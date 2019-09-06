 Апелляционный суд оставил под арестом Гримчака

Об этом сообщила в Facebook жена подозреваемого Юлия Гримчак, передает Цензор.НЕТ.
"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО ", - сообщила Юлия Гримчак.
Как сообщалось, сегодня, 6 сентября, Черниговский апелляционный суд рассматривал жалобу защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Гримчака.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
А Цемах разве не задержанный?
Это у Жмена в голове насрано.
У него как у любого зелебени враг в Киеве и война поэтому между украинскими солдатами и порошенко - отсюда и плен.
Ты хочешь поговорить о том кто в твоей параллельной реальности кому враг и кто с кем в твоей параллельной реальности воюет?
Мне это не интересно.
Вопрос относился исключительно к нашей реальности в которой я и нормальные люди живут.
Нам нужны новые пленные что бы менять на тех которых набрала раша.
Логика вопроса в том что пленных надо много а у Зе пока кроме Грымчака никого нет.
А Грымчаком путин меняться не будет.
Коррупционер явно!!!! Но видно жадный живет как работяга вместе с семьей! Прям роман Бальзака "Гобсек"!!!!
Не смешно???? Рано или позднот за эту подставу Горбатюк, его мусора, ГБР и прочие будут отвечать!!!!
Я им скажу плохую новость!!! власть все равно смениться, а вы пойдете на этап за фальсификацию!!!! Зе не вечен, Беня не вечен!!!
Если никто не ворует значит должна была закончиться.
Какие же вы смешные боты со своей фермой.
Лучше скажи когда прекращение воровства и поборотая коррупция из твоего телевизора наконец то отразятся на жизни пересичного громадянина?
Я тебя про успехи Украины и спрашиваю а ты говоришь что вопросы дебильные.
В чем же тогда по твоему успех Украины?
В избрании твоей Юли?
Какие же вы тупые.
Это жесть.
Символ коррупции порошенки.
(с)
😁
Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
У зелебеней враг в Киеве а не в Москве.
Да, хороша була гнида. Здорова.
Слабо??
🤗
😁
Ольгинские довбоЗЕбы в экстазе, радуются.
Тот выпуск когда ты ржал как конь сколько в тот день бойцов погибло?
Ну, кому-кому, а вам, подкаблучнику, без бубенцов не привыкать.
Вороги прийшли до влади. Не дилетанти, не веселі кльовуни, а смертельні вороги. Прокидайся, народе, поки вони не залили розпродану коломойшам землю твоєю кров'ю.
зебилы, шото не так в вашем сказочном королевстве кривых зеркал.. или вам - пох до следующей прикольной лотереи?