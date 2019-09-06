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Все про:ДТП (5726) суд (22516) Херсонщина (808) ГБР (537)

 Полицейский, совершивший ДТП на Херсонщине, в котором погибла семья с ребенком, предстанет перед судом, - ГБР

Обвинительный акт в уголовном производстве, касающемся оперуполномоченного Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополь, подозреваемого в совершении ДТП в Херсонской области, в котором погибла семья с 9-летним ребенком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что у правоохранителя не было водительского удостоверения, что подтверждено сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования полицейский отказывался давать какие-либо показания", - говорится в сообщении.

Уголовное производство направлено в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что причинило гибель нескольких человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ДТП с участием оперуполномоченного произошло 18 июня неподалеку от Мелитополя. BMW, за рулем которого был полицейский, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146909
 
 
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то что и происходило. нова полиция - очьень важьно мыролюбство и реформизм наказания мусорвы.
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шо поліція українського севастополя робить на постійній основі в херсонській області?
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Досудебным расследованием установлено, что у правоохранителя не было водительского удостоверения,
Это разве не первое правило при взятии в полицию.
Интересно какой будет приговор? Ключевое слово Зайцева.
Источник: https://censor.net.ua/n3146909
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