шести районах Херсонской области, граничащих с Крымом", - подытожил Костинский.





