 "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование

Об этом говорится в заявлении "Пласта" на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем, мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в сообщении.
Отдельно в организации подчеркнули, что являются аполитичными и призвали политсилы не использовать название "Пласта" для своих политических интересов. Там также отметили, что самостоятельно будут собирать средства и начали масштабную фандрайзинговую кампанию.
Напомним, 3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
😂
До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ