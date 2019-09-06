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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1679) Ващенко (20) госслужащие (227)

 Массовых увольнений с госслужбы не будет. Это популистский подход, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует, что массовых увольнений с государственной службы не будет.

"Я не думаю, что будут массовые увольнения. Мы уже неоднократно это проходили, и ни разу это не дало результата. Это в определенной степени популистский подход", - сказал Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не приведет ли расширение перечня оснований для увольнений госслужащих к массовым увольнениям в ближайшем будущем, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, закон определяет рамку, а дальше многое зависит от того, как будут выписаны процедуры.

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"В частности, порядок заключения контракта, установления несоответствия занимаемой должности и другие. В то же время, в этих порядках должен быть сохранен баланс между руководителем госслужбы в органе и самим государственным служащим", - добавил чиновник.

По словам Ващенко, сегодня у госслужащих больше прав, чем у руководителя, и приходится слышать много жалоб, что якобы невозможно никого уволить.

"Поэтому я считаю, что здесь этот баланс будет более целесообразным. Он и госслужащих будет дисциплинировать, и предоставит руководителям возможность влиять на кадровую политику", - подчеркнул Ващенко.

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Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают расширить перечень оснований, по которым госслужащий может быть уволен.

Источник: https://censor.net.ua/n3146906
 
 
 Топ комментарии
 
вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Потому, что чиновники это - специалисты, если Порошенко, с началом агрессии паРаши, нужны были, в первую очередь, специалисты, то Зелемойскому нужны специалисты ещё больше, чтобы и за него работали...
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там большинство просто бумагу перекладывает
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вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Потому, что чиновники это - специалисты, если Порошенко, с началом агрессии паРаши, нужны были, в первую очередь, специалисты, то Зелемойскому нужны специалисты ещё больше, чтобы и за него работали...
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вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Зечем бороться с коррупцией ? Новая власть борется с фонтанами.
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штейны опять укорачивают себе срок их жизни.
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Охренеть!!! Как "веник" не поедет куда-нибудь, так и снимает с должностей, "пачками"... А его "клоуны" уверяют, что "массовых увольнений" не будет...
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гнати в шию сук потрошенівських. гнати нах всіх держслужбовців пенсійного віку. хай ідуть двірниками підпрацьовувать, якщо мало накольодували, рядові папероперекладачі--нехай працюють
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Новые лица Зеленского - Медведчук, Кучма, Рабинович, Коломойский, Шуфрич и Портнов
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зебил сказал - нет - дед пихто ответил - есть - забыл шо ли - быстро напомнят)))))
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За "совєтів" в Україні було аж... 3000 номенклатурних посад. Все! І вони не мали компютерів, рахували на рахівницях, писали ручками і керували 100% всього що працювало в Україні... Зараз їх 285 000, нічим реально не керують - паразитують на дозвільній системі та таможні, але результати ... дійсно "вражають"... "як не вміти нічого, розвалити все і поцупити мільйони"
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С таким НЕ популистским подходом скоро в нашей стране не останется ничего живого, кроме огромного, чудовищно разбухшего государства, которое будет собирать 100% налогов с чудом не сбежавших в Польшу ста тысяч работоспособных граждан и выдавать им карточки на еду, чтоб не сдохли с голодухи.
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"Массовых увольнений с госслужбы не будет". А надо бы.
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зебилы и тут - ****.... обманули ,жестоко и цинично ,обманули - обтекайте болезненные)))))
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КАКИЕ ЖЕ УКРАИНЦЫ НАИВНЫЕ -ИХ ОПЯТЬ ЕВРЕИ РАЗВЕЛИ УЖ В КАКОЙ ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ЗА МНОГО-ВЕКОВУЮ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ -А МОЖЕТ И НЕ НАИВНЫЕ -МОЖЕТ ПРОСТО ПРОДАЖНЫЕ -КАК ТОТ ЖЕ ЯРОШ
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