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 Политика Украины
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Все про:закон (2619) Зеленский (2718) Пласт (23) финансирование (1363)

 "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование

Общественная скаутская организация "Пласт" призвала Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании.

Об этом говорится в заявлении "Пласта" на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем, мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в сообщении.

Отдельно в организации подчеркнули, что являются аполитичными и призвали политсилы не использовать название "Пласта" для своих политических интересов. Там также отметили, что самостоятельно будут собирать средства и начали масштабную фандрайзинговую кампанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Такой подход не соответствует Конституции", - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о господдержке "Пласта"

Напомним, 3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не имел права ветировать закон о господдержке "Пласта", - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3146895
 
 
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Цю людину український суд відпустив. Всі нагороди на його грудях - за вбивства українців. Скажіть, скільки українців треба вбити, щоб бути в Україні вільною людиною? Скільки взагалі коштує життя українця, за українським судом? А скільки дадуть людині, яка насмІлеться вбити Його?"Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 1885
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просто малорос хочет создать ещё один кадыростан на территории дамбаса
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патриот Порошенко обменял российских разведчиков Ефремова и Александрова на Савченко,при задержании которых погиб украинский солдат и три получили ранения,а потом посадил Савченко в тюрьму мега умный поступок

"Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 8915
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ага, только Порошенко твоих обезьян прокатил по всем телеканалам показав вашу причастность к войне и выбивал новые санкции, а клоун просто снова обосрался.
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Цемах - советский офицер ПВО в отставке , его "иконостас" - наградьі еще СССР. Есть там и значки от "ДНР-ьі" , ну и ? Ватникс...
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Може там медалі "заслужений гомік" І-ї, ІІ-ї і ІІІ-ї ступені? Тобі гомік треба? Так сходи на сайт знайомств. А ми його виміняємо за наших полонених.
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Не понял, так что получается пластины тоже за зелёных?
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Отак. Виявляється в нас справжній патріот тільки один Мародер. Всі інші продались зеленим "Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 7500
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Как отдались ,там же написано что это аполитичная организация? Зелюк не читатель,зелюк писятель.Кинули косточку -перемога. А Цалуха отпустили - покращення.
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А дякулы тут на говно несколько дней исходили...
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Порошки, вам хоч заплатили за висєри?
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А тебе зелючка оплатили задоподтирание сцаря,везде вылизала ?
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А скільки продажні тролі російського шпигуна Порошенка смерділи, що Вовік проти Пласту! А тут бац! і Пласт підтримав рішення Вовіка
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Не долго ПОРОХОБОТИКИ ликовали. Надо же С...... а.
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Все? Война окончена и наступило покращення?
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Пласт за Зеленского,а вчера столько врали кремлеботы,но правда победила "Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 4200
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Уже были нацдружины , посодействовали освободению Цалуха, "патриоты" плеснявые. Досяглы покращення , пласт у них появился...
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Що, не задалась сьогодні робота у порохоботів? Співчуваю "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 4182
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А как 🐖🐖🐖 слюноточили..и все в Валгалу...
😂
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Ну чьо, пластуны, доподдерживались карлика убогого з крыВОВА рогу?! Отож! Сосітє тепер в зєлі, дурбецели продажні!)
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Не мешаем дуракам радоваться ,зелюкам ни его не докажешь,им не важна Украина,они будут праздновать каждый спектакль устроенный клоуном, и чем хуже будет Украине ,тем радостнее будут зелюки.Контингент рускоязычных регионов ,проголосовавший поголовно за Зелю,не дает шанса сомневаться кому он был нужен.
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Тут такая штука... как бы вам сказать... короче, ловите божью росу!.. а ещё "Роттердам+" это круто!
До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ
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"Цензор", это уже 3 заголовок новости. Попытка "замаскировать" факт, что "Пласт" согласился с предложениями Зеленского, выглядит просто смешно.
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У одних істерика до в інших після, радію, що виграв Пласт. Все буде Україна!
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