EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  3172  21
Все про:Фирташ (1014) Антимонопольный комитет (331)

 АМКУ сделал то, чего не могла добиться Россия в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя, – представитель OSTCHEM

Решение Антимонопольного комитета принудительно разделить группу компаний Ostchem угрожает уничтожением отрасли.

 Об этом заявил Игорь Гольченко, руководитель юридической службы холдинга OSTCHEM, передает РБК Украина.

"Решение еще не вступило в силу, его еще нет на бумаге. Поэтому говорить, что вот прямо сейчас все остановилось, встало - преждевременно. Можно говорить о перспективе на будущее. А перспектива — это фактически уничтожение отрасли. Ведь даже сам Антимонопольный комитет сегодня не сказал, каким образом восстановится конкуренция, как они это видят. Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом, – заявил Игорь Гольченко. – "Черкасский азот" выпускает селитру, а "Ровноазот" выпускает карбамид. Как они будут друг с другом конкурировать? То селитра, а это карбамид".

По словам представителя OSTCHEM, АМКУ сделал то, чего не могли добиться российские производители удобрений в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя.

"Прецедентов разделения компаний такого уровня в промышленности я не знаю, их не было. Безусловно, АМКУ пытается создать прецедент. Упрощенный подход к анализу рынка, объявление монополистом и принудительный раздел – это передел собственности, иначе не назовешь, – уверен Игорь Гольченко. – В целом прецедент опасный – он открывает ящик Пандоры с непредсказуемыми последствиями для отрасли. Нужно разделить тогда всех. Любую группу возьми и ее можно делить".

Напомним, 5 сентября Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в составе черкасского "Азота", "Ровноазота", "Северодонецкого объединения Азот" и оптовой торговой фирмы "НФ Трейдинг Украина". В Group DF Дмитрия Фирташа назвали решение АМКУ "основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением нарушением законодательства".

"АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении Group DF. Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.

Источник: https://censor.net.ua/n3146904
 
 
 Топ комментарии
 
Опа, Фирташа наконец прихватили и он тут же рыдать о наезде на бизнес начал, и это при том что он монополист на рынке удобрений Украины.
 показать весь комментарий
 
Держите меня трое))) Куйловский кошелек-украинский национальный производитель)))) во загнули))))
 показать весь комментарий
 
О как запели )))
Петя и компания свои личные интересы прикрывают патриотизмом и национализмом, как всегда ))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опа, Фирташа наконец прихватили и он тут же рыдать о наезде на бизнес начал, и это при том что он монополист на рынке удобрений Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Держите меня трое))) Куйловский кошелек-украинский национальный производитель)))) во загнули))))
 показать весь комментарий
 
 
О как запели )))
Петя и компания свои личные интересы прикрывают патриотизмом и национализмом, как всегда ))
 показать весь комментарий
 
 
Что там фирташовский выпердыш кудахчет? Еще одни "крепкие хозяйственники" льют крокодиловы слёзы,блеать. Кормушку отбирают.
 показать весь комментарий
 
 
Справочник дежурного нытья пиарщиков и шестерок на все случаи жизни:

"Это уничтожит рынок. Развалит экономику. Убьет конкуренцию. Опустеет бюджет. Путин нападет. Пострадают пенсионеры, инвалиды и многодетные матери. Наступит хаос. Танос захватит землю".
 показать весь комментарий
 
 
Если разделение компаний (по мнению (или угрозе)) представителей самой компании "приведет к развалу рынка" - значит это 100% монополия!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее решение.Главное, что бы исполнение не через жопу. И хотелось бы увидеть продолжение.

" На заседании комитета было продемонстрировано, что ответчики имели долю рынка 35,45% в 2017 году. Если АМКУ не изменил свою позицию по этому поводу, это означает, что каждая компания Украины, которая имеет такую или высшуе долю рынка, имеет шанс быть принудительно разделенной.Прежде всего, можем в этом аспекте вспомнить группу ДТЭК, "Метинвест", Приват и "Интерпайп", которые имеют на отдельных рынках долю, превышающую не только 35,45%, а иногда 50%, 80% и даже 90%. "
Бывшая сотрудница АМКУ Агия Загребельская
 показать весь комментарий
 
 
Ostchem Holding AG - холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. OSTCHEM Holding входит в состав финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

Даже странно, что компания Фирташа против нарушения монополии Фирташа.
 показать весь комментарий
 
 
Монополии - это зло.
Но!!!
Если это делается для того, чтобы Коломойскому проще было отжимать у Фирташа заводы, то какая нафиг разница Фирташ или Коломойский?
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю, что быдло радуется что Коломойский отжимает у Фирташа.
Злобная тупая быдломасса, что еще сказать. Им-то от этого лучше жить не станет, только Коломойскому.
 показать весь комментарий
 
колись казали без капролактаму у нас не буде ковбаси.. брехня! ковбаса є, правда соєва.
тепер так виходить, що без українського виробника нам взагалі кришка?
впевнений, що 99,99 українців в душі мріють, щоб ці падлюки, якщо не подохли--то голими пішли нах.
 показать весь комментарий
 
 
Свистит. Черкасский азот выпускает селитру. И Севдон выпускает селитру. И Ровно тоже выпускает селитру.
 показать весь комментарий
 
Он хотел сказать: "Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом, - заявил Игорь Гольченко. - Как они будут друг с другом конкурировать? Зачем? Это все заводы Дмитрия Васильевича.
 показать весь комментарий
 
 
дивно..
У США Є ціле антимонопольне законодавство,що не дозволяє менш як трьом "гравцям ринку" бути у кожній "галузі народного господарства"..

і нікому в голову не прийшло його відміняти з формулюванням"знищення національного виробника..." АМКУ зробив те, чого не могла домогтися Росія протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника, - представник OSTCHEM - Цензор.НЕТ 5338
 показать весь комментарий
 
 
Вся Украина пожинает "плоды" куЧмизма, насаженного паханом мафии леней куЧмом.
 показать весь комментарий
 
все клоуны делают по плану, что бы рф оставить в стране главным поставщиком удобрений, а овцы радуются.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх