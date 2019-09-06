 АМКУ сделал то, чего не могла добиться Россия в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя, – представитель OSTCHEM

Об этом заявил Игорь Гольченко, руководитель юридической службы холдинга OSTCHEM, передает РБК Украина.
"Решение еще не вступило в силу, его еще нет на бумаге. Поэтому говорить, что вот прямо сейчас все остановилось, встало - преждевременно. Можно говорить о перспективе на будущее. А перспектива — это фактически уничтожение отрасли. Ведь даже сам Антимонопольный комитет сегодня не сказал, каким образом восстановится конкуренция, как они это видят. Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом, – заявил Игорь Гольченко. – "Черкасский азот" выпускает селитру, а "Ровноазот" выпускает карбамид. Как они будут друг с другом конкурировать? То селитра, а это карбамид".
По словам представителя OSTCHEM, АМКУ сделал то, чего не могли добиться российские производители удобрений в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя.
"Прецедентов разделения компаний такого уровня в промышленности я не знаю, их не было. Безусловно, АМКУ пытается создать прецедент. Упрощенный подход к анализу рынка, объявление монополистом и принудительный раздел – это передел собственности, иначе не назовешь, – уверен Игорь Гольченко. – В целом прецедент опасный – он открывает ящик Пандоры с непредсказуемыми последствиями для отрасли. Нужно разделить тогда всех. Любую группу возьми и ее можно делить".
Напомним, 5 сентября Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в составе черкасского "Азота", "Ровноазота", "Северодонецкого объединения Азот" и оптовой торговой фирмы "НФ Трейдинг Украина". В Group DF Дмитрия Фирташа назвали решение АМКУ "основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением нарушением законодательства".
"АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении Group DF. Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.
Петя и компания свои личные интересы прикрывают патриотизмом и национализмом, как всегда ))
"Это уничтожит рынок. Развалит экономику. Убьет конкуренцию. Опустеет бюджет. Путин нападет. Пострадают пенсионеры, инвалиды и многодетные матери. Наступит хаос. Танос захватит землю".
" На заседании комитета было продемонстрировано, что ответчики имели долю рынка 35,45% в 2017 году. Если АМКУ не изменил свою позицию по этому поводу, это означает, что каждая компания Украины, которая имеет такую или высшуе долю рынка, имеет шанс быть принудительно разделенной.Прежде всего, можем в этом аспекте вспомнить группу ДТЭК, "Метинвест", Приват и "Интерпайп", которые имеют на отдельных рынках долю, превышающую не только 35,45%, а иногда 50%, 80% и даже 90%. "
Бывшая сотрудница АМКУ Агия Загребельская
Даже странно, что компания Фирташа против нарушения монополии Фирташа.
Но!!!
Если это делается для того, чтобы Коломойскому проще было отжимать у Фирташа заводы, то какая нафиг разница Фирташ или Коломойский?
Злобная тупая быдломасса, что еще сказать. Им-то от этого лучше жить не станет, только Коломойскому.
тепер так виходить, що без українського виробника нам взагалі кришка?
впевнений, що 99,99 українців в душі мріють, щоб ці падлюки, якщо не подохли--то голими пішли нах.
У США Є ціле антимонопольне законодавство,що не дозволяє менш як трьом "гравцям ринку" бути у кожній "галузі народного господарства"..
і нікому в голову не прийшло його відміняти з формулюванням"знищення національного виробника..."