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Все про:декрет (16) Ващенко (20) госслужащие (227)

 Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сообщил, что мужчины на государственной службе в Украине не пользуются возможностью выхода в декретный отпуск, это единичные случаи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько процентов мужчин на госслужбе идут в декрет.

"Это единичные случаи. Преимущественно они стесняются это делать и используют это, в том числе, как возможность скрыться на время, пока "дуют какие-то политические ветры", - сказал Ващенко.

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По его словам, сегодня у госслужащих есть такая возможность, но, "наверное, из-за общественного мнения, которое еще по-разному на это реагирует, мужчины этим не пользуются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3146897
 
 
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Тебя порохобот оттарабанил? Хочешь повесить на него свои будущие обязанности? Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются - Цензор.НЕТ 6252
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но ответил ты только мужу. молодец, верный ниппонец
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- Как же она могла оставить детей? Она же мать.
- Ха! Мать!.. Мать у них был - Новосельцев! (с)
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Наберите в Раду больше баб и не будет единичных, а будет БАГАТО.
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интересно у порохоботов есть декретный отпуск Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются - Цензор.НЕТ 2536
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Тебя порохобот оттарабанил? Хочешь повесить на него свои будущие обязанности? Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются - Цензор.НЕТ 6252
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Тільки за уходом за зе-інвалідами. Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются - Цензор.НЕТ 7964
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все беременные порохоботы отписались Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются - Цензор.НЕТ 6004
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но ответил ты только мужу. молодец, верный ниппонец
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теперь мы знаем чем порохоботы там занимаются Глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко про вихід чоловіків у декрет: Це поодинокі випадки, переважно вони соромляться - Цензор.НЕТ 8090
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Он в декретном отпуске, на сносях наверна...
🤗
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сегодня не день - госслужащего? а то... прямо...что ни новость то забота о госслужащем)))
а вот аграриям и селянам тоже бы хотелось такого внимания...но...хрен!
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та которые весной то сажали... тех уже.... пересажали )))
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Возьмите Ляшко на госслужбу. Он очень старается забеременеть, как только получится - уйдет в декрет.
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- Как же она могла оставить детей? Она же мать.
- Ха! Мать!.. Мать у них был - Новосельцев! (с)
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