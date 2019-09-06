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 Политика Украины, Общество
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Все про:апелляция (404) Гримчак (324) Апелляционный суд (260)

 Апелляционный суд оставил под арестом Гримчака

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение Деснянского райсуда города об аресте бывшего замминистра МинВОТ Юрия Гримчака.

Об этом сообщила в Facebook жена подозреваемого Юлия Гримчак, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО ", - сообщила Юлия Гримчак.

Как сообщалось, сегодня, 6 сентября, Черниговский апелляционный суд рассматривал жалобу защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Гримчака.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под арестом фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко

Источник: https://censor.net.ua/n3146903
 
   
 Топ комментарии
 
А Петя всё таки жлобяра. Не может найти несчастных 6 млн для своего верного пса.
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Допустили под залог

Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
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Муму, чуя неладное, с вечера наелась пенопласта...
😁
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а этого под честное слово нельзя отпустить как Цемаха?
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ну когда порошенко наберет в плен украинских бойцов, то сможет на них выменять своего подельника, а пока никак) но на самом деле в плен он разве что сокамерников наберет)))
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Зеленский хоть кого то в плен взял кроме Грымчака?
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каким хером задержание вора связанно с "плен" ???
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Ну ты и тупой.
А Цемах разве не задержанный?
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бот иди проспись, твой текст туп и не связан, состоит из раздельных фраз на разные темы, или отвечай на вопрос , а не клей бред
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Ну, даже того же Цемаха взяли при Зеленском. Хотя, Жмен Злой прав, в твоем вопросе нет логики.
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Почему это нет логики?
Это у Жмена в голове насрано.
У него как у любого зелебени враг в Киеве и война поэтому между украинскими солдатами и порошенко - отсюда и плен.
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Объясню пороховате отсутствие логики. Жмен Злой пошутил, что "порошенко должен набрать в плен украинских бойцов, то сможет на них выменять своего подельника". Ты спрашиваешь: "Зеленский хоть кого то в плен взял кроме Грымчака?" Какие подельники Зеленского в плену, чтобы он должен был брать кого-то в плен для их обмена? Тут вопрос не про политику, тут про твой дурацкий, бессмысленный контраргумент.
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Сенцов Балух и наши моряки твоему Зе не подельники?
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Ты считаешь, что Зеленский - агент Кремля, то есть, с твоей точки зрения, Сенцов и Балух - точно не "подельники Зе". Но мы сейчас твой дебильный, нелогичный вопрос обсуждаем. Жмен Злой говорил об отношении Зеленского и Порошенко, что Порошенко в обмен на своего подельника Грымчака должен взять кого-то в заложники. Зачем Зеленскому кого-то в заложники брать? Разве Порошенко посадил кого-то из "подельников Зеленского?
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Я больные фантазии зебеней не обсуждаю обычно.
Ты хочешь поговорить о том кто в твоей параллельной реальности кому враг и кто с кем в твоей параллельной реальности воюет?
Мне это не интересно.
Вопрос относился исключительно к нашей реальности в которой я и нормальные люди живут.
Нам нужны новые пленные что бы менять на тех которых набрала раша.
Логика вопроса в том что пленных надо много а у Зе пока кроме Грымчака никого нет.
А Грымчаком путин меняться не будет.
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Так Цемах этож свой! А это укробандеровец из Донецка!!!! Кстати у которого реально нет машины! У жены нет машины! Проживает на съемной квартире в Хрущевке на Подоле!!!!
Коррупционер явно!!!! Но видно жадный живет как работяга вместе с семьей! Прям роман Бальзака "Гобсек"!!!!
Не смешно???? Рано или позднот за эту подставу Горбатюк, его мусора, ГБР и прочие будут отвечать!!!!
Я им скажу плохую новость!!! власть все равно смениться, а вы пойдете на этап за фальсификацию!!!! Зе не вечен, Беня не вечен!!!
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ЛЮБАЯ власть которая пойдет на фальсификацию будет сметена, и у Зе это знают, поэтому не воруют , по крайней мере пока
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Как у тебя эпоха зубожиння?
Если никто не ворует значит должна была закончиться.
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бот, ты бессмысленный, платят за любой тупой высер ??? это у грымчака такие на подсосе ???
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Тебе платят за обсирание Грымчака?
Какие же вы смешные боты со своей фермой.
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Не воруют?Одно Центрэнерго чего стоит.
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Да... Зубожилый Грымчак... Да тот предприниматель сам Грымчаку должен был 1,5 млн $ подарить, чтобы он мог себе квартиру купить. А у Зеленского действительно всего 5 лет, чтобы ликвидировать порошенковскую банду, иначе эта банда ликвидирует его. Пусть думает.
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Ты зубы не заговаривай.
Лучше скажи когда прекращение воровства и поборотая коррупция из твоего телевизора наконец то отразятся на жизни пересичного громадянина?
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Мне беспокоиться??? А мне-то чего? Я же такие дебильные вопросы не задаю, как прекращение воровства и победа над коррупцией "отразятся на жизни пересичного громадянина". Собственно говоря, мне, как избирателю Тимошенко, выгодно отстранение Зеленского от власти, так что, я не беспокоиться, а, по свиноватным понятиям, радоваться неудачам Зеленского должен. Но я, как патриот Украины, в отличие от свиноваты, радуюсь прежде всего успехам Украины.
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Видно что ты совсем уже запутался.
Я тебя про успехи Украины и спрашиваю а ты говоришь что вопросы дебильные.
В чем же тогда по твоему успех Украины?
В избрании твоей Юли?
Какие же вы тупые.
Это жесть.
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Гражданин, ты - дебил! Об отсутсвии логики в вопросе я написал, когда ты Жмена Злого спросил. И только дебил не видит связи между прекращением воровства и коррупции, и улучшением уровня жизни "пересичного громадянина".
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Только дебил не понимает что если улучшений у пересичного нет значит все успехи по борьбе находятся исключительно в твоем телевизоре.
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Так а как же Грымчак? Вот ты, свиноватник, что для его освобождения делаешь? Может на Майдане стоишь, или средства на залог для него собираешь? Сколько уже собрано? И кому надо беспокиться, мне или Грымчаку, что у него такие соратники?
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Для этого нужно сбить Боинг,или хотя бы пленных солдат расстрелять.
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Грымчак это сакральная жертва.
Символ коррупции порошенки.
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А Петя всё таки жлобяра. Не может найти несчастных 6 млн для своего верного пса.
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Гримчак протеже луценка, а он его бросил.
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А значит он бесплатно петю вылизывал?
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Муму, чуя неладное, с вечера наелась пенопласта...
😁
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и нам будут говорить, что судьи самостоятельны! Врагов за прошлую неделю наотпускали пачку, причем с железніми уликами, а тут даже залог не допустили...
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Допустили под залог

Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
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Добре, пархата, що ти хоч на Цемаха не просиш нас скидуватись. Та про шо я, його ж відпустили під чесне слово вбивці хохлів.
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Чьих врагов?
У зелебеней враг в Киеве а не в Москве.
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це той самий Петлюра, який разом з Вінниченком організував заколот проти Скоропадського; а потім "і вашим, і нашим": і з Денікіним замирювався, і з більшовиками...
Да, хороша була гнида. Здорова.
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У свиновати вже і Петлюра, який боровся проти проросійського федераста Скоропадського - гнида? До речі, свиновата бреше, бо Петлюра ніколи ані з Денікіним, ані з більшовиками не замирювався.
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У всех украинцев враг в том числе и в Киеве, и пока эта гидра не будет истреблена, все будут в опасности, в том числе и Зеленский.
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🐖🐖🐖, скиньтеся на свободу холую🐷!!
Слабо??
🤗
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Боров шоколадный свои не бросает)))))))
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Главное, что цемаха отпустили, сепара, террориста, убийцу. А Гримчака за календарики держат.
Ольгинские довбоЗЕбы в экстазе, радуются.
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Грымчак коррумпированное придворное ***** по жизни. Сидело бухое на ТВ эфире и ржало целый час. в день когда 9 ребят в АТО погибли. Его уже ведущий не выдержал и в конце передачи спросил он под психотропами или просто пьяный и чего ему так весело а трагический день.
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Ну хоть 95 квартал не вел.
Тот выпуск когда ты ржал как конь сколько в тот день бойцов погибло?
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"А Гримчака за календарики держат."... Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Надеюсь, скоро ему эти календарики оторвут.
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Люлин подкаблучник, вы остались в прошлом столетии? Не хочу вас расстраивать, но отрывных календариков сейчас нет.
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Так это что, Грымчак уже без календариков остался? Это сокамерники над ним так надругались?
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Ааа! Вы про бубенцы. Теперь понятно.
Ну, кому-кому, а вам, подкаблучнику, без бубенцов не привыкать.
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Цемах і Гримчак , капець повний . За вбивство українців на волю , по сфальшованій справі тюрма.
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Чому свиновата впевнена, що справа Гримчака сфальшована? Які у тебе аргументи? Бо така ж вата, як і ви, каже, що справа Цемаха сфальшована.
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О московська гнида заговорила . Так вас влаштовує ? Я "свиновата" а ви московська гнида . Бо саме гнида не може бачити , що переслідується тому що в вишиванці а не з колорадською стрічкою .Був би з нею , був би вільний , як Цемах , Добкін , Кернес і мер Одеси . Гримчаку можна закинути лишень шахрайство ну а ж нік не хабарництво . Де використання свого службового положення ? . До того ж , що Порох , що новобраний на підтанцьовці в московитів , як і ви доречі , а з ними , як і з вами мені не по дорозі.
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Знову дурне свиноватне припущення. Звідки ти взяв, що я маю якесь відношення до Москви? Гримчак переслідується тому, що у "вишиванці а не з колорадською стрічкою"??? Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 У нас багато людей ходять у вишиванці та без колорадської стрічки (той же Порошенко), але їх ніхто не переслідує. "Гримчаку можна закинути лишень шахрайство ну а ж нік не хабарництво"... Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Тобто, для свиновати шахрайство вже не злочин, якщо шахрай у вишиванці ходить? Взагалі, я про це завжди казав, і ти зайвий раз це підтвердив.
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Навіть на сухарі для Гримчака не вистачає.
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Тільки за один вчорашній день зелені випустили трьох зрадників та вбивць. Відпустили, треба думати, щоб вони й далі вбивали українських солдатів та мирних мешканців.
Вороги прийшли до влади. Не дилетанти, не веселі кльовуни, а смертельні вороги. Прокидайся, народе, поки вони не залили розпродану коломойшам землю твоєю кров'ю.
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Рехформований ПетРиллом суд випустив..
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Ти, свиноватнику, порахував, скільки зрадників та вбивць віддав Росії Порошенко в обмін на українських заручників? При чому, віддавались не один зрадник за 10 українців, як зараз планується, а навпаки, Порошенко віддавав 10 зрадників за одного українця, при чому, і серед тих, хто повернувся в Україну по обміну виявлялись зрадники.
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Цікавий "суд" той.... терориста-сепаратиста під "особисте забов'язання" відпускають а Гримчака ні. Сказати що я хутінєю / ахутінєваю - несказати нічого.
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Зато довбоЗЕби радіють. Хто за порєбріком, хто в дири та линири. Почитайте, як їх прьот.
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За терориста-сепаратиста обіцяють українських полонених віддати, а за Гримчака ніхто нічого не обіцяє, ані копійки. Навіть його партайгеноссе Порошенко. Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 8497
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Это надо было быть такой гнидой, что никто не хочет 6 лимонов залога за него внести.
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"супер".. международного террориста-убийцу Цемаха суд отпускает на все четыре стороны, а политика, назначенного показательным терпилой - садит..
зебилы, шото не так в вашем сказочном королевстве кривых зеркал.. или вам - пох до следующей прикольной лотереи?
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Вообще-то, соевый мародер мог бы и раскошелиться, что бы вытянуть своего подельника с кичи. Впрочем, всем известно патологическое жлобство свинорошена, так что с этой стороны помощи не жди. А вот порохососы могли бы обьявить всеукраинский сбор средств на освобождение невинной овечки, упрятанной за решетку диктатором Зеленским
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