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 Общество, Фоторепортаж
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 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания. ФОТО

В администрации Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) сообщили, что виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в соответствии с европейскими стандартами.

По словам тюремщиков, у нее не будет никаких привилегированных условий, однако она будет отбывать срок в исправительной колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, передает Цензор.НЕТ.

Связано это с тем, что Зайцева осуждена впервые, а преступление совершила по неосторожности.

"В исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отметили в службе.

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В ГУИС добавили, что в Украине есть всего лишь одно место, где наказание в таком формате могут отбывать женщины. Это отдельный сектор в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

"Согласно требованиям законодательства, осужденная Зайцева направлено для дальнейшего отбывания наказания в вышеназванный сектор. Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.Об условиях содержания осужденной Зайцевой сообщаем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов. Так, в целях обеспечения соблюдения прав человека и гражданина в местах лишения свободы, а также предупреждения подачи жалоб осужденными в Европейский суд по правам человека, администрациями учреждений исполнения наказаний проводится комплекс мероприятий по созданию условий для отбывания уголовных наказаний", - говорится в сообщении тюремщиков, к которому прикреплены фото из Покровского исправительного центра №79, куда доставили Зайцеву.

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146900
 
 
 Топ комментарии
 
пиццу ей в номер и косметолога
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За счет налогоплательщиков. В т.ч. и родственников убитых этой ТП.
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Т.е вождение в алкогольном и наркотическом опьянении за рулем это не отягощающие обстоятельства! а неосторожность!
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Обдолбаная тварь за рулём и скорость в черте города 150км/час, УБИЛА 6 ЧЕЛОВЕК!!!! - это, мля, НЕОТОРОЖНОСТЬ???? Её четвертовать на площади прилюдно надо!!! Какие "облегчённые условия содержания" могут тут быть???? "Гуманисты" чёртовые, совести нет, только бабки в головах. Возмутительно! А трезвый второй водитель, который виноват лишь косвенно, действительно по неосторожности, будет мотать по полной и без всяких облегчённых условий? Где логика вообще? Стыд и позор власти!!!!
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Вот, как надо себя вести, если хочешь пять лет не напрягаться на работе и жить при этом в нормальных условиях!!! Садишься на Лексус... и в перёд!
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а вообще-то такое серьезное ДТП с таким количеством жертв - серьезнейшее пятно на биографии на всю оставшуюся жизнь.
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Выйдет замуж, поменяет фамилию. А все будут вспоминать какую то уже мифическую Зайцеву.
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6 убитых, а её отправили на курорт. Уверен, выйдет через годика 3-4, Дронову ещё после этого придётся отсидеть столько же.
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Такое ощущение, что половина писарей отбывала срок в такой колонии. Пусть она золотая, но это клетка.
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Но лучше чем гроб, в который она уложила 6 человек!!!! ****!!! Она должна гнить заживо, искупая свою вину, а не отсиживать сраку в "золотой" клетке.
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Прям санаторий,а не колония для исправления заблудших душ.И все, поди, на народные денежки..Зайцева нехило отдохнет,наберется сил,здоровья , выйдет на волю и свершит выезд на укрдороги уже с чистой совестью
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У родственников всегда есть возможность внести свою лепту в жизнь этой шмары и ее семьи, но это им решать. Если они согласны с таким вариантом их право
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Пусть половину оставшегося срока в морге уборщицей отработает и можно отпускать - больше пользы будет для исправления
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Пуфики, мягкие шторы, телевизор, микроволновка, удобная кровать, мебель - многие всерьёз задумаются - не угнать ли жигуль и не сбить ли кого-то и элеантно решить свои жилищные проблемы с таким комфортом ....
Эта жучка должна пахать в оранжевом жилете и возить щебень в тачке,
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У этих многих есть деньги, что бы оплачивать ежедневно "Пуфики, мягкие шторы, телевизор, микроволновка, удобная кровать, мебель"???
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В США она села бы не менее чем лет на 50, по совокупности преступлений, потому что там жизнь гражданина, человека, даже бомжа ценится как святое, а у нас за умышленное дают 5-7 да и то выпускают под разными соусами. Потому люди и бегут отсюда, мало того что труд не ценится, старость нищая, так самое главное что жизнь ни во что не ставится, человек не защищён законом, любая **** убьёт и откупится. Коррупция!
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Массаж ,маникюр ,педикюр в ассортименте ... Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания - Цензор.НЕТ 207а убитых ей людей уже съели черви ...
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І через пару років чи й раніше випустять в тихушешку.
А Дронову за неї реально строк мотати.
Це наші "суди".
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Дронов сидит столько же , но он не виновен. Гепа-допский хорьковый "суд" образец коррупции и бесчестия!
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ага здорово, грохнула по пьяне людей, а их родственники налогами своими, будут ей создавать комфорт, а может уже лучше дома отсидит.
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Вы еще меню не видели, и карту вин. Дома такого не предложат.
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